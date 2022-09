iUmor sezonul 13, 18 septembrie. Ivan Liulenov a ridicat sala în picioare. Declarația făcută Deliei întrece orice imaginație

Ivan Liulenov este originar din Moldova, dintr-un sat bulgar. A trăit în Ucraina din 2017 și se afla la Kiev atunci când a îzbucnit războiul. „S-a schimbat ceva în mine. Nu mă rog la Dumnezeu în fiecare zi, dar atunci stăteam și nu știam dacă o să mai trăiesc”, a spus concurentul la testimoniale. Cu toate acestea, Ivan a găsit forța interioară pentru a glumi pe marginea subiectului, în numărul său.

Ivan Liulenov a ridicat sala în picioare cu o declarație de dragoste pentru Delia, la iUmor sezonul 13

Ivan Liulenov e artist comediant și se ocupă cu stand-up comedy. A urcat pe scenă acompaniat de a sa chitară, cu energie pozitovă și zâmbetul larg pe buze.

„Băieți, țineți fetele mai aproape de voi și mai departe de scenă…Că eu scuip când vorbesc”, a glumit el.

Ivan stă la sat și i-a spus lui Cheloo ca se vede că și el locuiește tot acolo. A fost prima dată când și-a prezentat numărul în limba română.

Pentru început, concurentul a zis că nu știe engleză. „Pentru mine, tot ce aud în engleză e ca hip hop-ul”, a zis el, care a și demonstrat acest lucru, ajutat de acordurile de chitară.

„Să vă povestesc un pic despre mine. M-am născut în Moldova, dar am trăit mult timp în Ucraina. Acolo am participat la show-uri umoristice, dar când a început războiul, am venit acasă, în Moldova. Nu pentru că mă temeam de rachete..Nu, nu. Pur și simplu mi s-a făcut brusc dor de casă.

În Moldova, oamenii sunt acum încordați, nervoși, iar eu am scris un cântec ca să îi liniștesc. Cântecul se numește „dialogul interior al unui moldovean”, a spus el. Momentul artistic a cucerit publicul și juriul.

„Vreau pentru o fată frumoasă să fac ceva interactiv. Este cineva?”, a spus el apoi. „Aici au rămas doar urâtele”, a zis Cheloo.

„Nu întrerupeți, vă rog frumos”, i-a replicat concurentul, spre amuzamentul celor prezenți.

„L-a pus la punct pe Cheloo”, a zis prezentatorul Șerban Copoț. „Iat-o”, a zis Ivan către Delia, apoi i-a dedicat o „serenadă” la chitară. „Nu o să cânt, am vrut doar să îți arăt ce pot face cu degetele”, a zis el.

Apoi a cerut ca în sală să se facă „atmosferă” pentru un moment ceva mai romantic. A urmat o adevărată declarație de dragoste pentru Delia, presărată cu glume la care cei prezenți au râs cu poftă.

„M-am îndrăgostit de tine, Delia”, i-a fredonat el. „Nu banii sunt premiul cel mare, premiul meu e privirea ta. Dar pentru ca privirea ta să fie mai strălucitoare tot trebuie niște bani pentru ea…”

Eu sunt deja câștigător. Vreau să te iau în sat să te arăt părinților (..) Delia, tu ești ca bătaia între doi boschetari. Nu mă pot opri să mă uit la tine. (..) Știi cât a durat cel mai scurt sex al meu? Gata”, au fost doar câteva dintre versurile piesei, iar la final a aruncat și confetti. Momentul a făcut deliciul publicului. „Mare figură”, a zis prezentatorul Șerban Copoț.

Jurizare Ivan Liulenov, la iUmor sezonul 13

Ajutat de carisma personală, Ivan Liulenov a ridicat sala în picioare, dar și Delia și Mihai Bendeac s-au ridicat în semn de apreciere. Delia s-a dus chiar să îl îmbrățișeze.

„Foarte natural și cu umor fin”, a zis Costel, juratul surpriză al acestei ediții.

„Mi-a plăcut enorm. Se simțea experiența de scenă”, a zis Mihai.

„Eu sunt certat de sezoane întregi că votez împotriva artiștilor din Republica Moldova. Eu cred că tu ești varianta mult mai slabă a lui Radu Pietreanu”, i-a spus Cheloo concurentului, pe care l-a numit „trubadur”. Apoi a glumit pe seama sacoului, despre care cu toții au remarcat că ar fi prea mare. „Acela va fi sacoul de deces, te vei îngropa cu el”, i-a mai spus cântărețul.

„Foarte bun momentul, versurile, ideea. Și da, m-am topit, să știi”, i-a spus Delia concurentului.

La final, Costel a uitat să voteze, iar colegii lui l-au ironizat preț de câteva minute. În cele din urmă, Ivan Iulienov a primit trei voturi pozitive și unul singur negativ, din partea lui Cheloo.

Despre iUmor sezonul 13, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, revine pe micile ecrane cu cel de-al 13-lea sezon! Despre noul sezon al show-ului iUmor, prezentatorii Serban Copoţ şi Dan Badea spun că este cel mai bun de până acum.

Cel mai nou sezon iUmor va putea fi vizionat în porţie dublă, vineri, de la 20:30 şi duminică, de la 20:00, la Antena 1. Şi în acest sezon, câte un jurat-surpriză li se va alătura Deliei, lui Mihai Bendeac și lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent, jurat ce nu va scăpa de bine-cunoscutul tratament al emisiunii – o porţie savuroasă de roast, venită din partea persoanelor de la care se aşteaptă cel mai puţin.

iMai Mult Umor revine cu un nou sezon și cu un nou personaj în culisele iUmor. Actorul Vlad Drăgulin va aduce în lumina reflectoarelor un personaj viral în mediul online. Acesta îl va impersona pe Nicuşor de la Brăila, personajul devenit viral în cadrul emisiunii În Puii Mei de la Antena 1. Serialul iMai Mult Umor va însoți fiecare ediție iUmor și va fi difuzat săptămânal, exclusiv online în AntenaPlay.ro.

Telespectatorii vor vota concurentul preferat în fiecare ediție pentru a-l aduce în Marea Finală a show-ului. La finalul fiecarei ediții se anunță „start vot” până a doua zi la ora 16:00. Publicul își poate vota preferații prin intermediul aplicației Antena 1.

Finalistul ales de public prin voturi va fi anunțat la Observatorul de la ora 16:00. În Marea Finală a sezonului 13 iUmor vor merge 12 concurenți, câte unul pentru fiecare ediție de audiții din cadrul emisiunii.