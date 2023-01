Noi personaje tulbură povestea din Lia – Soţia soţului meu. Mircea Gheorghiu, Andrei Coman şi Andrei Ivan se alătură distribuţiei

Doctor în Teatru (Diplomă de licenţă în “Arta Actorului”- Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică “I.L.Caragiale”) şi Conferenţiar Universitar – Catedra Arta Actorului, Facultatea de Teatru, UNATC, Mircea Gheorghiu revine pe micile ecrane în Lia – Soţia soţului meu. Acesta îl va interpreta pe Tavi, un membru de temut al clanului Rocca.

Actorii Mircea Gheorghiu, Andrei Coman şi Andrei Ivan se alătură distribuţiei serialului Lia-Soția soțului meu, de la Antena 1

“Atunci când un membru al familiei tale ajunge la puşcărie, vinovaţii trebuie să plătească. Răzbunarea devine cuvântul de ordine şi nimic altceva nu mai contează. Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte. Tavi este un personaj fără scrupule, care încurcă ițele şi tulbură apele. Va fi o apariţie inedită pentru mine, într-un proiect de mare anvergură, care va ţine telespectatorii cu sufletul la gură. Abia aştept să faceţi cunoştinţă cu Tavi şi clanul Rocca!”, a declarat Mircea Gheorgiu.

Alături de Tavi, telespectatorii vor face cunoştinţă şi cu Rusu, un alt personaj controversat, pus în scenă de actorul Andrei Coman. Împreună cu ceilalţi membri ai clanului Rocca, Rusu vine să îi plătească poliţe mai vechi lui Petru Vornicu, atât la circuitul VorGroup, cât şi în viaţă personală.

“Rusu este conflict! Simţi asta chiar de la primul contact! El este în război cu toată lumea şi nu cunoaşte mila, este violent şi fără scrupule, iar dacă nu eşti atent, explodează lângă tine. Asta am simţit la primul contact cu personajul, de la prima întâlnire cu textul. E o mare onoare să fac parte din aceasă super productie, să am şansa de a juca alături de o echipă extraordinară. E un film cu “de toate”, plin de pasiune, cu multe intrigi şi răsturnări de situaţie, care te ţine acolo de la început până la sfârşit. Şi ar mai fi şi pasiune mea pentru motociclete, pe care am putut să o “exprim” în această minunată experienţă numita “Lia – Soţia soţului meu”. Mulţumesc din suflet pentru această şansă!”, a declarat Andrei Coman.

Încă de joia aceasta, telespectatorii îl vor cunoaşte şi pe Bobiţă, interpretat de tânărul actor Andrei Ivan. “Urmăresc de câţiva ani proiectele Antena 1 şi, în special, serialele lor. De mult mi-am dorit să joc alături de o asemenea distribuţie şi să fac parte din echipa doamnei Ruxandra Ion, cea mai consacrată producătoare de seriale din România. Sunt un om timid, respectuos şi, cum spun cei din jur, exagerat de politicos, astfel că rolul <Bobiţă> reprezintă un adevărat contre-emploie, dar în egală măsură, o deosebită provocare de care mă bucur în fiecare zi, pe set, la filmări. Consider că asemenea situaţii care ne scot total din aria de confort nu fac decât să ne întărească şi să ne determine să privim viaţa dintr-o alterspectivă. Abia aştept să vizionez împreună cu cei de acasă, joia aceasta, de la 20:30, prima mea apariţie în proiectul Lia – Soţia soţului meu”, a mărturisit Andrei Ivan.

Serialul care poate fi urmărit în fiecare joi, la Antena 1, aduce în prim plan o poveste de iubire unică, dar încercată de trădări şi minciuni. În încercarea de a triumfa, iubirea adevărată se va lovi şi de această dată de o mulţime de obstacole şi pericole. Va fi oare puterea destinului suficientă pentru un final fericit? Aceasta este întrebarea care îşi va găsi răspunsul în curând la Antena 1.