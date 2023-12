iUmor sezonul 15, 2 decembrie 2023. Anca Fadila i-a transpus pe jurați pe tărâmurile sexualității. Bărbații s-au cam aprins

Anca Fadila a urcat pe scena iUmor și a stârnit controverse la masa juriului. În timp ce pe Cătălin Bordea, pe Cosmin Natanticu și pe Cheloo i-a cam pus pe jar lecția de educație sexuală, Delia a avut o reacție neașteptată. Iată ce s-a vorbit!

Anca Fadila are 45 de ani, este mamă a doi copii și promite că în această seară vom face puțin sport.

„Ultima oară eram instructor de fitness, dar merg și pe terapie sexuală, deoarece prin sport îți îmbunătățești atât viața sexuală, cât și psihicul.”, a spus ea în culise.

Întrebată de ce a ales iUmor, concurenta se declară deschisă provocărilor și spune că vrea să învețe să nu o mai intereseze părerea lumii.

„Nu știi niciodată unde te duce viața și pentru mine este într-adevăr o provocare. Fiul meu, care are 14 ani, a zis: <<Nu, că o să te faci de râs și o să mă faci și pe mine>>, tatăl meu la fel și am zis că nu mai țin cont de părerea nimănui. Este alegerea mea și merg înainte. Evident, că la fiul meu... sunt toți prietenii lui, care spun: <<Ce face mama ta pe TikTok? Uite despre ce vorbește>>... La 14 ani nu prea ai cum să înțelegi lucrurile astea, dar o să înțeleagă la un moment dat.”

iUmor sezonul 15, 2 decembrie 2023. Anca Fadila a trezit reacții neașteptate în rândul juriului cu lecția de educație sexuală

„Trebuie să faci așa!”. Delia a oprit numărul chiar înainte să înceapă, ca să folosească Jokerul pe Cătălin Bordea, pe care l-a provocat să facă din ochi pe tot parcursul momentului.

„Reluăm!”, a strigat Cosmin Natanticu, iar Anda Fadila și-a putut începe numărul.

„Cică a venit vremea să îmi descopăr scopul în viață. Asta încerc să fac. Gândindu-mă, mi-am dat seama de ce am stat șase ani în Facultatea de Medicină Veterinară. Probabil ca să îmblânzesc animalul sălbatic din bărbat.”, a spus concurenta, în timp ce Cătălin Bordea tot continua să facă din ochi.

Pe urmă, Anca Fadila a trecut la un subiect care a cam aprins bărbații de la masa juriului.

„Știți cu ce informație am rămas eu după cei șase ani de facultate? Cu esențialul: Anatomia aparatului genital la masculi. Am fost fascinată să aflu că majoritatea mamiferelor au os penian. Cheloo, tu trebuie să știi! Adică osul din interiorul penisului. Din păcate, voi bărbații nu v-ați născut cu el. Și am descoprit de ce în ultimii 15 ani am fost instructor de fitness. Ca să instruiesc bărbații să își antreneze mușchii responsabili de stabilitatea erecției...”, moment în care Cosmin Natanticu a întrerupt-o și a spus că vrea să vină la ea la sală.

„(...) Și de controlul ejaculării, pentru că avem o mare problemă. Bărbații, de regulă, ce știu ei cel mai bine să facă în dormitor este să schimbe becul... Și atunci, trebuie îndrumați, că dacă nu au os penian, trebuie să își antreneze muchiuleții.”, a continuat Anca.

„(...) Cum stau lucrurile? 10-15 minute vă ia să ne puneți în diferite poziții, să ne legați de mâini și de picioare și vă dați drumul în două secunde...”, moment în care bărbații de la masa juriului au scos câteva interjecții dezaprobatoare.

Însă, Anca Fadila nu s-a oprit aici cu lecția de educație sexuală.

„Dar nu asta este problema! Câteodată, nouă ne place și varianta scurt și intens. Însă, să lăsați talentele acelea: <<Iubita mea, în noaptea asta te rup în două>>... <<În două secunde, iubitule?>>”, iar Natanticu a zis că „Asta a fost bună!”, în timp ce Delia a început să râdă.

„(...) Nu știu câți dintre voi ați auzit de orgasme prin stimularea sfârcurilor. Însă, nu ne sugeți precum bebelușii! Pentru că multe dintre noi am trecut de perioada de alăptare. (...) Iar la primul act sexual cu o nouă parteneră, lăsați schemele și figurile din filmele porno. Un rodeo în adevăratul sens al cuvântului, iar la sfârșit mai și întrebați cum a fost. <<Minunat, dragul meu, extraordinar!>> (...) Iar pe clitoris apăsați precum pe butonul de la lift. Iar trasul de păr nu mai este ca atunci când erați la școala generală și vă trăgeați de păr colegele. Este o adevărată tehnică! Atunci când vă băgați ghearele în părul femeii, studiați înainte această tehnică.”, a fost o parte din discursul concurentei pe scena iUmor.

După ce și-a încheiat numărul, a venit rândul juraților să își dea cu părerea. Primul care a luat cuvântul a fost Cosmin Natanticu, care a întrebat-o: „Dar noi facem ceva bine? Că mă jur dacă îmi mai vine să mă mai ating de nevastă-mea acum!”. Pe concurentă a bufnit-o râsul.

„(...) Femeia funcționează mai mult pe emoțional. Deci trebuie luată un pic mai ușor... Dacă reușești să o aduci la orgasm și să plângă, ești minunat!”, a adăugat ea, atunci când Cătălin Bordea i-a cerut mai multe detalii.

Delia, în schimb, a preferat să nu aibă vreo reacție, după lecția de educație sexuală: „Orice dezacord îl ai cu doamna poate să spună foarte multe despre tine. E o capcană! Cel mai bine este să taci. Să nu ai reacții.”, a spus ea la testimoniale, iar în fața concurentei a precizat: „Mă așteptam la o educație sexuală serioasă... Să îți tai unghiile ar trebui să înveți de la grădiniță!”

„Eu cred că ați avut experienție traumatizante sau jefuiți oamenii!”, a jurizat, scurt și la obiect, Cheloo, iar Cătălin Bordea a spus că va vota cauza.

După ce a urmat și o parte practică a lecției de educație sexuală, Anca Fadila și-a aflat voturile: trei like-uri din partea Deliei, a lui Cosmin Natanticu și a lui Cătălin Bordea și un dislike din partea lui Cheloo.

