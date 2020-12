iUmor 2020, Semifinala. Ela Voineag i-a făcut să râdă pe jurați cu glumele despre viața de femeie singură

Ela Voineag a venit în semifinala iUmor și și-a povestit experiențele amoroase din ultima vreme. Timp de 10 ani Ela a fost implicată într-o relație, timp în care a observant că s-a produs o efeminare a bărbatului: „Nu-i mai iei cămașa, îi iei programarea la gene”.

De trei ani, Ela este singură și a avut tot felul de experiențe cu bărbații.

Glumele Elei i-a amuzat teribil pe jurați

„Un tip, la prima întâlnire m-a întrebat ce părere am despre un treesome și am zis ok, dar nu mă așteptam să o cunosc pe maică-ta atât de repede”.