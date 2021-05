iUmor, 12 mai 2021. Mukinka, numărul de stand-up în rom-gleză care a stârnit hohote de râs

Mukinka se simte foarte mândru că a ajuns la Gala Câștigătorilor, revenind la iUmor cu glume savuroase.

“Am oportunitatea asta să fac comedie pentru români că oamenii au nevoie de umor”, a spus Mukinka.

Atunci când a fost anunțat că el a câștigat, Muki povestește că era acasă la mama soacră și el nu avea încredere că va câștiga. Familia lui, împărțiți în America și Canada, s-au bucurat și el pentru succesul lui Muki.

“Până nu au văzut poza cu 20.000 de euro, atunci au zis “Aaa! Fiul meu!”. Faci doar glume. Cât de important poate fi?”, povestește Mukinka.

Mukinka a intrat în scenă încrezător, pregătit să-I dea pe spate pe jurați, cu un număr de stand-up în engleză.

Câștigătorul iUmor a început seria de poante cu pandemia de coronavirus. Mukinka povestește că această pandemie i-a transformat pe oameni în rasiști cu privire la chinezi, crezându-I pe ei unicii vinovați de apariția acestui virus.

Cu toate astea, pandemia nu i-a oprit pe oameni din a călători.

Mukinka a vorbit despre pandemia de coronavirus

“Oamenii vizitează Zanzibar. E un nou trend pentru că africanii vor spune: “După sute de ani de sclavie, și apoi colonizarea, apoi am avut război și tot felul de boli și apoi vine coronavirus și africanii spune – du-te, mă, de-aici””, povestește Mukinka într-o rom-gleză care stârnește hohote de râs.

După ce a fost ultima oară la iUmor, un prieten l-a întrebat de ce a zis că e african, de vreme ce el a crescut în Belgia.

“Am crescut în Belgia, dar părinții mei mă băteau, deci sunt african”, mărturisește Muki.

“Nu vă uitați așa la mine. Știu că unii dintre voi ați fost bătuți cu furtunul de la mașina de spălat”, spune Mukinka.

Muki a povestit și cum a fost venirea lui în România.

“Când am venit în România, primul apartament pe care l-am închiriat a fost la Piața Iancului. L-am închiriat de la un cuplu de pensionari. (…) Ei cred că vin din Africa și că văd zăpadă pentru prima oară în viața mea”, zice Mukinka.

Așa că, pentru a nu le strica cheful, Muki povestește că a luat un pumn de zăpadă și a început să îl lingă. Cu siguranță oamenii sofisticați nu fac asta, spune el.

“Cum scoatem omul real din fiecare? Cu alcool. Am fost la petreceri în România, vor știți cum să vă distrați”, spune Muki.

“Nu vreau să spun că iubim manelele, dar toți vrem să facem bani, să facem dragoste cu femei frumoase și să spunem “să moară dușmanii mei””, a mai zis Mukinka.

“Mi se pare un băiat așa relaxat, bonom”, spune Șerban Copoț despre câștigătorul iUmor din sezonul 7.

“Are ironia și hazul ăla pur românesc. Mi s-a părut mai român ca mulți români”, a mai adăugat Dan Badea.

Mukinka, câștigătorul sezonului 7 iUmor

Mukinka a câștigat marea finală a sezonului 7 iUmor, finală în care s-au luptat pentru marele premiu în valoare de 20.000 euro numere de magie, stand-up, trap, rap, glume scurte sau mimă cu sunete. Jurații au fost impresionați de numărul său, ca ulterior, votul publicului să îl desemneze câștigătorul iUmor sezonul 7!

Mukinka Chibanga, care a încântat pe toată lumea cu glumele sale despre România, este îndrăgostit de țara noastră, în care nu plănuia, inițial, să rămână atât de mult. Talentul l-a salvat în unele situații, ba chiar și într-unul dintre cele mai importante momente din viața lui.

„Mi s-a spus întotdeauna că sunt amuzant, dar mai ales când am ajuns în România, prietenii mei îmi spuneau des că ar trebui să încerc să fac stand-up. De 4 ani mă tot gândeam dacă să încerc. Și până la urmă am încercat la o seară de comedie British din centrul vechi, unde am văzut că și românilor le plac glumele mele. După asta, un alt comediant de la Bristish night m-a invitat să merg la The Fool să încerc la un open mic. Restul e istorie”, a povestit Mukinka Chibanga.

În 2019, Mukinka Chibanga, câștigătorul sezonului șapte „iUmor”, a revenit în fața juraților, cu glume noi, în calitate de invitat, menționând că, între timp, a devenit tată. Soția lui a născut o fetiță.

