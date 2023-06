Gala de Vacanță, 11 iunie. Romică Țociu și Cornel Palade au adus atmosfera de pe litoral: „Prima dată când Cheloo râde la manele”

Cornel Palade și Romică Țociu au revenit pe scena iUmor, după ce au acceptat invitația la Gala de Vacanță, o ediție specială care va încheia sezonul 14.

Îmbrăcați ca pentru o gală care duce cu gândul la zilele însorite de vară, Cornel Palade și Romică Țociu au pregătit scenete urmate de cântece cu versuri despre subiecte actuale din România și nu numai. Altfel spus: terapii prin comedie care îi vor face pe telespectatori să se amuze, iar pe jurați să îi numească „Original Gangsters”.

Citește și: Cornel Palade și Romică Țociu au primit titlul de Original Gangsters de la jurații iUmor: „Trăiau momentul. Îmi place să văd asta“

Romică Țociu și Cornel Palade au îmbinat umorul cu muzica românească de pe litoral în Gala de Vacanță de la iUmor, sezonul 14

Cu o prezentare de gală, Cornel Palade l-a invitat în platou pe dragul său prieten și coleg de scenă, Romică Țociu, cu care a avut un schimb de replici tare comic și la care nici ei nu s-au putut abține din râs.

„Am venit în seara aceasta să prezentăm un program frumos, folclor... Invit în fața dumneavoastră, poate una dintre cele mai celebre orchestre de muzică populară de la noi din țară... haide să îi primim cum se cuvine pe... Orchestra Plaiurile Gorjului din Piatra Neamț! Să intre orchestra!”

„Romică Țociu: (...) Ce e aici?!, Cornel Palade: Ești tâmpit?! E iUmor..., R.Ț.: N-am, mânca-ți-aș, de unde să avem?! Că dacă știam, luam de acasă! C.P.: Tu ce ai, nașule?! R.Ț.: Datorii... Sunt supărat. Mai bine intrăm pe manele! C.P.: Ce ai în cap? Ți-a fătat pisica?! R.Ț.: Nu, nașule. Am fost cu nepotul meu în Turcia, să-i fac mărire la... și după ce l-a defrișat, i-a rămas păr și am zis că dacă tot e la ofertă... să-mi pun și eu.”

Pe urmă, pe ritmuri de manele, cei doi mai mari ai divertismentului românesc au oferit un moment muzical pe care l-au „dedicat din partea partidului de guvernământ pentru electoratul din România”:

„Iar am o zi grea, iar am o zi dură, n-am avut să dau banii la factură (...) Am prins doi ani de pandemie, m-am operat și de hernie și când ziceam că e mai bine, veniră rușii peste mine. (...) Bravo! Râdeți voi, dar nu e râsul vostru! Vine ea factura. (...)”, iar Delia s-a declarat impresionată de vocile celor doi actori: „Ei cântă foarte bine, au exercițiu de respirație foarte bun. Deși se agită foarte mult, au respirație și exercițiu, nu dau pe lângă, vezi că nu falsează. Totul a fost foarte metric, foarte studiat, foarte calculat. Da, nu știam treaba asta despre ei.”

Ulterior, numărul celor doi comedianți a continuat cu o dedicație specială pentru Klaus Iohannis:

„(...) Te-am votat și te-am crezut și m-ai făcut ca la barbut. Atenție! Că am vrut să fim și noi un neamț și ne-ai lăsat fără un șfanț. Ne-ai dat prin gură arpacaș și în Schengen nu ne băgași. (...) Vocea ta, iar mă ia inima, îmi vine să mă omor, când te văd la televizor. (...)”, iar Dan Badea a completat din culise: „Am senzația aia de: <<pe ce terasă mâncăm diseară?>>”

La testimoniale, Nelu Cortea a mărturisit: „Acestea sunt momentele pe care le ador în emisiunea iUmor! Și… cum și-a smuls peruca aceea, excelent!”, referindu-se la gluma involuntară pe care Romică Țociu a făcut-o când îi dedica maneaua președintelui României.

După ironiile la adresa plajei din Mamaia și a „personalităților” care o vizitează, Cornel Palade și Romică Țociu au pregătit și câteva glume cu vedete internaționale:

„(...) Uite, aseară, am ajuns acasă, am pus capul pe pernă. După două secunde, am adormit. Cine crezi că intră la mine în cameră? … Madonna. Da, pe cântăreața Madonna, aia bună! Și apoi le-am visat pe Nicole Kidman și pe Shakira.”, a spus Cornel Palade, iar bunul său prieten i-a cerut amănunte indiscrete, aducând și mai multe zâmbete în platoul de filmare.

„E incredibil ce melodii au ales!”, a exclamat Cheloo, făcând referire la altă melodie reinterpretată de către cei doi reprezentanți ai comediei românești, iar Cătălin Bordea a precizat: „O.G., man! <<Original Gangster>>! Adică oamenii ăștia doi, din punctul meu de vedere, sunt <<Original Gansters>>! Oricât s-ar chinui oamenii în comedie, fresh, nefresh, actual, neactual, cu Romică Țociu și Cornel Palade nu am simțit când a trecut momentul. A fost ca o erupție de energie.”

„Am văzut doi oameni care practică meseria asta de 30 și ceva de ani și nu mai voiau să plece de pe scenă. Practic, trăiau momentul. (…) Mie îmi place când văd asta. Mi se pare că oamenii ăștia chiar și-au trăit meseria cu adevărat și îi recunosc ca fiind artiști de comedie. Eu cred că niciodată nu o să fie prea bâtrâni pentru umor, așa cum nici Gică Petrescu n-a fost vreodată prea bătrân pentru muzică.”, a declarat Cheloo la testimoniale.

Urmărește clipul video de mai sus din emisiunea iUmor, de la Antena 1, ca să savurezi tot momentul concurentului!

Citește și: Gala Combinațiilor Explozive, 4 iunie. Alexandru Țiproc, „descusut” de Karla M. Petre, care a impersonat o celebră prezentatoare

Gala de Vacanță, o ediție specială marca iUmor, „trage cortina“ pentru sezonul 14

Gala de Vacanță, o ediție specială marca iUmor, „trage cortina“ pentru sezonul 14 care a fost câștigat de Mihaela Pripici și a adus numeroase terapii prin comedie, așa cum a promis încă dinainte de lansare.

Cea mai nouă ediție specială iUmor vine cu „o explozie” de glume „acide”, muzică, dans, culori și surprize de la un moment la altul, dar și cu invitați unul și unul.

George Tănase, Paula Chirilă, Cristi Iacob, Eliza Natanticu, Radu Țibulcă, Romică Țociu, Cornel Palade, Mirela Vaida, Cosmin Natanticu, Sică, Varză și Radu Pietreanu sunt invitații care au acceptat provocările din Gala Estivală, o ediție specială marca iUmor.

Explozia de glume, zâmbete, muzică și culoare va fi prezentă și în backstage-ul emisiunii de umor! În plus, invitații se vor putea delecta cu deserturi răcoritoare de vară înainte să urce pe scenă. Chiar și Delia a mers într-o pauză să guste din dulciurile care se aflau în holding.

Momentele integrale, dar și suprizele pregătite pentru ediția de încheiere a sezonului 14 iUmor, telespectatorii le pot urmări în cursul serii de duminică, de la ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care „gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special „comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.