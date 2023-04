iUmor sezonul 14, 2 aprilie. Larisa Tănase, educatoarea care a ridiculizat influencerii: „Tocilarul și prietena lui i-au dat like”

Larisa Tănase este o educatoare, dar și o utilizatoare activă a platformei de divertisment extrem de la modă, TikTok. Având darul de a recita cu o atitudine de „nota zece”, concurenta a sosit în platoul emisiunii ca să ia la bani mărunți situația actuală din „social media”.

Larisa Tănase, „satira” adusă influencerilor pe scena iUmor, sezonul 14: „Atitudinea a fost mega corectă”

Dezinvoltă și cu atitudine, Larisa Tănase a intrat pe scena iUmor, salutând doar o parte din public, adică acela care o are la „follow”:

„Am câțiva urmăritori acasă care mi-au dat <<unfollow>> și chiar n-aș vrea să creadă că îi salut în această seară. Cred că m-ați recunoscut, așa-i? Ce ciudat! Toată lumea mă știe. Ideea e că eu m-am cam săturat să muncesc și am început să caut soluții și am aflat, printr-o cunoștință, că se fac angajări pe Instagram! Pe mine cel mai tare m-a atras postul de influencer, pentru că de mică am avut menirea asta: să stau acasă și să nu fac nimic. Acesta a fost și motivul pentru care m-am angajat pe Instagram și am un real succes, credeți-mă! Atrag urmăritorii ca un magnet. M-am trezit într-o dimineață super fericită că mi-a dat <<follow>> Huse Camion Constanța!”, a început concurenta numărul de ironie la adresa noii meserii.

„Am intrat și eu pe pagina lui recunoscătoare, însă după două zile (contul) mi-a dat <<unfollow>>, cică e strategie de marketing, dar eu fiind la început, n-am știut. Ideea e că eu nu mă concentrez pe <<hateri>>, am o mână de oameni super faini care mă susțin și sunt alături de mine în fiecare zi: Balastieră Bragadiru, ITP fără programare și mulți alții!”

„Paradoxul este că eu mă adresez mai mult femeilor, pentru că mă preocupă femeile singure! Mă, voi ați văzut câte femei singure, dar, totuși, disponibile sunt? Culmea! Atâtea <<vegane>> cu curu` mare, cineva minte sigur!”, a fost o parte din momentul Larisei Tănase pe scena iUmor, sezonul 14.

Jurizare Larisa Tănase la iUmor sezonul 14

Jurații iUmor au vrut să afle mai multe despre Larisa Tănase, motiv pentru care au întrebat-o cu ce se ocupă. După ce au aflat ce meserie are, dar și că și-a scris singură materialul, cei patru jurați au apreciat creativitatea ei, însă au dat de înțeles că umorul s-a cam lăsat așteptat.

„Eu te-am căutat acum pe Instagram, dar nu te-am găsit.”, a mărturisit Nelu Cortea, moment în care o prietenă din platou a strigat că nu a căutat unde trebuie. Replica juratului a fost de-a dreptul delicioasă: „Zici că stau în Militari și-s pereții subțiri!”

„A fost o satiră adusă influencerilor, dar s-a dus subiectul...”, a jurizat Cătălin Bordea la testimoniale./„Prestația doamnei nu a fost rea... Ne-a ajutat să știm că este și educatoare... Îmi plac educatoarele.”, a mai mărturisit Nelu Cortea.

„S-a descurcat bine, numai că nu a fost amuzant..”, a comentat Bordea.

„Atitudinea a fost mega corectă. Nota zece, pentru că ți-ai scris singură materialul.”, a jurizat Delia.

Larisa Tănase a primit două like-uri din partea Deliei și a lui Cortea și două dislike-uri din partea lui Cheloo și Bordea: „Cine a dat like? Tocilarul și cu prietena lui! Aștia populari din liceu, adică Cheloo și cu mine, nu, pentru că suntem șmecheri!”, și-a argumentat Bordea votul la testimoniale.

Jurizarea a continuat și după ce concurenta a părăsit platoul iUmor:

„Sincer, nu-mi aduc aminte despre ce a vorbit fata asta, dar știu că nimic nu a fost memorabil pentru mine.”, a spus Cheloo la testimoniale./„Urăsc să fiu asociat cu această categorie! Influencerii sunt artiști care nu produc artă!”

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special “comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.

Reguli noi în sezonul 14 iUmor. Jurații Delia, Cheloo, Bordea și Cortea se luptă pentru joker

În timp ce magicianul Robert Tudor le va oferi concurenţilor doza sa de comedy magic în perioada pe care aceștia o petrec în backstage-ul emisiunii, Șerban Copoț și Dan Badea vor pune la cale diferite farse pentru jurații iUmor sau îi vor provoca la numeroase jocuri.

„Jurații intră într-o etapă nouă, trebuie să iasă la joc, la propriu, iar unele jocuri sunt foarte complicate!”, a dezvăluit Șerban Copoț, iar colegul său, Dan Badea, a completat: „Jocul Marocco, jocuri de îndemânare, matematice, de aptitudini... o să vedeți! iUmor se transformă în escape room – unul dintre jurați a reușit chiar să fugă!“. Despre cine este vorba, telespectatorii vor afla în cel mai nou sezon iUmor.

„Aceste jocuri care au apărut și, implicit, acești jokeri, schimbă anumite aspecte la iUmor, în sensul că, noi, jurații, ne antrenăm un pic, suntem creativi, suntem competitivi. Adică, ne scot un pic din starea de confort și ne fac să ne implicăm mai mult.“, a declarat Delia.

Ce trucuri va pregăti magicianul Robert Tudor pentru Delia, Cheloo, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dar și cum vor reuşi Șerban Copoț și Dan Badea să facă față provocărilor venite din partea acestuia, telespectatorii pot afla urmărind episod după episod, în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.