Finala iUmor 2021. Florin Gheorghe vine cu teoria despre full-vedete și semi-vedete, dar a dezamăgit. "Nu a avut un material ok"

Florin Gheorghe, vizibil emoționat, se pregătea în culise pentru a intra în scenă. El e cel care a inventat super-eroul Rombo, gluma care a stârnit atunci hohote de râs. Cu experiență de câțiva ani în spate, Florin a fost votat cu 10 de ceilalți concurenți.

Gata să cutremure scena, Florin a revenit cu glume proaspete. Concurentul iUmor povestește că a devenit semi-vedetă după succesul pe care l-a avut în audiții.

“E atunci când mergi pe stradă, te recunoaște omul, te marchează, dar nu vrea poză cu tine. Am parte foarte rar de acel double look”, spune Florin Gheorghe.

El a explicat și semnificația unei full-vedete.

“E persoana aia pe care atunci când o vezi în avion, îți dă siguranța că nu are cum să cadă avionul cu tine în ziua aia”, a mai zis Florin.

Full-vedete și semi-vedete

“Știți care e diferența între full-vedetă și semi-vedetă? Semi vedetă e atunci când haterii spun despre tine “Bă ești prost?”. (…) Când ești full-vedetă, deja devine o certitudine: “Păi dacă e prost””, a mai completat Florin.

Concurentul iUmor a venit și cu o teorie despre atentatele asupra președinților români, cel din 2002, cu Constantinescu, și cel din 2015, cu Iohannis, făcute de aceeași persoană.

“Mi-am dat seama că între 2000 și 2015 i-a fost frică de Băsescu”, a explicat Florin.

Florin Gheorghe a explicat și de ce nu și-ar dori niciodată să fie full-vedetă.

“Încă vreau să merg la magazinul din colț, în bermude, în șlapi și în pielea goală și să nu mă intereseze dacă am sau nu unghiile de la picioare tăiate”, spune Florin.

Concurentul iUmor a vorbit și despre cele întâmplate la Acces Direct, atentatul cu bolovanul, și a explicat că nu înțelege de ce unele părți ale corpului pot fi ținute la vedere, în timp ce altele sunt rușinoase.

Reacția juraților iUmor după momentul lui Florin Gheorghe

Mihai Bendeac a simțit nevoia să îl cheme pe Dan Badea din culise pentru a putea juriza acest număr de umor, știind că Florin și Dan au avut spectacole împreună.

“Voiam să spun că așteptările vis-à-vis de Florin au fost foarte mari pentru că el a avut prestații bune întotdeauna pe scena iUmor, am vrut să spun că a fost mult sub acele așteptări, mi s-a părut că nu a avut un material ok. (…) Aș vrea să-I dau un vot negativ”, spune Mihai Bendeac complet dezamăgit.

“Hai să stabilim niște chestii. Mihai Bendeac este pe un scaun de jurat, are 10 sezoane de iUmor. Nu cred că avea nevoie de sprijinul moral sau artistic sau logistic al lui Badea”, a completat Cheloo.

“E foarte posibil ca alegerea materialului să fi fost o problemă”, a spus și Dan Badea.

“Nu știu ce Dumnezeu s-a întâmplat pentru că nu a fost ceva îngrozitor, nu a fost ceva rău. Din punctul meu de vedere Mihai a fost un pic prea exigent”, a zis Delia.

“Am fost eu într-un moment de cumpănă? Este un număr care merită să treacă mai departe?”, a întrebat Mihai Bendeac publicul, iar ei au răspuns afirmativ.

“Dacă venea acum cu Rombo, câștiga sezonul”, a adăugat Șerban Copoț din culise.

“Florin a eșuat cum a eșuat Nae. Sunt multe nume care au venit, au făcut o impresie extraordinară, au fost explozivi pe scenă și în episodul 2 au pierdut tot”, a mai spus Cheloo.

“Eu cred că nu ți-a ieșit, eu cred că nu trebuie să te superi (…) Nu suntem pregătiți în zona asta să te trimitem la vot”, a mai adăugat Cheloo.

“Mie mi se pare că prea ușor luăm decizia asta. (…) Din punctul meu de vedere nu a dezamăgit”, spune Delia.

Florin Gheorghe a primit 1 X LIKE de la jurații iUmor.

