iUmor, 19 decembrie. Octavian Vînău, moment senzațional de roast în semifinală. Concurentul a stârnit hohote de râs

Octavian Vînău a surprins cu apariția sa în semifinala sezonului 11 iUmor. Tânărul nu mai arată deloc așa cum telespectatorii l-au cunoscut la început, ci are mai mult păr pe cap și pare că a acumulat câteva kilograme, însă îi stă foarte bine cu noul look.

„Cred că m-am îngrășat puțin. Până acum în ambele sezoane în care am venit eram chel, iar acum mi-am lăsat părul să crească. Adică nu sunt chel, doar că așa s-a nimerit. Prima data mi-a greșit frizura, iar a doua oară am fost blond și am preferat să mă tund la 0.”, a povestit el cu zâmbetul pe buze.

Concurentul a venit cu voie bună și pregătit să surprindă publicul cu numărul său din această seară pentru a ajunge în marea finală iUmor: „Nu mă așteptam să ajung până în semifinală, dar sper să surpind. De data asta mi-am scris singur textul în trei zile pentru că nu am avut nicio așteptare să ajung pânp aici”

Octavian Vînău, roast-ul care a stârnit hohote de râs

Octavian Vînău a pășit încrezător în momentul său și a luat prin surprindere pe toată lumea cu energia sa debordantă. Acesta nu a pierdut timpul și și-a început numărul de stand-up comedy încă din primele secunde.

„În seara asta vă văd foarte surprinși că sunt pe scenă, sincer să fiu, și eu sunt la fel de surprins ca și voi. Pentru mine calificarea în semifinala iUmor era ceva imposibil, la fel de imposibil precum calificarea României la Campionatul Național, precum Dinamo în Champions League”, a început el.

Din peisaj nu au lipsit emoțiile care au pus rapid stăpânire pe el, însă tânărul a încercat să le gestioneze pentru a nu strica momentul. Jurații au ascultat atent fiecare glumă și s-au amuzat de cele mai bune replici.

„Ai emoții?”, l-a întrebat Cheloo.

„Foarte mari!”, i-a răspuns el.

Ce au spus jurații despre momentul de roast făcut de Octavian Vînău

Concurentul a reușit să stârnească hohote de râs în public, dar și la masa juraților cu glumele sale despre fotbal. De asemenea, acesta a avut glumele la el și a făcut show cu textul impecabil despre mai multe vedete de la noi din țară.

Cheloo a fost cel mai impresionat de evoluția lui Octavian Vînău: „Vreau să spun că sunt impresionatde evoluția ta. (...) Este un băiat cu forță de muncă, multă voință, dar nu se regăsește în standardele noastre”

Deși a mărturisit că textul este unul orginal, jurații au regăsit mai multe glume pe care le-au auzit în trecut, lucru care l-a făcut pe Cheloo să își exprime dezamăgirea.

Concurentul a reușit să obțină 2x LIKE-uri și un DISLIKE din partea lui Cheloo.

