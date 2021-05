iUmor, 12 mai 2021. Andrei Ungureanu, omul cu Tourette, vine la iUmor cu un număr de stand-up apoteotic. “Mă simt deja în familie”

Andrei a revenit pregătit să îi surprindă pe toți cu evoluția lui.

“Mă simt deja în familie”, a spus câștigătorul iUmor.

Îmbrăcat la sacou, foarte aranjat, Andrei a venit pregătit cu un număr de stand-up inedit.

Întrebat fiind dacă ar vrea să scape de sindromul Tourette, în cazul în care ar exista un tratament pentru asta, Andrei a spus că nu își dorește pentru că ar fi ca și cum ar încerca să scapre de personalitatea lui.

“Face parte din mine”, spune fostul concurent iUmor.

“Omul cu Tourette”, așa cum a fost supranumit, a intrat în scena iUmor încrezător, dar și emoționat, iar jurații s-au bucurat nespus să îl revadă.

“Este by far câștigătorul meu preferat. Este omul pentru care am dat niște share-uri”, spune Delia.

Andrei a început numărul de stand-up în mod apoteotic.

Cum îi distrează Andrei pe vecinii de la bloc

“Dacă stau la bancă în parc și încep să fac tic-uri, începe lumea să se adune în jurul meu. Unii mă știu de la televizor și îmi dau bani să înjur. Adică practice am început să dau și dedicații”, spune Andrei.

Toți spectatorii au râs, iar jurații l-au aplaudat.

“Cel mai ciudat lucru pe care pot să-l fac cu Tourette este să merg la agățat. Recent m-am cuplat cu o tipă, i-ar în momentul în care ne-am sărutat am zis **** și ea m-a întrebat de unde mi-am dat seama”, a explicat Andrei, stârnind hohote de râs printre jurați.

Reacția juraților iUmor după momentul lui Andrei Ungureanu

“Andrei, băi să știi că te iubim!”, a exclamat Delia de cum s-a terminat numărul lui Andrei.

“Andrei, de curiozitate, dacă ai putea să ne spui cum s-a schimbat viața ta din momentul în care ai câștigat iUmor”, l-a întrebat Mihai Bendeac.

“Oamenii nu mai văd omul ăla care are o problemă și e destul de copleșitor. M-a bucurat și faptul că am reușit să dau informația cu sindromul Tourette mai departe și asta a fost pentru mine un lucru foarte bun”, a zis Andrei.

Andrei Ungureanu, câștigătorul iUmor 9

Andrei Ungureanu a câștigat sezonul 9 din iUmor, fiind extrem de emoționat când a reușit să ia marele premiu. Pe atunci, reacția lui a fost una de milioane:

”Mulțumesc mult pentru toate voturile voastre și pentru toată susținerea de care ați dat dovadă. Apreciez enorm de mult și vă mulțumesc. Ce seară! Deci a fost o seară de nedescris. În momentul de față, mă simt copleșit, dar încerc să fac față. Încerc să procesez așa cum trebuie toată treaba, tot ce s-a întâmplat. Faptul că am primit susținerea de la voi... dacă vedeți că am ochii puțin mai bulbucați, e din cauză că aseară am bocit de mi-au sărit ochii. Dar am și dormit foarte puțin pentru că n-am putut să dorm.

Premiul iUmor, pentru mine înseamnă enorm. A fost și încă este o rampă de lansare și m-a ajutat enorm să ajung unde am dorit și încă doresc să fac stand-up. Vă mulțumesc și pentru mesajele și comentariile pe care le-ați trimis. O să îmi iau timp și o să vă răspund la toți pentru că meritați și meritați toată atenția. Doar datorită vouă mă aflu aici.”, a spus Andrei Ungureanu.

