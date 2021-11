iUmor, 27 noiembrie 2021. Octavian Vînău, momentul amuzant în care a făcut glume despre copilăria lui. Ce i-au spus jurații

Octavian Vînău a creat un moment unic pe scena iUmor 2021, cu glume despre mama și sora lui, dar și despre soția acestuia. Delia nu a gustat glumele atât de tare, dat fiind faptul că i s-au părut puțin deplasate.

Octavian Vînău, momentul în care a făcut glume despre mama și sora lui, la iUmor 2021

Octavian Vînău a creat un moment amuzant, iar jurații au răs la unele dintre glumele pe care acesta le-a făcut, chiar dacă pe unele le-au găsit a fi deplasate.

„Mă numesc Octavian Vînău, am 24 de ani și sunt din Reșița. Am venit cu trenul și am zis că nu mai merg niciodată, drumul a fost lung și plictisitor. M-am pierdut în București. Sunt foarte obosit. E ok, nu am foarte multe emoții, sunt doar obosit”, spune el înainte de a urca pe scenă.

„Bună seara, azi vă zic câte ceva despre mine. Eu, înainte să mă nasc, își făceau părinții griji că o să ies destept ca tata și frumos ca mama, am ieșit invers. Eram atât de urât, încât mama nu mă putea alăpta, am rămas doar prieteni. Eram atât de urât, încât nu știa preotul la botez dacă să mă boteze sau să mă țină cu capul în apă. Eram atât de săraci, încă noi nu dădeam resturi la câini, ei ne dădeau nouă. Părinții nu mă suportau că nu m-am născut un copil de bani gata. Mama a fost foarte strictă cu sora mea, că nu o lăsa să stea la geam să nu i-o tragă curentul”, au fost unele dintre glumele sale.

Jurizarea lui Octavian Vînău de la iUmor 2021. Ce i-au spus jurații

„Ai o soră? Chiar ai o soră? Și o soție?”, întreabă Delia, curioasă dacă rudele sale știu despre momentul său de la iUmor.

„Am senzația că te știu de undeva? Trebuie să spun că 80% le știam din ce ai spus”, spune Mihai Bendeac.

„Nu spun că toate glumele sunt scrise de mine. E prima dată când o fac. Nu e copiat, unele le-am scris eu”, a recunoscut concurentul.

„Eu m-am simțit în disconfort puțin. Cum să spui așa de sora ta. Te-ai dus prea fără filtru, fără nimic”, mai spune Delia.

Concurentul a primit 2 voturi pozitive și unul negativ de la Cheloo.

