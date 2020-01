Mukinka, câștigătorul iUmor, a devenit tată pentru prima oară: “Am izbucnit în lacrimi de fericire în plină stradă”

Câștigătorul iUmor a vorbit despre ce a simțit în momentul în care s-a născut fetița lui: “Să fii tată este un lucru fantastic! Prietenii mei care sunt și ei tați mi-au spus că nu pot descrie în cuvinte ceea ce simt, doar atunci când devii tată poți înțelege. Așa sunt și eu acum. Foarte fericit încât nu pot descrie cu cuvinte ce simt. După ce s-a născut Ayleen, în momentul în care am rămas doar eu cu mine, mi-am dat seama cât de real este totul și am izbucnit în lacrimi în plină stradă. Erau lacrimi de fericire, de bucurie, de emoție și de iubire fața de fetița mea. Chiar nu sunt genul care să plângă, iar cei care sunt tați cu siguranță știu despre ce vorbesc”.

„Mi-a plăcut atât de mult, încât n-am mai plecat”. Mukinka Chibanga, câștigătorul „iUmor”, este îndrăgostit de România! Cum l-a salvat talentul său într-un moment crucial din viața lui. INTERVIU

Mukinka este conștient că odată cu nașterea lui Ayleen au apărut și responsabilități pe care un tată trebuie să și le asume: “Soția mea se simte foarte bine, se recuperează, iar fetița noastră este superstarul casei. Sunt mulțumit că doarme foarte bine și nu trebuie să stea cineva toată noaptea treaz cu ea, suntem norocoși! Chiar dacă mi-aș dori să spun că să devii tată vine la pachet doar cu sentimentul de fericire, dintr-o dată am și o foarte mare responsabilitate pentru tot restul vieții mele. Nu mai este vorba doar de mine acum, am o familie de care trebuie să am grijă”.