iUmor sezonul 13, Gala de Poveste. Bogdan „Batman” Drăcea e eroul serii! Cum arată viața din București a Omului-Liliac

iUmor a revenit pe micile ecrane cu o ediție cu tematică specială, Gala Poveștilor, în cadrul căreia comedia s-a împletit cu farmecul celor mai populare basme. Mai multe nume sonore autohtone s-au transpus în pielea unor personaje celebre, de poveste, și au creat noi momente demne de povestit - de ce nu - și nepoților!

Bogdan Drăcea s-a transformat în Batman, în Gala Poveștilor din sezonul 13 iUmor

Bogdan Drăcea a devenit super-eroul serii după transformarea sa miraculoasă în Batman, un personaj îndrăgit de fanii de pretutindeni ai filmelor și benzilor desenate. Comediantul a dezvăluit însă că el este un...Batman de București, astfel că întreaga lui viață arată puțin diferit față de cea din glorioasa ecranizare. Iată glumele care au amuzat publicul!

În Gala Poveștilor, Bogdan „Batman” Drăcea nu a salvat lumea, ci a făcut stand-up comedy pe scena iUmor. Dacă v-ați întrebat vreodată cum ar arăta viața lui Batman în capitala României, ei bine...

„Numele meu este Omul-Liliac sau Batman pentru cine a stat plecat din țară mai mult de două săptămâni. Eu noaptea salvez orașul de răufăcători, însă ziua sunt șofer. Nu prea se fac bani din „super-eroiat”, a trebuit să îmi mai iau un job”, a spus comediantul.

Delia l-a încurajat ridicându-se în picioare: „Cel mai interesant personaj din acest sezon!”

„Nu mă înțeleg deloc bine cu vecinii mei. Am fost la Asociația Locatarilor la o ședință. Am propus să se monteze în lift o bară de-aia orizontală, ca să stau și eu ca liliecii. Și au început bătrânii: De ce porți latex, de ce vrei bara aia? Ești videochat-ist. (..)

E foarte greu să te adaptezi ca liliac în București. Abia am găsit o peșteră sub 150 de euro chiria. Am avut probleme mari și cu poliția. A trebuit să îmi conduc batmobilul prin București și mi-am rupt roțile prin hârtoapele astea”, a continuat Bogdan Drăcea, spre amuzamentul celor prezenți în sală.

Se pare că Batman a ajuns să aibă și probleme cu poliția, dezvăluind că o duce destul de rău în țara noastra: „N-ai prins tu răufăcători câte băbuțe care vindeau pătrunjel ilegal pe stradă am prins eu”, a fost schimbul său de replici cu un ofițer de la noi.

„Pe Robin a trebuit să îl las înapoi în America. Noul meu partener e super cocalar, îl cheamă Robin Roberto. De fiecare dată când mergem să rezolvăm un jaf, el mai face unul”, a mai glumit invitatul.

Jurații au fost de părere că Bogdan Drăcea s-a potrivit perfect pentru acest rol. „Foarte mișto. Așa de rău o duci că ți-ai amanetat și casca”, i-a spus Costel.

„50 de lei sunt 50 de lei”, a surprins Bogdan Drăcea cu spontaneitatea, iar continuarea discuției a stârnit hohote de râs.

„De la tine a plecat toată buba cu pandemia? (..) Ai cam același destin cu Irinel Columbeanu”, i-a mai spus juratul Costel, după ce „Batman” a recunoscut că și-a cheltuit toți banii.