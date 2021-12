iUmor, 12 decembrie 2021. Zannidache, roast-ul plin de sinceritate. “Mamă, gluma asta mi-e frică să o fac”

Zannidache, concurentul care a făcut senzație la Chefi la cuțite a urcat pe scena iUmor gata să îi ia la roast pe jurații Delia, Cheloo și Mihai Bendeac.

Deși este încrezător în simțul său al penibilului, după cum a zis, Zannidache a zis că nu e sigur că va reuși să îi amuze pe cei din public și pe jurați.

“Am niște glume pe care nici eu nu le înțeleg, dar…”, a spus Zannidache.

Zanni este trapper de profesie și de meserie e concurent în reality show-uri.

Zannidache, roast-ul plin de sinceritate, concurent de meserie

“Ce vă uitați așa la mine? (…) Așa arăta și Copoț în tinerețe după ce adormea la petreceri și îl desenau băieții cu markerul pe față”, a spus Zanni.

“Am crescut orfan și sărac. (…) Se pare că va trebui să spun asta la fiecare emisiune ca să ajung la sufletul publicului”, a mai adăugat Zanni.

Fostul concurent Chefi la cuțite a vorbit despre felul în care oamenii reușesc să se îmbogățească.

“Elon Musk a pornit de la zero. Taică-su săracu era miner. Avea o mină de smaralde”, a mai zis Zanni.

Pentru a întâmpinat probleme atunci când a venit vorba de înțelegerea textului, Zanni a mărturisit că a tăiat o glumă de pe listă pentru că nu înțelegea la ce se referă.

El a povestit și despre experiența Chefi la cuțite.

“M-am dus acolo să gătesc. O să mă întrebați de ce. De foame. Mai primești un ban, te mai vede lumea la televizor, mai un TikTok, ai fentat și ziua de azi și uite așa mi-am luat și primul apartament”, a zis Zanni.

Fostul concurent Chefi la cuțite l-a luat la roast pe Tavi Clonda.

“Pe mine mă mai invită și alții, pe el doar nevasta”, a completat Zanni.

Concurentul practic a luat la roast textul pe care l-a avut în față, punând la îndoială aproape fiecare glumă.

“Mamă, gluma asta mi-e frică să o fac”, a zis Zanni despre cee ace avea să spună.

“În toată istoria ei, România a lansat doi sateliți. Primul în 2012 n-a funcționat nici la lansare. Practic am aruncat niște gunoi în spațiu să facem în ciudă ălora care adună fier vechi că n-au cum să ajungă la ele”, a spus concurentul.

“El face analiza pe text acum”, zice Dan Badea din culise.

Zanni l-a luat la roast și pe Mihai Bendeac.

“Noi doi semănăm destul de mult. Încercăm să supraviețuim fără să facem nimic. Mă rog, parcă tu supraviețuiești mai bine. Am auzit că donezi bani pentru oameni cu probleme. (…) Am tot trecut pe la bancă și am întrebat dacă a intrat ceva de la Bendeac”, a mai spus Zannidache.

