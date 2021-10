iUmor, 30 octombrie 2021. Pamela Anderson își face apariția pe scena comediei. Crina Abrudan a făcut un roast pe cinste

Bunul obicei al personajelor "istorice" de a vizita emisiunea iUmor nu se oprește nici în cea de-a șasea ediție. Prezența surprinzătoare a ediției este fosta prezentatoare TV, Crina Abrudan, ce revine la Antena 1 în pielea actriței Pamela Anderson.

Indiciul pe care Delia, Mihai Bendeac și Cheloo l-au primit cu privire la invitatul special al ediției i-a dus în eroare pe care cei trei jurați. „La ce te gândești când vezi binoclu și mare?”, a fost nelămurirea Deliei.

Crina Abrudan pe scena iUmor, în pielea Pamelei Anderson, sezon 11

În a șasea ediție de iUmor Sezonul 11, din 30 octombrie 2021, Crina Abrudan, o prezență foarte senzuală, le-a captat atenția celor trei jurați, cu numărul ei de roast. Personajul pe care îl face este cel al Pamelei Anderson din celebrul serial Baywatch.

Mare fan al personajului, Cheloo a declarat: “Pamela Anderson sau visul meu împlinit... Pentru mine, apariția Pamelei Anderson la iUmor înseamnă trezirea la realitate”.

Textul pregătit a fost și pe placul lui Șerban Copoț care, surprins de replicile acide, a afirmat: “Pe unii i-a îngropat în nisip până la gleznă, pe alții până la gât”.

"M-ați recunoscut cu siguranță! Sunt la fel de tânără, sunt la fel de frumoasă, ca și atunci când îmi dau jos lentilele de contact, genele, sprâncenele, unghiile, botoxul, silicoanele și Mihai tu știi despre ce vorbesc, da?", spune Crina Abrudan în pielea Pamelei Anderson.

"Recunosc că am ajuns celebră datorită sânilor. O foarte mare parte din viață am fost iepuraș, dar am aflat și despre tine, Mihai, că ai câștigat într-o zi cursa de 10 cm viteză. Nu trebuie să te superi pe mine, Mihai, pentru că eu te admir. Să știi că mi-am dorit în toată viața mea să fiu un Superstar ca tine. Ei bine, știu că ți-ai dorit în toată viața ta să devii un jurnalist sportiv. Stai liniștit, la cât avânt a luat cariera ta în ultima vreme ești foarte aproape să ajungi acolo", spune invitata.

"Delia, tu știi că îmi ești foarte dragă și te admir de foarte mult timp. Mi-aș fi dorit foarte mult să ajung să te cunosc. Este o foarte mare plăcere să stai de vorbă cu așa o mare vedetă și iată că astăzi ai ocazia", spune Crina Abrudan.

“Îți cumperi case tot mai mari și mai frumoase, dar mănânci ca un homeless!", mai spune despre Delia.

