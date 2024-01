Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episoadele 3 și 4, sezonul 2, 19 ianuarie 2024. Luminița e tot mai aproape de moștenire

În episoadele 3 și 4, sezonul 2, din 19 ianuarie, Diana își începe planul de răzbunare, iar Luminița se simte tot mai aproape de moștenire. Vezi cele mai noi episoade pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

În episodul 3, „Cine seamănă vânt, culege furtună”, Diana pune la cale un plan ingenios pentru a se asigura că Eva nu se mai căsătorește cu Victor.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 3, sezonul 2, din 19 ianuarie. Eva se descarcă în fața familiei sale

Eva răbufnește în fața familiei sale atunci când Doina o ia la întrebări despre ziua ei.

Eva le povestește Adinei și Marei despre întâlnirea cu Diana la spital. Când rămâne doar cu sora mai mare, îi spune despre discuția cu Diana de dinainte de cununie.

„Mi-a zis c-o să-i zică mamei de contract și c-o să ne facă toată familia de rușine”, îi spune Eva.

„Fix de asta o s-o omor eu pe proasta aia”, se agită Adina.

„Ce bine e să-i spui asta cuiva”, se descarcă Eva.

În același timp, Victor le povestește părinților săi ce s-a întâmplat între Eva și Diana la spital.

Totodată, Diana îi povestește Luminiței ce i-a spus Evei și cum s-au tras de păr pe holurile spitalului. De asemenea, Diana îi cere un număr de contact din presă: „Surpriză!”

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 3, sezonul 2, din 19 ianuarie. Flory află că ceva nu este în regulă

Luminița îl consolează pe Vlady care este trist că Flory nu s-a întors încă acasă. Luminița îi povestește de întâlnirea dintre Diana și Eva de la spital.

Vlady nu este prea entuziasmat de cele auzite.

În tot acest timp, Flory era la ușă și le asculta discuția.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 3, sezonul 2, din 19 ianuarie. „Vreau doar să mă lase lumea asta să te iubesc”

Eva și Victor rememorează discuția de la spital, după ce tânărul a despărțit-o de Diana.

„Îmi spui și mie ce-a fost asta?” o întreabă Victor.

„Eu? Întreab-o pe ea!” răspunde Eva.

„Nu putem să mai continuăm așa”, îi spune el.

„Dacă vrei să lămurești tot, mai bine o întrebi pe fosta ta logodnică”, adaugă Eva.

„Nu mai e nimic între noi. De la firmă am dat-o afară pentru tine”, susține Victor.

„Pentru mine sau pentru că a copiat designul?” întreabă ea.

„Trebuie să aflu ce s-a întâmplat”, își spune Victor, cu gândul încă la discuția de la spital cu Eva.

„Nu vreau nimic, să știi. Vreau doar să mă lase lumea asta să te iubesc și să-ți fiu mamă. Nu știu cum am ajuns în situația asta. Să mă lovesc de toți oamenii ăștia (...) Tu o să ai parte de toată iubirea din lume”, spune Eva, cu gândul la cel mic, care a început să se miște, făcându-și astfel simțită prezența.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 3, sezonul 2, din 19 ianuarie. Flory merge la medic

Flory se pregătește să plece la medic și îi interzice lui Vlady să meargă. Aceasta este supărată pe el pentru că are secrete față de ea și pentru că a mințit-o și trădat-o.

Luminița își dă seama că Flory vrea să discute cu Victor Popescu, așa că îl trimite pe Vlady la spital.

Între timp, Victor o sună pe Diana pentru a se lămuri ce s-a întâmplat între ea și Eva. Tânărul va trece pe la ea pentru a discuta.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 3, sezonul 2, din 19 ianuarie. Violeta află că Diana a fost la nuntă

Eduard și Violeta vorbesc despre familia Georgescu și situația lor financiară. Cei doi au păreri diferite. Lenuța le întrerupe discuția, având vești despre Diana.

„Am mai auzit numele ăsta. Cine e Diana?” întreabă Eduard.

Tocmai atunci ajunge și Elisabeta.

„Dar ce-i cu Diana?” întreabă bunica.

Lenuța minte și le spune că este vorba de cățelul Diana. Ea și Violeta se retrag rapid.

„Nu știu cum să vă spun c-o să vă enervați, dar măcar încercați să nu faceți prea multă gălăgie”, îi spune Lenuța.

Violeta află că Diana a fost prezentă la nuntă.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 3, sezonul 2, din 19 ianuarie. Doina pierde puterea șlapilor

„Dacă nu mă fac auzită, înseamnă că nici cu șlapul nu pot să arunc”, își face griji Doina.

Eva pregătește micul-dejun în timp ce Mara se pregătește să plece la întâlnire cu Marius. Mara este curioasă cum s-a întâlnit Eva cu Diana, însă Adina evită să-i spună ce s-a întâmplat cu adevărat.

„Nu mai vreau să mint”, răspunde Marius la insistențele lui Doru.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 3, sezonul 2, din 19 ianuarie. Victor îi face o vizită Dianei

Diana îl aștepată pe Victor acasă. Între timp îi povestește Feliciei ce s-a întâmplat între ea și Eva la spital.

„Și Victor vine ca să vadă ce s-a întâmplat între voi. Sper că ea nu i-a spus nimic despre mica ta intervenție dinainte de nuntă”, spune Felicia.

„Nu, nu, nu. Și nici n-o să vorbească la cum evoluează lucrurile”, răspunde Diana.

Victor ajunge și o întreabă ce s-a întâmplat între ea și Eva la spital și, mai ales, ce căuta ea acolo.

„Eu am fost să-mi fac un consult”, răspunde Diana.

Aceasta îi spune că s-a întâlnit din întâmplare cu Eva pe hol, iar tânăra a sărit să-i rupă părul din cap.

„Cred că e nebună”, concluzionează Diana.

„E mai sensibilă în perioada asta”, susține Victor.

Acesta vrea să se asigure că nu s-a întâmplat altceva, dar Diana neagă.

„Victor, eu vreau să fim prieteni. De ce aș face așa ceva?!” spune ea.

După ce îl invită la o cafea, Diana îl conduce pe Victor, iar afară sunt pozați de paparazzi în ipostaze destul de intime: „Dacă ai nevoie de un prieten, eu sunt aici.”

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 3, sezonul 2, din 19 ianuarie. Eduard o invită în oraș pe Doina

Eduard o sună pe Doina pentru a o invita în oraș. Aceasta îi propune să se vadă la un local pe care îl cunoaște ea.

„Ți-am zis că profită de noi?” îi spune Adina Evei, după ce Doina se grăbește să se pregătească, în ciuda faptului că înainte nu se putea mișca.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 3, sezonul 2, din 19 ianuarie. Flory îl amenință pe Victor Popescu

Flory ajunge la medic și îi cere să o consulte, chiar dacă nu are programare. În acest timp, vrea să afle despre conflictul dintre Eva și Diana.

„Florentina, tu de asta ai venit aici?” o întreabă Victor Popescu. „Ce te interesează pe tine cearta dintre Eva și Diana?”

Florentina îl prinde că o cunoaște pe Diana, ceea ce îi confirmă bănuielile.

„Să nu-mi spui că e însărcinată!” spune ea. „Dacă nu-mi spui de ce a venit aia aici, te calc pe cap!”

Vlady îi întrerupe, iar Victor îi dă afară din cabinet.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 3, sezonul 2, din 19 ianuarie. Violeta îi cere socoteală Luminiței

„Te-ai amestecat în nunta băiautlui meu!” îi spune ea.

„E o calomnie”, se apără Luminița, care o amenință că îi va spune Elisabetei de contract.

După plecarea Violetei, Luminița îi cere socoteală Lenuței, dezvăluindu-i că știe că lucrează pentru cumnata ei.

„Suntem pierduți”, îi spune Violeta lui Sergiu.

Victor ajunge acasă, iar Violeta și Sergiu îi spun că Diana sigur a intervenit înainte de nuntă și îi cer să fie alături de Eva.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 3, sezonul 2, din 19 ianuarie. Lovitura de grație

Diana așteaptă cu nerăbdare să apară o anumită știre în presă. Mama sa este mândră de ea.

„Îmi place că petrecem așa timp împreună”, adaugă Felicia. „De-abia aștept să-l prinzi pe prostul ăla în plasă. Diana, sunt mândră de tine!”

„Tu încă n-ai văzut lovitura de grație”, îi spune Diana.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 3, sezonul 2, din 19 ianuarie. Eva citește știrea-bombă

Eva caută firme de decorațiuni în zonă, în timp ce Adina merge să o ia pe Ana de la școală. Aceasta vede știrea despre Victor și Diana.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 3, sezonul 2, din 19 ianuarie. Marius îi spune adevărul Doinei

Eduard și Doina ajung la restaurant la Niți. Tot acolo sunt și Mara și Marius.

„M-am hotărât să nu te mai mint niciodată”, îi spune Marius Marei.

„Derbedeule ce cauți, mă, aici cu fata mea?” spune Doina când îl vede pe Marius.

„Eu sunt iubitul fiicei dumneavoastre”, răspune Marius.

Doina leșină când aude.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 3, sezonul 2, din 19 ianuarie. Flory și Vlady discută despre îndatoririle de familie

„Sunt prins între mama și tine, între ciocan și nicovală”, îi spune Vlady Florentinei, în timp ce Doru încearcă să facă pana la mașină.

„Într-o familie, mai ai și datorii de îndeplinit, da?” continuă Vlady. „Și datoria mea acum e să câștig... încrederea lui mama!”

„Nu așa cu orice preț”, se opune Flory.

„Știi foarte bine care e miza, da?” susține Vlady.

Flory își susține prietena și consideră că Diana mereu a tratat-o rău.

Doru aude ce s-a întâmplat, iar Vlady se oferă să-l plătească pentru a nu spune nimic.

„Crezi că loialitatea mea e de vânzare?” spune Doru, înainte de a accepta.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 3, sezonul 2, din 19 ianuarie. „Nu mă mai căsătoresc cu tine”

Victor ajunge la Eva, însă aceasta este supărată: „Ai tupeul să mă întrebi ce am?”

„Știu că s-a întâmplat ceva la nuntă”, începe el. „Știi că mie poți să-mi spui orice.”

„Așa cum îmi spui tu mie orice?” întreabă ea, arătându-i știrea cu Diana. „Să știi că sănătatea copilului meu e cea mai importantă în momentul ăsta. Nu mă mai căsătoresc cu tine!”

În episodul 4, „La mămăligă mare vin multe haimanale”, planul Dianei se derulează, iar Elisabeta află de articol.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 4, sezonul 2, din 19 ianuarie. Doina nu poate accepta realitatea

„Am visat că Mara s-a îndrăgostit de ăla care mi-a strivit savarina”, spune Doina, după ce-și revine din leșin, neștiind că Marius este cu ei în casă.

„Nu e un vis”, o anunță Mara.

„Să-mi demonstrezi că pot să am încredere în tine”, îi spune Mara, atunci când Marius o întreabă ce poate face pentru a-l ierta.

„Nu știu ce-ai făcut, dar doamna Georgescu este foarte supărată pe tine”, îi spune Eduard lui Marius la plecare.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 4, sezonul 2, din 19 ianuarie. „Trebuie să fac ceva”

Victor le arată părinților articolul despre el și Diana.

„Exact asta vreau să știu și eu. Ce-i asta”, întreabă tânărul.

„De ce te-ai împăcat cu Diana?” îl întreabă Violeta.

„Nu m-am împăcat”, răspunde el.

„E mâna Dianei”, susține Sergiu.

„Posibil”, spune Victor.

„Și Eva a aflat?” întreabă tatăl său.

„Gata, trebuie să fac ceva. Trebuie să merg la femeile ăstea”, pune piciorul în prag Violeta.

Între timp, în casa Luminiței plângerile se adună. Mircea o vrea înapoi pe Lenuța, care să le gătească.

„Mama s-a certat cu Lenuța”, îi spune Lara.

„A vândut informații Violetei”, răspunde Luminița, dar este întreruptă de Cocuța, care vrea să-i spună ce se întâmplă în casa Violetei.

„Dar ea nu face la fel?” o întreabă Mircea pe Lara.

Cocuța îi arată articolul despre Diana și Victor, iar Luminița este în culmea fericirii.

Li se alătură la masă și Flory și Vlady, însă Luminița nu le spune despre articol.

„Hai că știu că este vorba despre Diana”, spune Flory.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 4, sezonul 2, din 19 ianuarie. „O lași să câștige”

Eva îi arată Adinei articolul despre Diana și Victor.

„Nu știu ce să cred, Adina”, spune Eva, în ciuda faptului că sora ei este reticentă cu privire la articol.

Adina vrea să știe dacă Eva i-a spus lui Victor ce a făcut Diana.

„Adică o lași să câștige. De ce?” întreabă Adina.

„Pentru că nu am chef de competiții (...) Eu vreau să am o viață liniștită, să am grijă de copilul meu”, răspunde Eva.

„Dar e păcat, Eva. Tu cu Victor chiar vă iubiți. Nu-mi place deloc să te văd așa”, susține Adina.

„Și cu ce preț?” se întreabă Eva.

Mara dă buzna în cameră după ce vede articolul, însă Adina o liniștește.

„Să nu-i spuneți mamei că o să înnebunească dacă aude”, spune Eva.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 4, sezonul 2, din 19 ianuarie. Lista cu minciuni

Violeta îi aliniază pe Sergiu, Victor și Cocuța pentru a discuta despre articolul din presă.

„Presupun că sunteți cu toții la curent cu ultimele evenimente care fac deliciul presei de scandal”, le spune ea. „Scandal. Fix ăsta este cuvântul pe care vreau să-l evităm cu toții.”

„Cine face cel mai mult scandal în casa asta?” mai întreabă ea.

Răspunsul corect pentru Violeta este Elisabeta.

„Cum facem să evităm scandalul? Ca orice politician, mințim!” susține ea. „Și acum vă rog să repetați cu toții după mine: <<Mama nu trebuie să știe!>>”

„Am rugat-o pe Cocuța să printeze o listă cu minciunile pe care trebuie să le spuneți în cazul în care nu vă trece nimic prin cap”, îi instruiește ea.

Eduard îi surprinde și vrea să afle ce fac cu listele respective.

„Poate că ar trebui să petreceți mai mult timp unul cu celălalt”, se arată interesată Violeta de relația dintre Eduard și Doina.

Între timp, Doina vrea să-l sune pe Eduard, însă fetele i-au ascuns telefonul.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 4, sezonul 2, din 19 ianuarie. Victor își face griji pentru cariera sa

„Mă tot gândesc că toate aparițiile astea în tabloide poate o să-mi afecteze cariera la un moment dat”, îi spune Victor Roxanei.

Aceasta îl liniștește, fiind sigură că munca sa este una de calitate.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 4, sezonul 2, din 19 ianuarie. „O nouă misiune”

Flory descoperă articolul despre Diana și Victor.

„Stai că asta-i nouă și pentru mine”, spune Vlady.

„O nouă misiune pentru detectiva Flory Pop”, își spune tânăra.

„Greu e să vrei să fii miliardar”, mormăie Vlady.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 4, sezonul 2, din 19 ianuarie. Violeta îi face o vizită Feliciei

„Violeta, dragă, ce te aduce pe aici?” o întreabă Felicia.

Violeta îi arată articolul și îi cere socoteală.

„O prostie”, susține Felicia.

„Vrei să spui că Diana nu are niciun amestec în toată treaba asta?” o întreabă Violeta.

„Să știi că nu-mi plac deloc insinuările tale. Țin să-ți reamintesc că nu familia Soare nu și-a respectat angajamentele până acum, ci voi”, răspunde Felicia.

„Nici nu știu când am devenit eu aia rea în situația asta. Eu nu sunt decât o victimă și asta am fost de la bun început”, adaugă Diana.

„De asta ai venit pe ascuns la nuntă?” întreabă Violeta.

„Am venit să văd cum ar fi trebuit să arate viitorul meu”, răspunde Diana.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 4, sezonul 2, din 19 ianuarie. Flory, Adina și Mara pun la cale un plan pentru a o opri pe Diana

„M-ai mințit că iubitul tău e un om de afaceri și când colo e un amărât de șofer care supără femeile în vârstă”, îi reproșează Doina fiicei sale.

„Tu nici nu ești așa în vârstă”, răspunde Mara.

„Sigur că nu sunt”, spune Doina.

Între timp, Flory o sună pe Adina pentru a se întâlni, fiind sigură că Diana este cea din spatele articolului din presă.

Flory, Mara și Adina se întâlnesc pentru a pune la cale un plan care să o facă pe Diana să se potolească.

„Trebuie s-o găsim cu ceva și s-o eliminăm definitiv”, le spune Flory.

Fetele se interesează de firma tatălui Dianei din Dubai.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 4, sezonul 2, din 19 ianuarie. Victor încearcă să discute cu Eva

„Ai greșit numărul”, îi răspunde Eva la apel lui Victor.

Victor vrea să discute cu ea despre articol, însă Eva îi spune că nu o mai sune, deoarece îi stresează copilul.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 4, sezonul 2, din 19 ianuarie. „Nu mai vreau nimic de la tine”

„Nimic din ce face familia Soare nu e doar un gest prietenesc”, îi avertizează Violeta pe Victor și Sergiu.

Victor se duce la Eva și o întâlnește pe Doina. Tânărul este pe cale să-i spună adevărul, dar Eva intervine.

„Nu i-am spus mamei despre știrea din tabloide”, îi spune Eva lui Victor.

„Foarte bine, pentru că nu-i adevărat”, spune el. „Mă crezi în stare de așa ceva?”

„Da (...) Îmi spui și mie ce căutai la ea?” îl întreabă Eva.

„Am fost s-o întreb ce s-a întâmplat între voi la spital”, recunoaște tânărul.

„Și ea te-a primit în hălățelul ăla de mătase și papuci cu toc”, completează Eva.

„Și ce e vina mea că stă ea ezbrăcată în casă”, susține Victor.

„Să știi că nu mai vreau nimic de la tine”, îi spune Eva. „Îmi iei și mie o prăjitură?”

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 4, sezonul 2, din 19 ianuarie. Diana contraatacă

Flory, Adina și Mara îi lasă un bilet Dianei. Cele trei fete o amenință că dacă nu-i va lăsa pe Victor și Eva în pace, vor dezvălui că tatăl ei este la pușcărie.

Diana le amenință că va spune de contract.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 4, sezonul 2, din 19 ianuarie. Elisabeta află de articol

Luminița o primește pe Elisabeta în vizită.

„Tu ce urmărești de fapt?” o întreabă Elisabeta.

Luminița insistă să se uite la televizor, însă bunica nu vrea să se uite. În cele din urmă, femeia îi arată articolul despre Diana și Victor.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 4, sezonul 2, din 19 ianuarie. Victor și Eva ajung în fața reporterilor

„Fii sigură că sănătatea copilului este și prioritatea mea”, o asigură Victor pe Eva, care se teme că sarcina va avea de suferit din cauza dramelor care se tot întâmplă.

„Eu așa clar nu mai vreau să continui”, îi spune ea.

Victor vrea să afle ce s-a întâmplat înainte de nuntă, însă Eva vrea să plece.

Între timp, Doina află de la Petronela că Victor s-a împăcat cu Diana. Femeia leșină.

Episodul se termină când Victor îi jură Evei că vrea să fie doar cu ea, însă sunt surprinși de presă. Victor îl atacă pe cel care vrea să le facă poze.

Despre Lasă-mă, îmi place! Camera 609. Serialul e disponibil pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Lasă-mă, îmi place! Camera 609 este unul dintre cele mai noi proiecte marca DreamFilm Production. Cu episoade noi în fiecare vineri, de la 20:30, serialul difuzat pe Antena 1 și în AntenaPLAY spune povestea lui Victor și a Evei.

Serialul romance, adaptare după producţia turcească Room 309, are în prim-plan o poveste de dragoste care nu se încadrează în clișee. Protagoniștii acestui serial nu se îndrăgostesc la prima vedere, ci se întâlnesc dintr-o greșeală, iar din momentul acela se dă startul unei situații de tip domino, în care stângăciile, du-te vino-ul, situațiile comice, dar și cele romantice și emoționante continuă fără oprire. Tot în prim-plan se află și o moștenire foarte mare, care nu se dobândește prin succesiune, ci printr-o condiție specială impusă prin testament, ceea ce stârnește o competiție tragi-comică în rândul candidaților.