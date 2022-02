iUmor sezonul 12, 20 februarie 2022. Oana Damaschin, glume despre greutățile vieții de mămică. Cheloo: “Subiect infertil”

Oana Damaschin a povestit că este proaspătă mămică și asta îi ocupă tot timpul. Ea a mărturisit că nu doarme și că înainte de a deveni mamă nici ea nu le credea pe restul mămicilor, dar acum știe pe pielea ei ce înseamnă.

“Când nu dormi din 20 în 20 de minute, e greu”, spune Oana.

Oana Dasmachin a vorbit despre dificultățile vieții de mămică la iUmor 2022

Oana Damaschin urcă pe scena iUmor în sezonul 12 pentru a vorbi despre realitatea vieții de mămică. Când a intrat în scenă, Oana a crezut pentru un moment că e la emisiunea Insula Tentațiilor, dar s-a înșelat.

“O să vă zic și până la final de ce am venit, că nu îmi amintesc exact acum. Așa se comportă, în caz că nu știați, o persoană cre suferă de mommy brain. Mommy de la mama, nu de la mumie”, a zis Oana.

Totuși, Oana nu a vrut ca lumea să facă o confuzie între mămicile care devin proaste după ce nasc și femeile care sunt proaste de la natură, după cum zicea ea.

“Când este de la sarcină, te comporți ca un robot, ca un președinte. Ideile nu mai circulă lin”, a spus Oana.

“Subiect infertil la iUmor”, a zis Cheloo în culise.

“Un număr naiv, lunguț, recitat (…) în timpul căruia ne-am plictisit”, a adăugat Mihai Bendeac.

Oana a mărturisit că nici partenerul ei nu e mai breaz și că mereu când ies la plimbare cu fetița lor pierd câteva. Cu toate astea, se bucură că de fiecare dată se întorc acasa cu copilul.

Jurizarea Oanei Damaschin. Ce a spus Cheloo despre concurenta de la iUmor

Oana a primit aplauze după ce a spus că mai avea puțin din număr, dar nu își amintește continuarea, așa că prefer să încheie mai devreme.

Primul care a jurizat a fost Florin Dumitrescu care a vorbit despre mămicile în devenire și a spus că cele care devin deja mămici nu mai au mommy brain pentru că ar fi periculos pentru copil.

“Eu nu am avut nevoie de copil ca să am mommy brain. Am și depresie post-natală, pe toate le am”, a zis Mihai Bendeac.

“Cel mai amuzant moment din momentul dumneavoastră a fost când ați ieșit și v-ați întors”, i-a transmis Florin Dumitrescu concurentei iUmor.

Oana Damaschin nu a primit niciun LIKE de la jurații iUmor. “Ai început să te integrezi”, i-a spus Cheloo lui Florin.

Florin Dumitrescu a mărturisit că nu a fost deloc agresiv și a fost chiar foarte cenzurat atunci când și-a spus părerea despre numărul concurentei.

