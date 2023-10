Lia - Soția soțului meu, rezumat episoadele 13 și 14, sezonul 2, din 5 octombrie 2023. Robi ajunge la spital

În episoadele 13 și 14 din Lia - Soția soțului meu planul lui Alice merge ca pe roate. Femeia reușește să-l convingă pe Petru că au petrecut noaptea împreună. Iar Robi se trezește din comă, după ce a ingerat calmantele puse de Alice în sucul de piersici. Vezi cele mai noi episoade pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

În episodul 13, „Povara secretelor”, Lia li se alătură lui Petru, Alice și Otiliei la spital pentru a afla starea lui Robi. Cel mic este în comă după ce a ingerat calmantele lui Petru.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 13 din 5 octombrie. Robi este în comă

„Ea vrea ca Robi să moară ca să nu mai ai niciun motiv să te întorci la mine”, îi strigă Alice lui Petru după ce Lia li se alătură la spital.

„E copilul meu și nu pui laba pe el”, îi strigă Alice Liei.

Petru dorește ca Lia să rămână alături de el în acele clipe, în ciuda agresivității fostei sale soții.

Lia le aduce cafea și apă cât timp așteaptă vești despre Robi.

Medicul le spune că Robi este în comă după ce a ingerat un calmant. Petru îi arată calmantele pe care le folosește, iar medicul îi spune că acelea ar putea fi cele ingerate de copil.

„Dar o să se facă bine?” întreabă disperată Alice.

Petru nu știe cum a putut Robi să ajungă la pastilele lui.

Otilia o ia pe Alice de acolo, iar Petru și Lia rămân singuri.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 13 din 5 octombrie. Rusu are o nouă misiune

Gianni, Tavi și Rusu joacă poker. Gianni îl învinge pe Tavi, deoarece nu rezistă sub presiune.

Gianni îl pune pe Rusu să-l urmărească pe Daniel, astfel încât să-i știe orice mișcare.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 13 din 5 octombrie. Otilia o bănuiește pe Alice

Otilia o roagă pe Alice să-i spună că nu a avut nimic de-a face cu ce i s-a întâmplat lui Robi.

„Dacă Robi pățește ceva nu mai ești fata mea”, îi spune Otilia.

Otilia este convinsă că Alice i-a dat pastila și îi cere să-i spună adevărul. Dacă Petru află adevărul, i-l va lua pe Robi.

Alice îi spune că s-a certat cu Petru și era beat și dintr-una într-alta au ajuns să-și petreacă noaptea împreună.

„N-o să stau să ascult cum mă acuzi pe nedrept”, îi reproșează Alice.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 13 din 5 octombrie. Daniel se interesează de Lia

Daniel vine la circuit să întrebe de Lia, iar Tică și Rică îi spun că este soția lui Petru.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 13 din 5 octombrie. Robi este stabilizat

Petru este convins că Alice o să i-l ia pe Robi, deoarece se consideră vinovat pentru ceea ce a pățit copilul. Lia încearcă să-l liniștească.

Alice îi anunță că îl pot vedea pe Robi, dar fără Lia.

Lia primește un mesaj și pleacă de la spital.

Petru o roagă pe Alice să vorbească cu Robi pentru a-l trezi din comă, însă femeia rememorează momentele în care i-a dat paharul de suc și nu poate scoate niciun cuvânt. Alice iese din salon în lacrimi.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 13 din 5 octombrie. Dana află că Gabi îl părăsește pe Pavel

Dana află de la Moni că Gabi s-a despărțit de Pavel. Gabi a dormit la Moni acasă după ce a plecat de la Pavel. Dana îi spune lui Pavel ce a auzit. Pavel îi povestește ce i-a spus Gabrielei, iar Dana îi spune ce să facă pentru a o recuceri pe Gabi.

„Acum e momentul să faci gestul ăla grandios”, îi spune Dana și îi cere să fugă după soția sa.

Între timp, Gabi se întoarce acasă și dă de Andi care îi spune de ce a pățit Robi. Femeia nu este surprinsă de nimic din ce se întâmplă în casa aceea.

Gabi a venit să-și ea hainele, dar Ema o roagă să nu plece.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 13 din 5 octombrie. Lia se întâlnește cu Daniel (Mihnea)

Lia și Daniel (Mihnea) se întâlnesc și vorbesc despre problemele din familia Vornicu. Rusu îi surprinde împreună. Daniel vrea să afle mai multe despre viața Liei.

„Nu cred că ți-e ușor alături de el (...) pentru că meriți ceva mai bun”, îi spune bărbatul.

Tânăra nu este de acord cu ce spune Daniel.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 13 din 5 octombrie. Alice îl vizitează pe Răzvan

Alice ajunge la Răzvan și îi cere să ducă la bun sfârșit planul. „Dacă Robi nu se mai trezește, Petru n-o să se mai uite la mine”, se plânge femeia.

„Mie ce-mi iese în afacerea asta?” îi spune Răzvan. Acesta vrea să facă acel copil pe cale naturală, însă Alice nu este de acord.

Elena îi surprinde pe cei doi.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 13 din 5 octombrie. Rusu îi arată fotografiile cu Lia și Daniel lui Gianni

Rusu îi spune lui Gianni de Daniel și Lia. Acesta îi spune că păreau să se cunoască demult. Gianni o întreabă pe Carla ce știe despre toată această poveste.

„Trebuie să am o discuție cu Lia”, spune Gianni, însă Carla dorește să-l împiedice.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 13 din 5 octombrie. Petru se simte vinovat de starea fiului său

„Pe tot ce pun mâna distrug. Semăn cu taică-miu”, îi spune Petru Liei chiar în momentul în care Nae ajunge la spital. Lia îi lasă să vorbească. Nae vrea să fie alături de fiul său când trece prin acele momente grele.

„Știu că nu trebuia să vin, dar am simțit că locul meu e aici”, afirmă Nae.

„Ai întârziat puțin... vreo 20 de ani”, îi răspunde Petru.

„Înainte de seara cu pricina... cu câteva zile înainte, eram atât de beat că încât m-am urcat pe podul de la Chitila și voiam să mă arunc. Mama voastră m-a oprit și m-a trimis acasă la voi”, îi mărturisește Nae. Aceste crede că a fost lăsat în viață pentru a fi alături de copii lui, să îi ajute.

Însă Petru nu poate trece peste ce s-a întâmplat. Cu toate acestea îi permite să rămână alături de ei pentru Robi.

„Familia vine cu bune și cu rele”, conchide Petru.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 13 din 5 octombrie. „Copilul de ieri, adultul de azi”

Pavel ajunge acasă chiar când Gabi își strânge hainele să plece. Acesta încearcă să o convingă să rămână alături de el.

„Ți-ai bătut destul joc de mine și de sentimentele mele”, îi spune Gabi.

„N-aș știut niciodată cum să ies din umbra lui Petru”, îi spune Pavel și îi propune să meargă la terapie împreună.

„Așa am știut eu să mă simt puternic”, îi mărturisește bărbatul și o roagă să-i mai dea o șansă.

„Gabi eu vreau să fiu cu tine”, îi mărturisește Pavel.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 13 din 5 octombrie. Gianni o vizitează pe Lia

Carla îi cere Mirei să-i transmită Liei un mesaj pentru a o proteja de Gianni, care este pe urmele ei. Însă până să ajungă mesajul la Lia, aceasta este deja acasă, unde o așteaptă Gianni.

„Ieși afară sau sun la Poliție”, strigă Lia.

Dar Gianni îi spune că vrea doar să stea de vorbă. Acesta vrea să afle cine este Daniel Dima. Însă Lia nu îl cunoaște după acest nume. Gianni îi arată fotografia făcută de Rusu, iar Lia îi spune că bărbatul din fotografie este Mihnea, un prieten din copilărie.

Dana ajunge acasă și îi surprinde pe cei doi. Aceasta încearcă să îl scoată pe Gianni din casă.

„Nu cred că e bine să te agiți în condiția ta”, îi spune Gianni Danei înainte de a pleca.

„Deci el e taică-tu” îi spune Dana Liei după plecarea lui Gianni.

Petru o sună pe Lia să-i spună că l-a dus pe Robi acasă și că o să mai rămână cu cel mic. Petru o întreabă pe Otilia ce s-a întâmplat aseară între el și Alice, însă femeia nu știe ce să-i spună.

Petru nu poate concepe că a înșelat-o pe Lia cu Alice.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 13 din 5 octombrie. Robi se trezește din comă

Robi s-a trezit și i se fac niște teste. Petru vrea să afle când îl pot duce acasă, însă medicul le atrage atenția că vor fi supravegheați de Protecția Copilului.

După ce rămân singuri, Petru o întreabă pe Alice de ce erau de dimineață amândoi în pat. Alice îi spune că au petrecut noaptea împreună.

„Tu ai început să mă săruți (...) ca pe vremuri”, îi povestește Alice cu lacrimi în ochi. însă Petru nu poate concepe că a înșelat-o pe Lia.

„Nu are cum”, strigă el.

Petru și Alice intră la Robi. Copilul îi spune că a visat-o pe Alice că îi dădea să bea suc de piersici.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 13 din 5 octombrie. Gianni îl ia oastatic pe Daniel

Gianni îl ia ostatic pe Daniel și îi cere să-i spună ce legătură are cu Lia și Petru.

În episodul 14, „Noi doi și atât”, Lia și Alice merg la același medic pentru a le ajuta să rămână însărcinate.

„Cel mai mare test pentru un cuplu. Știi adevărul chiar dacă știi că doare? Sau minți ca să întreții iluzia?”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 14 din 5 octombrie. Petru are un coșmar

Petru are un coșmar în care Alice îi cerea să-i spună adevărul Liei.

„Locul meu e lângă tine, aici”, îi spune Petru Liei. Acestora le pare rău pentru cearta avută.

Medicul o sună pe Lia pentru a o anunța că au sosit analizele și este în perioada perfectă pentru recoltarea ovulelor. Însă Lia nu știe ce răspuns să-i dea momentan.

Alice ajunge chiar la medicul Liei pentru a-i propune să o lase însărcinată.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 14 din 5 octombrie. Daniel îi propune o afacere de nerefuzat lui Gianni

Mira îl găsește pe Daniel legat la Gianni. Avocata vrea să afle ce are de gând să facă Gianni.

„Noi doi putem să ne ajutăm, să știi”, îi spune Daniel. Acesta crede că încă poate cumpăra circuitul, în timp ce Gianni nu are nicio șansă.

Gianni vrea să afle de ce l-a mințit Daniel.

„Petru trebuia să creadă că sunt dușman cu tine ca să-mi vândă”, îl convinge Daniel.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 14 din 5 octombrie. Petru află de vizita lui Gianni

Petru reactivează sistemul de alarmă. Lia nu îi spune de vizita lui Gianni, însă acesta îl vede pe camerele de supraveghere. Lia îi cere să se liniștească.

„Fă-l pe Pavel să vândă”, îi cere Mira lui Daniel, după ce a fost eliberat de Gianni.

Nadia o surprinde pe Mira cu Daniel. Aceasta a venit pentru a-i pune niște întrebări lui Gianni din cauza vizitei la familia Vornicu. Nadia îi spune lui Petru că Gianni a vorbit pașnic cu Lia.

„De ce nu mi-ai spus?”, o întreabă Petru.

Aceasta îi spune că Gianni voia să afle ceva legat de circuit.

„Minți și nu înțeleg de ce, Lia”, îi cere Petru.

Lia dorește să-l țină departe pe Petru de Gianni, astfel încât să nu-i facă rău și să-l piardă.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 14 din 5 octombrie. El Capitan face presiuni asupra Mariei

El Capitan vine la Maria să-i ceară să îl facă pe Petru să nu vândă circuitul, în schimbul secretului Liei.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 14 din 5 octombrie. Alice îi dă un ultimatum lui Răzvan

Alice îi face o nouă vizită lui Răzvan după discuția cu medicul.

„Să mă pui să facem un copil pe care eu n-o să apuc să-l cresc”, o respinge Răzvan fără a-i accepta șantajul emoțional.

„Dacă ies pe ușa aia nu mă mai întorc”, îl amenință Alice.

„Mai bine”, îi răspunde Răzvan.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 14 din 5 octombrie. Lia se hotărăște să danseze din nou

Lia ajunge la studio, unde erau Elena și Sorin care se pregăteau de o audiție. Lia o anunță că vrea să danseze din nou. „Vreau să fac și eu ceva”, îi spune tânăra.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 14 din 5 octombrie. Petru se confruntă cu Gianni

Petru îi face o vizită lui Gianni și îl amenință pentru a nu se mai apropia de familia sa.

„Semănăm mai mult decât crezi”, îi spune Gianni.

Carla îi surprinde.

Petru vrea să lase trecutul alături de Gianni deoparte și îl amenință din nou pe tatăl soției sale.

Gianni o minte pe Carla că a fost la Lia pentru a-i spune să-l convingă pe Petru să le vândă circuitul.

„Singura mea fiică e alături de mine”, îi spune Gianni.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 14 din 5 octombrie. Otilia o amenință pe Alice

„Demento, era să-ți omori copilul”, îi strigă Otilia fiicei sale.

„Nu sunt eu de vină că ești tu nebună”, continuă Otilia. Însă Gabi le întrerupe discuția.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 14 din 5 octombrie. Daniel primește o nouă ofertă de la Pavel

Pavel se întâlnește cu Daniel și îi propune să îl facă partener legal, astfel încât să acopere din pierderi. Daniel este de acord, iar Pavel se va ocupa de acte.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 14 din 5 octombrie. Gabi află ce s-a întâmplat în seara în care Robi a ingerat calmantele

Gabi vorbește cu Robi despre ce s-a întâmplat în acea seară. Robi îi spune de paharul de suc primit de la Alice când Petru era cu ea în dormitor.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 14 din 5 octombrie. Petru continuă cearta cu Alice

Petru vine să-l viziteze pe Robi. Îl găsește la ponton cu Alice.

„Amândoi îți simțim lipsa”, îi spune Alice. Aceasta îl amenință că îi va spune adevărul Liei.

„Te-ai întors la soția ta și ți-a plăcut”, continuă Alice. „Mai ai puțin și spui că te-am violat.”

„Noi doi am fost o greșeală, Alice, pe care nu am de gând s-o mai repet”, îi spune Petru.

Andi vrea să ciocnească cu Petru pentru vânzarea circuitului. Gabi îi întrerupe și vrea să îi spună ceva lui Petru, însă îl lasă să lămurească lucrurile cu Pavel mai întâi.

Petru îl trage la răspundere pe Pavel pentru vânzarea circuitului. „Nici măcar nu-l cunoaștem pe omul ăsta”, îi repetă Petru.

În cele din urmă, Petru acceptă afacerea propusă de Pavel și îi povestește de seara petrecută cu Alice.

„Cel mai frică mi-e că dacă află Lia, mă părăsește”, se teme Petru. „Nu știu dacă poate să treacă peste”, îi spune Petru, însă Pavel este sigur că soția sa va trece peste, deoarece își doresc o viață împreună.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 14 din 5 octombrie. Carla încearcă să o țină pe Lia departe de Gianni

Carla o vizitează pe Lia pentru a afla ce a discutat cu Gianni. „O să am eu grijă să nu-i facă nimic”, îi promite Carla.

„Am putea să fim surori”, îi spune Lia, însă Carla nu își dorește asta.

„Am crezut că poate simți și tu ceva”, îi răspunde Lia.

„Da, milă, poate. Stai departe de tatăl meu”, conchide tânăra.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 14 din 5 octombrie. Răzvan acceptă planul lui Alice

După discuția cu Lia, Răzvan vine la Alice pentru a-i spune că acceptă să fie tatăl copilului.

„Dacă Petru nu se întoarce la tine, creștem împreună copilul”, îi spune Răzvan, aceasta fiind singura condiție a bărbatului.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 14 din 5 octombrie. Petru și Lia sunt pregătiți să continue procedurile medicale

Petru se întoarce acasă la Lia. Cei doi discută despre Robi și Gianni. „M-am controlat pentru că m-am gândit la tine”, mărturisește Petru.

Lia îi dezvăluie că îi este frică să nu se îndepărteze. Petru o anunță că este deacord cu ceea ce i-a propus medicul. Acesta dorește să facă totul așa cum își dorește Lia și atunci când se simte pregătită pentru a avea un copil.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 14 din 5 octombrie. Nadia află adevărata identitate a lui Daniel

Daniel Dima se legitimează ca fiind de la Intpol în fața Nadiei. Aceasta l-a surprins împreună cu Mira în parc.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 14 din 5 octombrie. Gabi este hotărâtă să facă ceea ce este corect

Otilia încearcă să o oprească pe Gabi să vorbească cu Petru.

„Nu mă bag. Asta înseamnă că nici nu o să vă țin vouă partea. Petru chiar trebuie să știe că Alice a vrut să-l omoare pe Robi”, îi spune Gabi.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 14 din 5 octombrie. Lia și Alice merg la acelați medic pentru a-și recolta ovulele

Petru și Lia au mers la medic pentru recoltarea ovulelor. Acesta este nerăbdător să-i folosească pentru a avea copii.

Imediat după ce se retrag ei, ajung Alice și Răzvan. „Trebuie să încep să-mi iau haine de gravidă”, glumește Alice.

Despre Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Serialul e disponibil pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Lia - soția soțului meu, sezonul 2, se vede în fiecare joi, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Povestea care a ținut milioane de telespectatori în fața micilor ecrane a revenit cu un nou sezon din 24 august.

Proiectul, care se bucură de o distribuţie de excepţie şi o echipă de producţie cu o vastă experienţă, duce mai departe povestea personajelor atât de îndrăgite. Ce se va întâmpla pe mai departe cu Lia (Ana Bodea) și Petru (Ştefan Floroaica), ce mai pun la cale Alice (Ioana Blaj) și Otilia (Ilinca Goia), ce schimbări vor apărea în trioul amoros Gabi (Doiniţa Oancea)-Pavel (Alexandru Ion) – Dana (Oana Zara), ce mai uneltesc Mira (Kira Hagi) şi Andi (Vlad Gherman), ce descoperiri mai fac Maria (Carmen Ionescu) şi Marcel (Bebe Cotimanis) sau dacă va reuși Gianni Rocca (Andrei Aradits) să își ducă până la capăt planul de răzbunare față de Petru – toate aceste întrebări îşi găsesc răspunsul în cel de-al doilea sezon al serialului Lia – Soţia soţului meu, difuzat în fiecare joi, începând din 24 august, de la 20:30, la Antena 1.

În completarea serialului, AntenaPLAY prezintă exclusiv pentru telespectatori proiectul „Lia - Tot ce nu se vede”, o producție originală. Prin intermediul imaginilor, fanii pot vedea cum se desfășoară o zi de filmare, ce fac și ce spun actorii în pauzele dintre duble și ce presupune realizarea unui serial de succes marca DreamFilm Production.