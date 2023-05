Teodora Nedelcu s-a calificat direct în finala sezonului 14 iUmor

Teodora Nedelcu nu este la prima apariție pe o scenă de comedie, ea cochetând, de multă vreme, cu stand-up-ul, dar și cu emisiunile de umor de la Antena 1.

Tânăra a fost prezentă, în calitate de concurent, și în emisiunea „Stand-Up Revolution”, acolo unde materialele sale au reușit să o aducă până în finala show-ului.

Teodora Nedelcu se numără printre finaliștii sezonului 14 iUmor

De data aceasta, pentru iUmor a pregătit un material plin de umor negru, făcând aluzie la o revelație pe care a avut-o după o înmormântare. Îmbrăcată toată precum i-a fost materialul, „dark”, Teodora Nedelcu i-a obișnuit deja pe telespectatori cu aparițiile sale mai puţin obişnuite.

„(...) De curând am participat la o înmormântare și mi-am dat seama că viața chiar e scurtă și că vreau să trăiesc la maxim. Dar e destul de greu să trăiești la maxim când ai salariul minim pe economie.”, a început Teodora Nedelcu pe scena iUmor, sezonul 14.

Citește și: iUmor sezonul 14, 7 mai. Andy Spigola, comedie mută pe scenă. Delia, în extaz când concurentul și-a dat jos recuzita vestimentară

„(...) Și pentru că m-am hotărât să trăiesc la maxim, dar nu am știut cum, am căutat pe net sugestii, iar prima sugestie a fost: <<salt cu parașuta>>. Și eu am fost: <<de unde bani de parașute?>> (...) Și, acum, ăștia cu saltul cu parașuta încercau să te convingă și ziceau că merită toți banii, că e un sentiment eliberator. Și eu nu vreau să fiu împotriva curentului, dar mai eliberator mi s-ar părea să sari fără. Te eliberează de tot! Altă sugestie era: <<să călătorești mai mult>>. Unde să călătoresc cu 16 milioane pe lună? În timp, unde să mă duc?” „(...) Și, în sfârșit, am găsit ceva care se potrivește. Era: <<fă-ți unghiile cu ojă>>. A doua era: <<ține un jurnal>> și am zis: <<da, viața mea este mult prea interesantă ca să nu-mi amintesc peste 30 de ani ce făceam...>>. Și am început a doua zi, dimineața, și am scris: <<dragă, jurnalule, m-am trezit.>> Zece ore mai târziu, <<dragă jurnalule, mă culc.>> Ce am făcut între timp? Unghiile cu ojă.”, au fost câteva din glumele cu care Teodora i-a cucerit pe juraţii iUmor.

Citește și: iUmor sezonul 14, 7 mai. Alexandru Lucian Gherasim a venit cu o livrare specială de glume. Așa arată o zi din viața unui curier

Teodora Nedelcu merge direct în finala sezonului 14 iUmor, unde se va întâlni cu ceilalţi concurenţi câştigători ai ediţiilor din audiţii.