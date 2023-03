iUmor sezonul 14, 18 martie. Gregory Brown a spus glume despre români. Ce s-a aflat despre el la jurizare: „E angajatul lui!”

Gregory Brown este un alt concurent care a intrat în cursa pentru mult râvnitul trofeu al show-ului iUmor și, totodată, pentru marele premiu, în valoare de 20.000 de euro. Spunând despre el că este cel mai sărac american din România, concurentul a dat tot ce a avut mai bun, că doar a avut de unde învăța! Rămâi până la final să afli unde lucrează de fapt!

„Sunt cel mai sărac american din România. Nu am niciun ban în momentul ăsta. (...) M-am însurat (de asta am venit aici). Mi-am cunoscut soția când a venit în America. Dragoste la prima vedere! Imediat ce am văzut-o, am zis: <<Cine e fata asta?! Dumnezeule!>> Apoi ea a trebuit să se întoarcă aici, iar eu nu am putut renunța la ea. Așa că am venit după ea.”

Citește și: iUmor sezonul 14, 11 martie. Ionuț Țigănescu a folosit comedia ca să facă dreptate. Ironii savuroase care merită ascultate

Gregory Brown, americanul care a dezvăluit la iUmor, sezonul 14, că este angajatul lui Bordea

Gregory Brown a povestit la iUmor, sezonul 14, despre cum a decurs mutarea sa în România, dar și despre lucrurile pe care le-a învățat, până acum, despre români, tratând, cu amuzament, diverse peripeții pe care le-a trăit de când a venit aici:

„M-am mutat aici doar că să mă căsătoresc. M-am căsătorit cu o româncă frumoasă. Dar, ca să intru în România, a fost puțin cam neplăcut. A trebuit să trec prin trei aeroporturi diferite. Și în fiecare aeroport am fost verificat în mod <<aleatoriu>> de către securitate. Nu știu dacă se întâmplă asta din cauza vârstei sau pentru că sunt un american care vine în România sau pentru că atunci când călătoresc îmi place să port un turban și o haină lungă.”

„(...) Vestea bună e că mi-au spus că nu sunt un terorist. Vestea proastă, mi-au spus că am prostata inflamată.”

„Înainte să vin aici, am încercat să învăț cât mai multe lucruri despre România. De exemplu, am încercat să învăț română, dar este greu. Limba română îmi sună ca Minionii din film. De parcă ar fi la pubertate sau ceva de genul ăsta.”, replică care a stârnit hohote de râs în rândul publicului.

„Dar am învățat și o mulțime de alte lucruri interesante înainte să vin, ca de exemplu... Voi știați că principalul obiectiv turistic din România este castelul lui Dracula? Pe locul doi este Terminalul Plecări din aeroport. Dar am învățat că românii sunt și foarte deștepți. Cum că omul care a inventat motorul avionului cu reacție a fost tot un român. Îl chema Henri Coandă. Am văzut un documentar cu el, iar în interviul de acolo l-au întrebat: <<Cum de ați inventat ceva atât de uimitor? Eu doar încercam să fug din România cât puteam de repede!>>”

„Dar am făcut asta, m-am mutat aici, m-am însurat cu o româncă frumoasă. Are acea formă a corpului clasic europeană. Stiți forma clasică de sticlă de suc? Americancele au mai degrabă forma clasică de doză de suc. Înainte eram disperat. De câte ori ieșeam pe undeva ca să fac sex, era ca și cum aș fi ieșit pentru un interviu de angajare. Deveneam foarte emoționat. Mă îmbrăcam cu hainele cele mai bune. (...) Soția mea e chiar foarte deșteaptă! Ea chiar citește! De distracție! E atât de diferit pentru mine, să am o soție așa de uimitoare și de deșteaptă. Fosta mea era stripteuză. Și ar fi trebuit să-mi dau seama din start că ăsta-i un semn rău.”

„Chiar am învățat un lucru cu adevărat important despre români de când am ajuns aici. Știți cine vorbește cea mai bună engleză din România? Oamenii fără adăpost. (...) Stăteam pe peron la metrou, iar o bătrână fără adăpost a venit la mine și a început să vorbească românește, iar eu eram: <<scuze, nu vorbesc românește!>> Și mi-a zis: <<Du-te dracu! Te urăsc! Pleacă de aici>> (în engleză). Iar eu i-am zis: <<Nu! Tu să te duci acasă!>>”, așa a sunat o parte din materialul lui Gregory Brown pe scena iUmor, sezonul 14.

Urmărește clipul video de mai sus din emisiunea iUmor, de la Antena 1, ca să savurezi tot momentul concurentului!

Jurizare Gregory Brown la iUmor sezonul 14

Jurații iUmor au aplaudat la finalul materialului recitat de Gregory Brown. Numai că în timpul jurizării, concurentul a făcut o destăinuire la care nimeni nu se aștepta!

„Numărul a fost foarte bun!”, a jurizat Cătălin Bordea.

„Cred că ar trebui să îți schimbi temporar numele din <<Gregory Brown>>, atâta timp cât stai în România, în <<Grigorie cel Maro>>. Vorbește limba română foarte bine.”, i-a sugerat Cheloo./„Am auzit-o pe asta!”

„Fac curat într-un club de comedie. Spăl pe jos cu mopul și spăl vasele.”, a răspuns concurentul atunci când a fost întrebat cu ce se ocupă în România./„La The Fool?”, a întrebat Cortea uimit, făcând referire la un club de stand-up comedy și spectacole din București./„E angajatul lui!”, a mai adăugat juratul, făcând referire la Bordea, care a și fugit pe scenă lângă Gregory Brown./„N-ai mă cum să fie angajat la clubul tău! N-am schimbat două vorbe cu el, că tot în trecere am fost, dar să-l recunosc eu înaintea ta?”, i-a mai „reproșat” Cortea lui Bordea la testimoniale.

„Ce angajat să vină și să nu-l știu? Asta spune multe despre Bordea Cătălin! ”, a spus și Delia la testimoniale./„Deci eu trec să mă duc să beau! Eu intru în club și l-am mai văzut de două ori, ne-am și salutat...”, a răspuns, cu coada între picioare, Bordea./„Îmi pare rău, omule! O să îți măresc salariul!”

După asemenea dezvăluiri, Cheloo a continuat jurizarea: „Ești foarte cuminte! Ești foarte domestic! Noi, românii, suntem o nație răutăcioasă. Ne trebuie foarte multă mizerie pe scenă. Trebuie să râdem pe scenă, trebuie să ne simțim importanți Eroul nostru, te respingem!”

Așadar, Gregory Brown a primit un dislike din partea lui Cheloo și trei like-uri din partea lui Bordea, Cortea și Delia: „Nu l-am recunoscut îmbrăcat așa!”, s-a „scuzat” Bordea la final.

Citește și: iUmor sezonul 14, 11 martie. Bia Khalifa a îmbrăcat costumul Evei și a urcat pe scenă să facă haz de necaz: „Susțin mișcarea”

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special “comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.

Reguli noi în sezonul 14 iUmor. Jurații Delia, Cheloo, Bordea și Cortea se luptă pentru joker

În timp ce magicianul Robert Tudor le va oferi concurenţilor doza sa de comedy magic în perioada pe care aceștia o petrec în backstage-ul emisiunii, Șerban Copoț și Dan Badea vor pune la cale diferite farse pentru jurații iUmor sau îi vor provoca la numeroase jocuri.

„Jurații intră într-o etapă nouă, trebuie să iasă la joc, la propriu, iar unele jocuri sunt foarte complicate!”, a dezvăluit Șerban Copoț, iar colegul său, Dan Badea, a completat: „Jocul Marocco, jocuri de îndemânare, matematice, de aptitudini... o să vedeți! iUmor se transformă în escape room – unul dintre jurați a reușit chiar să fugă!“. Despre cine este vorba, telespectatorii vor afla în cel mai nou sezon iUmor.

„Aceste jocuri care au apărut și, implicit, acești jokeri, schimbă anumite aspecte la iUmor, în sensul că, noi, jurații, ne antrenăm un pic, suntem creativi, suntem competitivi. Adică, ne scot un pic din starea de confort și ne fac să ne implicăm mai mult.“, a declarat Delia.

Ce trucuri va pregăti magicianul Robert Tudor pentru Delia, Cheloo, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dar și cum vor reuşi Șerban Copoț și Dan Badea să facă față provocărilor venite din partea acestuia, telespectatorii pot afla urmărind episod după episod, în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.