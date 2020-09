Povestea emoționantă a Giorgianei Lupu. Delia, fascinată la "iUmor": "Ești o femeie puternică!"

"De la vârsta de 11 ani am făcut sport până la 22 de ani. Am făcut sport de performanță: atletism și bob. Am luat multe premii, am ieșit și dublă campoană pe țară la bob, vicecampioană la atletism. "

"Pe mama am cunoscut-o când aveam 8 ani"

Cu lacrimi în ochi, Giorgiana a povestit că a aflat povestea vieții ei de la o doamna care lucra la orfelinat:

"Am aflat că sunt născută în pușcărie după vârsta de 8 ani. Mi-a spus o doamnă din centru. Am întrebat-o dacă știe mai multe despre mine, pentru că fiecare copil de la orfelinat are o așa-zisă mamă.

Când am aflat, am avut un sentiment foarte dureros, pentru că m-am gândit că mama a făcut ceva de a ajuns acolo. Nu știam de ce m-a lăsat, nu știam cum de la București am ajuns la Bacău", a spus fata conform Spynews.