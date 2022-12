România, Râzi cu ROaST, 1 decembrie 2022. Lolrelai alias Veronica Micle, glume acide la adresa vedetelor! Roast usturător

Vom auzi astăzi povești despre cum binele și a învins întotdeauna răul, despre știință și cultură, despre neam, evoluție și prezent. Ediția de astăzi face o retrospectivă și aduce în fața telespectatorilor figuri nobile, statuare ale trecutului, care vin să macine prezentul plin de incorectitudini, dar și să glumească pe seama lor și a întâmplărilor care astăzi răsună în toată țara.

Personaje istorice din toate timpurile, al căror nume a rămas prezent în mintea tuturor românilor îşi fac apariția pe scena show-ului, iar dezvăluirile lor fac deliciul publicului! Personalități istorice care au marcat generații întregi și și-au lăsat amprenta, făcând din România o țară cu valori, resurse, demnă și un trecut cu multe izbânde au urcat pe scenă fiind interpretate de marii actori și comedianți ai timpurilor noaste.

Lolrelai s-a transformat în Veronica Micle și a făcut un moment remarcabil în ediția din 1 decembrie 2022, la România, Râzi cu ROaST

Comedianta Lolrelai a făcut show pe scenă: "Sunt Veronica Micle, nu reglați televizoarele, vă rog, e de la mine... Am eu o imagine mai proastă! Vă spun sincer că mă aflu aici pentru Mihai... pentru Mihai Eminescu. Mi-a spus cineva că și el a fost pe scena asta și am venit cât am putut de repede, poate îl mai prind.

Din câte văd nu l-am prins nici pe Mihai al vostru... Păcat! mi-ar fi plăcut mult să îl fi cunoscut mai ales că din câte am înțeles nici el nu e prea e întreg la minte. Am auzit că tot ce știți despre persoana mea este că marele poet Mihai Eminescu a fost amantul meu, ceea ce e nedrept pentru că eu am mai avut și alții!

O să încep prin a vă spune că am venit pe lume în anul 1850. Dacă aș mai fi trăit. aș fi fost o milfă de 172 de ani, fix cum i-ar fi plăcut lui Dani Oțil! Copilăria mea a fost foarte tristă pentru că pe vremea aceea nu exista Tiktok, așa că a trebuit să mă țin de școală, mai precis, Școala Centrală de Fete pe care am absolvit-o la doar 14 ani cu calificativul eminent. Deci eram bună, ceea ce se poate vedea și acum!

Un an mai târziu, m-am măritat cu profesorul Ștefan Micle, dar nu l-am luat de soț pentru că la examenul meu de absolvire mi-a dat calificativul eminent. Nu l-am luat de soț pentru că era cu 28 de ani mai în vârstă. Pe vremea aceea cu cât îți luai un soț mai în vârstă, cu atât mai repede intrai în posesia averii lui. La fel și invers! Cu cât bărbatul își lua o nevastă mai tânără, cu atât era mai libidinos! Bine măcar că pe vremea aia soții nu se puteau lăuda la televizor că nevestele lor arată ca niște minore, mai ales că noi chiar arătam, știți ce zic?"

Personaje istorice din toate timpurile iau la roast vedetele în ediția specială România, Râzi cu RoaST!

Cu ocazia Zilei Naționale a României, comedia face istorie, iar Şerban Copoţ şi Dan Badea spun „România, Râzi cu RoaST!”. Seria edițiilor speciale de roast continuă astăzi, de la 16:30, pe Antena 1 și AntenaPLAY! Dan Badea și Șerban Copoț vor aduce în faţa telespectatorilor personalități istorice pentru a-și spune partea de adevăr și a glumi.

Constantin Brâncuși va fi impersonat de Cristi Iacob, Constantin Tănase, de Nicodim Ungureanu, în timp ce Alexandru Ioan Cuza, Ștefan cel Mare și Nicolae Bălcescu vor fi prezentați de Andrei Garici, Șerban Georgevici și Andreas Petrescu. Rodica Popescu Bitănescu o va personifica pe Ana Aslan, iar Andreea Perju pe Veronica Micle.

Ionuţ Rusu, care îl va impersona pe Klaus Iohannis, se alătură Deliei, lui Costel şi lui Cheloo la masa juriului iUmor, de la ora 16.30, la Antena 1.

Delia, Klaus Iohannis (Ionuţ Rusu), Costel, Cheloo, dar şi numeroase alte vedete din România vor fi luate la roast de cei mai mari artiști din istoria țării noastre și chiar de domnitori importanți din secolele trecute.

Dacă până acum au primit fără să crâcnească replicile acide ale unor personalități contemporane din diferite domenii, de Ziua Națională a României, juraţii iUmor vor fi luați la roast chiar și de mari domnitori, artiști sau scriitori ai țării.

Momentele integrale, însă, și toate celelalte roast-uri, telespectatorii le pot urmări pe Antena 1 și AntenaPLAY.