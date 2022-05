Mihai Radu, prima apariție la televizor după ce a câștigat sezonul 12 iUmor. Cât de mult i-a schimbat viața show-ul

Mihai Radu a fost nominalizat câștigătorul sezonului 12 iUmor în Marea Finală de pe data de 22 mai 2022. Concurentul a obținut cele mai multe voturi din partea oamenilor de acasă, semn că a devenit rapid îndrăgit de telespectatori.

La scurt timp de la câștigarea premiului în valoare de 20.000 de euro, Mihai Radu și-a făcut apariția în platoul Xtra Night Show, de la Antena Stars. Tânărul a povestit că a vizionat finala sezonului 12 iUmor alături de familia și prietenii săi, iar vestea că este câștigătorul sezonului 12 l-a luat prin surprindere.

„Parcă nu-mi vine să cred că am câștigat concursul ăsta. Sincer să fiu, nu credeam că o să ajung până aici când am început treaba asta. (...) Ca o finală a fost pentru mine emisunea, ne-am strâns toți prietenii, familia, am scos televizorul în curte și am trăit totul la maxim. A fost foarte emoționant și pentru mine. Au fost emoții foarte mari, și acum am emoții că nu m-am învățat încă așa.”, a mărturisit câștigătorul sezonului 12 iUmor.

Ce vrea să facă Mihai Radu după ce a câștigat sezonul 12 iUmor

Tot la Xtra Night Show, Mihai Radu a mărturisit faptul că numerele sale de stand-up comedy au fost bazate pe fapte din viața reală.

„Eu mi-am făcut o structură, nu era scris nimic. Numărul din semifinală l-am făcut în 40 de minute. Am stat cu soția mea la masă, am vorbit, i-am zis ce o să sun și ce o să fac. M-am dus și am avut foarte mare succes. Am făcut o echipă bună cu soția mea și chiar a fost totul bine. Poveștile sunt 80% adevărate, le-am mai înflorit un pic. Tot ce am povestit sunt întâmplări adevărate. Cei care fac ridesharing știu treaba asta.”, a mai dezvăluit câștigătorul sezonului 12 iUmor.

De asemenea, Mihai Radu a susținut faptul că nu își dorește să mai fie șofer de ridesharing pentru că i-a plăcut foarte mult să facă stand-up comedy.

„Am primit foarte multe mesaje de încurajare. Numai mesaje bune, foarte puțin hate. Vreau să urmez această meserie. Fac 2 ani de zile de când sunt șofer de ridesharing. Până acum nu am avut atât de multă încredere în mine, dar aș vrea să fac o carieră în stand-up.”, a mai spus el.

Ce o să facă Mihai Radu cu premiul câștigat în sezonul 12 iUmor

Întrebat despre ce o să facă cu cei 20.000 de euro câștigați în sezonul 12 iUmor, Mihai Radu a oferit un răspuns sincer și direct: „Nu știu, îți dai seama că am ce să fac cu ei. Deja i-a organizat soția, să îmi mai rămână și mie de o bere”.

„Am o mulțime de planuri. Cred că în primul rând vreau să într-o vacanță, aș vrea să mă duc și eu să mă liniștesc.”, a mai spus el la Antena Stars.