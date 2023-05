iUmor sezonul 14, 7 mai. George Mesaroș a avut numai avioane în cap: „Arăți a Ristei a comediei!”. Glume bune, cu un aer fresh

George Mesaroș are umorul în sânge, fapt dovedit și de prestația sa pe scena „Stand-Up Revolution”, atunci când a reușit să ajungă până în finala show-ului.

Glumele bune și ironia au început încă din culise, acolo unde concurentul a povestit, pe scurt, două experiențe comice:

„Mi se pare că uneori am un noroc incredibil, iar, altă dată, am ghinion, dar s-ar putea ca asta să fie valabil pentru toată lumea. Dar, cu siguranță, mai puțini oameni știu care și-au rupt un ligament la un picior și și-au făcut operație, recuperare și s-au dus iar la fotbal, rupându-și și celălalt ligament. Săptămâna asta am reușit, într-un final, că mi-a fost frică de când am mașină, să pun benzină în mașina mea care e pe motorină. (...) Știi care e ironia? Că aveam treabă în oraș și m-am dus cu mașina, că taxiul era cam scump. A fost cu 700 de lei mai scump!”, a spus George Mesaroș la testimoniale.

Citește și: iUmor sezonul 14, 23 aprilie. Viorel Botezatu a urcat energic pe scenă, dar a plecat plângând. Un jurat a părăsit platoul

George Mesaroș, un suflu nou pe scena de comedie de la iUmor, sezonul 14

George Mesaroș a venit pe scena iUmor, sezonul 14, cu un număr de roast la adresa unei companii aeriene, făcând referire la un episod care s-a petrecut anul trecut. Glumele sale cu tentă socială i-au distrat maxim pe Cătălin Bordea, Nelu Cortea și Delia!

„Vin de la Cluj și nu știu dacă ați urmărit, anul trecut, tot scandalul care a fost... una dintre companiile astea mari aeriene, <<Blue Air>>...”, la care Dan Badea a adăugat, din culise: „Poți să zici, că nu mai e!”, iar concurentul a continuat: „... Și-a anulat, din senin, toate zborurile. Iar Guvernul nostru a trimis, după românii noștri rămași blocați prin străinătate, trei avioane de la <<Tarom>>. Foarte frumos! Mulți dintre oamenii ăia nici nu mai fuseseră vreodată cu o căruță.”

„Și am tot citit știrile, dar n-am înțeles ce s-a întâmplat atunci. Ei ziceau că nu mai pot să zboare, pentru că le-au blocat conturile <<Agenția Fondului de Mediu>>, adică nu și-au luat ITP-ul... Nu mai aveau bani, că aveau amenzi. Două milioane, zicea articolul, de la <<Protecția Consumatorului>>. Ghiciți pentru ce! Că anulaseră prea multe zboruri.”

„(...) Dar nu mă miră că a ajuns în situația asta și a dat firma faliment și să vă zic și de ce! Cu câteva luni înainte de tot scandalul, eu mi-am cumpărat de la ei un bilet de avion cu ruta Cluj-București cu cinci lei. Taxiul până în aeroport a fost 40 de lei. Ghici care firmă e în insolvență acum!”, a fost o parte din momentul lui George Mesaroș pe scena iUmor, sezonul 14.

Urmărește clipul video de mai sus din emisiunea iUmor, de la Antena 1, ca să savurezi tot momentul concurentului!

Jurizare George Mesaroș la iUmor sezonul 14

„Tu, cu alți băieți din Cluj, faceți o chestie minunată. Știu că mi-ai povestit, la un moment dat, că aveți și o scenă construită de voi, iar în cluburi și baruri unde nu e scenă, o puneți voi... și vă felicit pentru treaba asta! Un număr bun!”, a spus Cătălin Bordea, amintindu-și de începuturile sale în stand-up./„Arăți a Ristei a comediei! E curățel așa, ca un fel de Ristei la început! Acum, Ristei e pe tatuaje, e mai golan...”, a mai adăugat juratul la testimoniale.

George Mesaroș a primit trei like-uri din partea lui Bordea, Cortea și Delia și un dislike din partea lui Cheloo: „Mie mi se pare că numărul a fost făcut în grabă.”, a spus Cheloo la testimoniale.

Citește și: iUmor sezonul 14, 23 aprilie. Costin Lazăr a făcut glume la greu! Nu o să îți vină să crezi câte partenere a avut în ultimii ani

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special “comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.

Reguli noi în sezonul 14 iUmor. Jurații Delia, Cheloo, Bordea și Cortea se luptă pentru joker

În timp ce magicianul Robert Tudor le va oferi concurenţilor doza sa de comedy magic în perioada pe care aceștia o petrec în backstage-ul emisiunii, Șerban Copoț și Dan Badea vor pune la cale diferite farse pentru jurații iUmor sau îi vor provoca la numeroase jocuri.

„Jurații intră într-o etapă nouă, trebuie să iasă la joc, la propriu, iar unele jocuri sunt foarte complicate!”, a dezvăluit Șerban Copoț, iar colegul său, Dan Badea, a completat: „Jocul Marocco, jocuri de îndemânare, matematice, de aptitudini... o să vedeți! iUmor se transformă în escape room – unul dintre jurați a reușit chiar să fugă!“. Despre cine este vorba, telespectatorii vor afla în cel mai nou sezon iUmor.

„Aceste jocuri care au apărut și, implicit, acești jokeri, schimbă anumite aspecte la iUmor, în sensul că, noi, jurații, ne antrenăm un pic, suntem creativi, suntem competitivi. Adică, ne scot un pic din starea de confort și ne fac să ne implicăm mai mult.“, a declarat Delia.

Ce trucuri va pregăti magicianul Robert Tudor pentru Delia, Cheloo, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dar și cum vor reuşi Șerban Copoț și Dan Badea să facă față provocărilor venite din partea acestuia, telespectatorii pot afla urmărind episod după episod, în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.