Seria Lia - Tot ce nu se vede, episodul 15. Vlad Gherman, mai sincer ca oricând în culisele serialului

Ce se întâmplă în culisele serialului Lia - Soția soțului meu. Descoperă actorii care dau viață personajelor, emoțiile din spatele camerelor de luat vederi și povestea producției românești. Tot ce vrei e să dai PLAY! Vezi episoade integrale Lia - Tot ce nu se vede în AntenaPLAY!

Vlad Gherman dă din casa lui în episodul 15 din culisele Lia – Soția soțului meu. Telespectatori află lucruri neștiute despre actorul care îl interpretează pe Andi Bădescu în serial.

În episodul 15 din seria Lia - Tot ce nu se vede, Vlad Gherman împărtășește lucruri neștiute despre el, dar și cum merg pregătirile de nuntă.

Lia - Tot ce nu se vede, episodul 15. Vlad Gherman, mai sincer ca oricând în culisele serialului

Ce nu se vede la TV despre Vlad Gherman este ce face acasă la el. Acesta împărtășește cu telespectatorii ce talente mai mult sau mai puțin obișnuite are sau cum merg pregătirile pentru nuntă.

„Lista e lungă”, glumește el la începutul interviului. Acesta mărturisește că este un bucătar foarte iscusit, chiar glumește că dacă se lasă de actorie, va intra în acest domeniu.

„Chiar îmi place să gătesc. Îmi place să descoperă rețete noi și îmi place să le și încerc”, mai spune el. „Poate că niciodată nu-mi iese din prima, dar a doua, a treia încercare întotdeauna e cea reușită” spune el amuzat.

Vlad specifică și că, în casă la ei, el este singurul care gătește, Oana nefăcând acest lucru: „Ea spală vasele (...) Mi-a reproșat de câteva ori că folosesc toate instrumentele posibile din casă.”

„Nu poți să le ai pe toate”, completează el.

Un alt talent este cântatul la chitară. „Nu stau să compun, pur și simplu o cânt așa prin casă.”

Telespectatorii vor fi surprinși și de un moment muzical în timpul interviului.

„Am un talent ascuns (...) pot să-mi scot umărul (...) Fac asta atunci când n-am ce face prin casă”, spune el, revenind la lista de talente ascunse.

„Și mai pot să-mi scot degetul”, glumește el în continuare. „Am speriat-o pe nepoata mea.”

Acesta amintește de premiul I luat la finalul clasei a VIII-a la un concurs de muzică la Școala Centrală, unde a și absolvit liceul.

El amintește de talentul său - poate puțin prea ascuns - la schi.

„Sunt talentat să mint”, spune el, dar imediat își cere scuze de la logodnica sa, Oana.

Vlad Gherman recunoaște că i-ar fi plăcut să fie mai îndemânatic la lucrurile din casă, la reparații și alte activități de meșterit.

„Nu în asta constă bărbăția (...) Chestiile ăstea ar fi doar un bonus”, spune el.

„Mă pregătesc și de nuntă și asta-mi ocupă tot timpul”, spune el, amintind că nu mai are energia din trecut pentru ieșirile în oraș cu prietenii.

„Mi-e dor în continuare să mă văd mai des cu prietenii”, recunoaște Vlad.

„Noi nu avem nici energie, nici pricepere”, dezvăluie el când vine vorba de organizarea nunții. „E stresant”, recunoaște el, dar spune că este și frumos în același timp.

