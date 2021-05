iUmor, 19 mai 2021. Cine sunt finaliștii din sezonul 10 iUmor

Cei care au primit în semifinală 3 X LIKE de la jurații iUmor au fost Alvin Capon, Andrei Garici, Diana Oprea și Nechifor Bugeac.

Mihai Bendeac, Delia și Cheloo au deci să feiricitul finalist nominalizat de ei este Andrei Garici, care a avut în această seară a doua șansă pe scena iUmor.

Andrei Garici merge în finala iUmor sezonul 10

Andrei a povestit că el și-a adus roast-ul pe care îl avea pregătit pentru finala iUmor, iar acum va trebui să își scrie un nou text pentru că merge mai departe.

“Eu îl aleg pe Garici să meargă mai departe”, a spus Cheloo.

“Două pentru Garici”, a zis Delia.

“Bineînșeles că nici nu mai contează, dart rei pentru agarici”, a spus și Mihai Bendeac.

Lui Andrei nu îi venea să creadă și era extrem de emoționat.

“Mă bucur că împreună am reușit să dăm o semifinală de finală pentru că a fost super tensiune”, spune Andrei.

Cine sunt finaliștii iUmor din sezonul 10

Florin Gheorghe

Revenirea lui Florin Gheorghe în cel de-al zecelea sezon s-a dovedit a fi de bun augur pentru acesta, care i-a făcut pe Delia, Mihai Bendeac și Cheloo să îl aplaude în picioare în prima ediție iUmor din cel de-a zecelea sezon, la Antena 1.

De la subiecte tabu, la problemele de zi cu zi iscate de pandemie, Florin Gheorghe a tratat fiecare subiect cu mult umor și inteligență, după cum au observat atât cei trei jurați iUmor, cât și cei de acasă, care l-au votat în aplicație și l-au trimis direct în finala iUmor sezonul zece.

Nae Niculae

Nae Niculae a fost trimis de votul celor de acasă direct în finala iUmor sezonul 10, alături de primul finalist din acest sezon, Florin Gheorghe.

Aceasta este a doua finală în care Nae Nicolae va participa, după ce jurații i-au dat toate cele trei voturi, seara trecută, într-o nouă ediție iUmor. Chiar dacă numărul său a fost dominat de emoții inițial, Nae Nicolae și-a revenit în scurt timp și i-a surprins pe Delia, Mihai Bendeac și Cheloo.

Daria Ștefania

Preferata publicului și cea desemnată de voturi pentru a merge în finală, seara trecută, este Daria Ștefania, o elevă de 17 ani, a cărei viață s-a schimbat în urmă cu șapte ani, după o întâlnire cu Cheloo. Daria a povestit că s-a întâlnit în avion cu juratul iUmor, iar acesta ar fi făcut o remarcă la adresa greutății considerabile a copilei. De atunci, Daria a început să aibă grijă de sănătatea și de greutatea sa, iar în plus, a început să scrie.

Marie Janette

Marie Janette a avut seara trecută o revenire de senzație, chiar dacă în sezonul 9 lucrurile nu au mers așa cum și-ar fi dorit. "Am fost întreruptă de juriu și nu am învățat textul cu ideea că o să fiu întreruptă, eu l-am învățat așa ca la școală, ca o poezie, cap-coadă, iar în momentul în care m-au întrerupt creierul meu a dat eroare 404. Am încurcat tot textul și l-am făcut așa ca o salată, dar într-un final a ieșit mai bine decât mă așteptam", a explicat tânăra.

Alexandru Ghețan

Alexandru Ghețan a impresionat jurații iUmor, dar și pe cei de acasă, astfel că a fost votat și trimis direct în finala iUmor din cel de-al zecelea sezon.

Alexandru este prezentator la un post de radio din Republica Moldova, lector universitar, apicultor și a dovedit că merită un loc și în stand-up! “Omul este foarte mișto. Este un om care poate să ajungă în finală”, a fost de părere Mihai Bendeac, iar cei de acasă i-au dat dreptate și l-au votat în aplicația Antena 1 pentru a-i oferi această șansă.

Ștefania Costache

Cunoscută pentru stilul său dezinhibat, Ștefania Costache mărturisește că a vrut să îi șocheze pe cei trei jurați iUmor. ”Nu puteam să ratez ocazia să mă vadă lumea și îmbrăcată. Am zis, hai să vedem dacă am umor”, glumește actrița. Reacțiile au fost mai mult decât aceasta spera, iar Mihai Bendeac s-a arătat plăcut surprins de textul scris de aceasta.

Doru Nicuț

Aflat pentru prima dată pe o scenă mare și începător în stand-up, agentul de penitenciar Doru Nicuț a reușit să îi convingă nu doar pe jurații iUmor, ci și pe cei de acasă că merită un loc în finala celui de-al zecelea sezon.

Doru Nicuț, care lucrează ca agent la un penitenciar din România, a început să facă stand-up chiar înainte de pandemie, așa că nu a reușit să își exerseze foarte tare abilitățile.

“Există un număr de concurenți care chiar merită să fie acolo în finală. Și e posibil ca el să fie unul dintre acești concurenți”, a spus Mihai Bendeac înainte de a vota.

Radu Carbon

Radu Carbon, pe numele său real Radu Vieru, este un șofer de autobuz cu toate glumele la el, astfel că apariția sa, a doua la iUmor, l-a trimis direct în finala sezonului zece.

Radu mărturisește că a fost nevoit să își ia un nume ”de scenă” nu pentru că s-a apucat de stand-up, ci din cauza meseriei sale de șofer. "Dacă tu puneai frână într-o intersecție, știa unde să-ți scrie pe Facebook", râde acesta.

Alin Bourașu

Alin Bourașu este cel de-al nouălea finalist din acest sezon, după ce ghicitorile sale i-au adus atât voturile juraților, cât și susținerea celor de acasă.

Revenirea în cel de-al zecelea sezon i-a adus un loc în finală lui Alin Bourașu, omul care aduce ghicitorile la iUmor. “Am să consider întotdeauna că sunteți un lucru necesar în faza de preselecție”, i-a transmis Mihai Bendeac concurentului iUmor, după ce Bourașu a reușit să îi țină din nou în tensiune pe jurați, minute în șir.

Vlad Bieltz

La doar 22 de ani, Vlad Bieltz a fost trimis în finala iUmor din cel de-al zecelea sezon, după ce i-a cucerit, seara trecută, pe Delia, Cheloo și Mihai Bendeac cu numărul său de stand-up.

“Pentru mine este cel mai tare număr din această zi. Respect! Ai toată admirația mea”, i-a spus Cheloo, încântat de materialul livrat de Vlad.

Gabriel Dumitriu

Gabriel Dumitriu, autorul cărții “Pupăza din morții tei”, a prins ultimul loc în finala celui de-al zecelea sezon iUmor, după prestația sa.

“Am făcut o pagină care se numește “Pupăza din morții tei”. Eu sunt pupăza din morții tei. Și lumea a început să zică “Băi de ce nu scoți o carte cu poveștile astea?”. Așa că asta am făcut”, a povestit Gabriel, care și-a manifestat același talent și în stand-up. ”A fost un moment pentru iUmor, ești pentru iUmor. Felicitări! Cred că îți meriți locul în finală”, l-a lăudat Delia, iar Gabriel a primit toate voturile juraților, dar și pe ale celor de acasă, astfel că va reveni pe scena iUmor în finala celui de-al zecelea sezon.

Andrei Garici

Jurații iUmor l-au ales pe Andrei în semifinală, după ce acesta a primit o a doua șansă și a făcut un roast de senzație, care i-a convins pe toți că își merită locul în finală.