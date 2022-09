iUmor sezonul 13, 16 septembrie. Duo Mimikry au stat cu spatele la public. Replica neașteptată dată de Cheloo: „Dacă are sâni..”

Echipa Duo Mimikry a pus în scenă un număr inedit de teatru, în care interpreții stăteau cu spatele la public, însă costumația dădea impresia că personajele lor sunt cu fața. Cei doi reprezentau un personaj masculin și altul feminin, acesta din urmă având și o pereche de sâni falși pe spate.

Duo Mimikry, număr de „teatru cu spatele” la iUmor sezonul 13

Cei doi s-au ajutat de peruci și ochi falși, iar personajele lor arătau straniu. Concurenții sunt din Germania, Berlin.

Subiectul scenetei a fost o întâlnire dată pe o cunoscută aplicație de socializare. Cei doi au reușit să transmită ce și-au propus, gesturile lor părând naturale, deși erau cu spatele.

La un moment dat au mimat chiar și ca fumează, deși nu aveau gură. Apoi au dansat, iar la final au mimat și un sărut. Numărul nu a fost însă pe placul tuturor juraților.

„M-am plictisit, nu s-a întâmplat nimic. Dansează cu spatele…ok..”, a zis Mihai Bendeac la testimoniale.

Jurizare Duo Mimikry la iUmor sezonul 13

La momentul jurizării, concurenții s-au întors cu fața și și-au dat jos măștile.

„În timp ce priveam acest număr, am realizat un lucru extraordinar. Dacă are sânii pe spate, nu are nevoie de gât și gură”, a zis Cheloo, iar replica sa a stârnit diverse reacții.

„Excelent! Iată de ce Cheloo este la televizor și alții nu”, a zis Mhai Bendeac la testimoniale, amuzându-se pe marginea întregii jurizări.

„N-am înțeles nimic. Care este gândul care v-a dus către această reușită artistică?”, a mai zis Cheloo.

„Eu așteptam încă de la început să râd, să mă distrez. Până acum n-am reușit să râd”, a zis Iulia Vântur, juratul surpriză al acestei ediții.

Delia a părut să fie singura care s-a amuzat. „Mie mi-a plăcut momentul vostru. Mi s-a părut și orginal. Asta cu fețele la spate”, a zis Delia.

„Numărul vostru a fost, nu știu cum să spun, foarte linear. În rest, e o idee drăguță și vă apreciez”, a zis Mihai Bendeac.

La final, concurenții au primit 3 voturi negative și doar unul pozitiv, din partea Deliei.

