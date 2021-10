iUmor, 23 octombrie 2021. Pippino de România i-a dezamăgit pe jurați cu numărul său. A revenit pe scenă, dar nu a convins juriul

Pippino de România a revenit la iUmor, seoznul 11, însă juriul a rămas dezamăgit de el fiindcă nu a vrut să-și facă numărul de umor așa cum ar fi trebuit. Acesta trebuia să se arunce în 3 piscine umplut cu diverse lucruri, dar el nu a făcut-o.

Pippino de România i-a dezamăgit pe jurații iUmor 2021. A refuzat să facă proba cu care s-a înscris

Pippino de România nu a vrut să mai facă proba cu care el singur s-a înscris la iUmor, pretextând că nu vrea să-și murdărească tricoul. El trebuia să se arunce în trei piscină umplute cu ciocolată, smântână și pene, dar nu a făcut-o.

Citește și: iUmor, 9 octombrie 2021. Princess Tweedle Needle, moment inedit în fața juraților: „Nu încercați asta acasă”

„Sunt Pipino de România și am venit cu drag. Vreau să sun tuturor fanilor că sunt veteran al acestui show. 11 e cu noroc. Voi sparge audiență. Dacă am lipsit în sezonul 10, am zis să vin în 11 cu ceva nou, să impresionez oamenii. Bine v-am regăsit, sezonul 10 am lipsit că a fost pandemie. Vreau să mă pregătesc pentru noul sezon Splash! Vedete la apă. Acum fac antrenamentul. Avem smoală, avem pene, avem tot”, spune concurentul.

„În acastă seară, Pipino a spulberat orice, nu mai e ce a fost”, spune Delia dezamăgită de Pippino.

„Eu nu vreau să repet ce a făcut Gică”, se scuză el.

Jurizarea lui Peppino de România la iUmor 2021, sezonul 11

Juriul a decis să nu-i ofere niciun vot pozitiv, mai ales din cauza faptului că nu și-a făcut numărul corespunzător, așa cum a promis la înscriere.

Citește și: iUmor, 16 octombrie 2021.Chester, rapper-ul care a avut un flow greu de urmărit. “Semeni cu Nick de la N&D”

„Deci Pippino a vrut să vină să sară. În acest moment ne uităm la Pippino de România care face dar nu face”, s-a amuzat Mihai Bendeac.

„Pippino, ne-ai dezamăgit de tot.”, spune Delia.

„Nu a înțeles oricum el nimic. E mult mai rău așa”, se amuză Mihai Bendeac de faptul că Pippino a arătat mai caraghios nesărind în cele trei piscine, decât dacă ar fi făcut-o, așa cum era numărul corespunzător.

Ce trebuie să știi despre sezonul 11 iUmor

De 11 sezoane, râzi alături de Mihai Bendeac, Delia și Cheloo la iUmor. Anul acesta, în fiecare sâmbătă de la 20:00, te bucuri de momente de teatru, stand-up, muzică, circ și numere excepționale de magie, doar la Antena 1.

Nici în acest sezon nu lipsesc invitații speciali și nici personajele istorice care, indiferent de secolele din care vin, demonstrează că umorul nu are bariere.

Ca de fiecare dată, concurenţii din fiecare ediţie care au primit minimum doi de „DA” de la juraţi, vor putea fi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Câştigătorul fiecărei ediţii, cel care va acumula cele mai multe voturi în aplicaţia ”iUmor”, va fi anunţat în cadrul Observatorului orei 16:00 de luni.

În sezonul 11, la fel ca în sezonul 10, fanii show-ului se bucură de prezența în culisele iUmor a lui Vlad Drăgulin. i Mai Mult Umor este show-ul extra disponibil exclusiv pe AntenaPLAY, în fiecare sâmbătă, după difuzarea emisiunii la televizor.