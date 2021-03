iUmor, 10 martie 2021. Stela Răducanu, moment special pe scenă. Cu ce i-a impresionat pe jurați și ce i-a spus lui Mihai Bendeac

Stela Răducanu a venit pe scena "iUmor" cu două talente inedite. Concurenta a reușit să îi cucerească și pe ceilalți concurenți din culise cu abilitățile sale astrale. Aceasta le-a oferit toate informațiile necesare în ceea ce privește calitățile și defectele fiecărei zodii în parte.

"Am citit foarte mult, nu am studii de specialitate, dar am fost autodidact. mi-a plăcut să citesc, să învăț", a spus concurenta despre pasiunea sa pentru tot ceea ce înseamnă astre și zodii.

A venit din Brăila, iar umorul l-a descoperit acum jumătate de an. Deși nu a făcut foarte mult timp stand-up comedy, este încrezătoare în numărul său și a venit cu foarte mult curaj pe scenă.

"Dacă tot mi-a dat Dumnezeu talentul ăsta, de ce să nu bucur oamenii?", a mai spus concurenta.