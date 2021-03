iUmor, 24 martie 2021. Cristina Tanya, cu o pasiune pentru mașini, a fost întreruptă de Mihai Bendeac. “Sunt în iadul plictiselii”

Juratul iUmor a vrut să îi spargă bula și să o facă pe concurentă să se relaxeze. După ce a băut puțină apă, Tanya s-a putut concentra din nou.

Concurenta iUmor a trecut și la capitolul relații. Fostul ei iubit o întreba de ce ar vrea un inel când are deja 4 la mașină. Tanya mărturisește că nu are multe prietene fete, dar are mulți tovarăși și știe toate replicile lor de agățat ce țin de mașini.

Ea nu se înțelege în general cu fetele pentru că nimeni nu îi înțelege referințele referitoare la mașini.

Reacția juraților iUmor după momentul Tanyei

“E era clar o tipă pasionată de mașini cee ace ar fi putut fi sexy, și interesant, și amuzant”, spune Delia.

“Băi, deci am avut senzația că ai comis ceva și (…) ai primit prestație la iUmor cu executare”, a continuat Mihai Bendeac.

“Nimic nu o scotea de pe acest traseu”, a completat Mihai în culise.

Mihai, nefiind paisonat de mașini, a declarat că e în iadul plictiselii.

“Așa arată iadul pentru mine. Pur și simplu un concurent care vorbește așa și Cătălin care-l întreabă la nesfârșit lucruri care nu mă interesează”, a mai adăugat Mihai.

Deși cei trei jurați încercau să o facă pe concurentă să fie mai plină de viață și mai efervescentă, se pare că încercările lor au eșuat.

Cristina Tanya a primit 1 X LIKE de la jurații iUmor.

Jurizarea în sezonul 10 iUmor

Delia, Cheloo și Mihai Bendeac vor juriza momentele pregătite de concurenți din toate colțurile lumii. Fiecare dintre cei trei jurați își exprimă opţiunea prin „Thumbs Up” pentru „DA” şi „Thumbs Down” pentru „NU”, iar dacă obține minimum două voturi favorabile, un concurent merge mai departe în show

Concurenţii din fiecare ediţie care au primit minimum doi de „DA” de la juraţi, vor putea fi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite „iUmor”, creată special de Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Câştigătorul fiecărei ediţii, cel care va acumula cele mai multe voturi în aplicaţia ”iUmor”, va fi anunţat în cadrul Observatorului orei 16:00 de joi.

