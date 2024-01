Florin Gheorghe a venit cu o geantă plină cu bani în direct. Ce a spus câștigtorul iUmor că va face cu premiul: „Sunt toți?”

Florin Gherghe, câștigătorul iUmor a spus ce crede că va face cu banii primiți după ce a câștigat Finala sezonului 15.

Florin Gheorghe a venit la XNS cu diplomat cu bani, dar și cu cecul iUmor, la nici o lună după ce a fost desmenat câștigător al sezonului 15.

„Sunt toți?”, a întrebat Dan Capatos în timp ce deschidea geanta.

„Nu sunt toți”, a răspuns comediantul.

Florin Gheorghe a spus că cel mai probabil va păstra banii pentru a avea o siguranță.

„Sincer nu m-am gândit ce o să fac cu 20 de mii. Nu sunt atât de mulți bani încât să-ți faci mari planuri cu ei. Nu cred că o să investesc. O să-i pun de-o parte. Banii cumva îmi dua o siguranță pe mai departe. Nemaiavând job, făcând doar stand-up, cumva să ai niște bani puși de-o parte îți dă o siguranță”, a spus câștigătorul iUmor.

Florin Gheorghe a mărturisit că judecând după prestața sa era încrezător că va câștiga Finala.

„În Finală am fost cu Teodora Nedelcu, cu Varză și cu italianul Filippo. Am fost încrezător că o să câștig având în Vedere presatația. Chiar mi-am făcut speranțe și am tras tare să adun oameni care să mă voteze”, a spus Florin Gheorghe la iUmor

Comediantul a povestit că are o trupă alături de care merge la spectacole de comedie prin țară.

„Ne-am făcut o trupă și plecăm prin țară. Sunt mai multe trupe. Piața se lărgește. Momentan nu sunt prea mulți. Eu zic să e un lucru bun că sunt din ce în ce mai mulți. Avem succes”, a povestit câștigătorul iUmor.

Florin Gheorghe a mărturisit că a fost extrem de emoționat în momentul în care a aflat că a primit cele mai multe voturi din partea telespectatorilor și că a devenit câștigător iUmor.

„Cu toate că eram încrezător că o să câștig, emoțiile au fost foarte mari când a anunțat câștigătorul. Îmi sărea inima din piept. Eu am zis că n-o să am așa emoții, dar când au venit și-au zis și câștigătorul este…”, a spus Florin Gheorghe la XNS.

Florin Gheorghe a câștigat finala sezonului 15 iUmor și și-a adjudecat atât trofeul show-ului, cât și premiul cel mare în valoare de 20.000 de Euro, după ce a intrat la votul publicului alături de Teodora Nedelcu, Varză și Fillipo Spreafico.

Florin Gheorghe a reușit să obțină cele patru like-uri, iar numărul său i-a cucerit pe toți cei din platoul de filmare, însă, și pe telespectatori, pentru că a fost intens votat: „Merită să câștige, așa că votați-l intens!“, a exclamat Delia. „Dacă e să nu câștigi, să știi că ai cununiile legate, altfel nu-mi explic. Ai avut un moment demn de finală, bravo!”, i-a mărturisit Cosmin Natanticu.

Telespectatorii l-au votat într-un număr foarte mare, astfel că a fost desemnat câștigătorul sezonului 15 iUmor: „Mulțumesc oamenilor de acasă care m-au votat, mulțumesc familiei, vă mulțumesc tuturor!”.