Cum îți dai seama că animalul de companie este răcit. Semenle care îți arată că blănosul suferă din cauza temperaturilor reci

Și animalele de companie suferă de frig. Iată ce trebuie să faceți pentru a vă proteja blănoșii de temeraturile scăzute. Care sunt simptomele care arată că animăluțul a răcit.

Protejarea extremităților unui animal de companie împotriva degerăturilor și a sării folosite pentru a dezgheța drumurile este o treabă serioasă, a declarat Dr. Dana Varble, medic veterinar șef al Comunității Veterinare din America de Nord.

„Când scade sub 10 grade Celsius temeratura și sunt condiții sub zero grade, degerăturile pot apărea destul de repede", a spus Varble. Vârfurile urechilor și vârfurile cozilor sunt cel mai afectate, iar animalele mai mici sunt afectate mai repede. În primul rând, veți vedea că pielea devine palidă, iar urechile pot începe să se îndoaie sau să se încovoaie, deoarece țesuturile sunt afectate”, potrivit CNN.

Citește și: Cea mai mare felină din Europa și-a făcut apariția în România. Cum arată și în ce zonă a țării a putut fi surprinsă

Cum ne protejăm animalele de companie în sezonul rece

Există grafice online pentru degerături care enumeră cât timp o persoană poate sta afară neprotejată în funcție de temperatură, iar acestea se aplică și la câini și pisici, a spus Varble.

„Cele mai multe animale de companie nu sunt la fel ca animalele de sanie, care stau afară tot timpul, care se aclimatizează încet la frig în decurs de săptămâni sau luni. Făcând acest lucru nu numai că le schimbă blana, dar le schimbă și straturile de grăsime și de mușchi și chiar metabolismul”, a spus ea. „Și răcirea vântului contează. Vântul taie blana la fel cum taie și echipamentul nostru de iarnă".

Pisicile au nevoie de aceeași protecție, a declarat Holly Sizemore, director de misiune pentru Best Friends Animal Society, o organizație de top pentru bunăstarea animalelor care lucrează pentru a pune capăt uciderii câinilor și pisicilor în adăposturile din America, până în 2025.

„Dacă temperaturile scad și pisica ta iese afară, trebuie să te asiguri că nu este lăsată nesupravegheată pentru foarte mult timp", a spus Sizemore.

Chiar și interiorul caselor poate fi rece, așa că este important să aveți un pat de încălzire și de susținere, în special pentru câinii și pisicile cu artrită, a spus Sizemore.

„Mulți oameni se gândesc că rezolvă problema frigului punând o pătură peste animalele de companie. Dar asta poate reprezenta de fapt un pericol pentru animal.

Citește și: Un pisoi înghețat, care stătea ascuns, abia a observat că este salvat. Ce a făcut, la scurt timp, a surprins pe toată lumea. VIDEO

Drumurile peste care a fost pusă sare snut periculoase pentru animalele de companie

Există o altă preocupare: Nu toate orașele folosesc produse sigure pentru animalele de companie pentru a săra drumurile în lupta împotriva gheții: „Poate provoca tulburări de stomac și iritații ale gurii dacă ingerează sau își ling picioarele care au săruri pe ele", a spus ea. „Este o idee bună să ștergeți rapid lăbuțele atunci când intră în casă, deoarece înclinația lor naturală este să își lingă picioarele la un moment dat".

Cu toate acestea, este important să existe o zonă fără gheață, în special pentru animalele de companie mai în vârstă care pot suferi de artrită, spun experții.

„La fel ca oamenii, animalele de companie pot aluneca pe peticele de gheață", a spus Varble. „Așadar, stați la lopată, folosiți săruri sigure pentru animalele de companie sau luați în considerare folosirea unui covor termic care menține zăpada și gheața topite. Dacă ieșiți la plimbări mai lungi și există multă gheață în cartierul dvs., încercați să alegeți o suprafață de iarbă sau de pământ. Poate fi puțin mai greu pentru animalul dvs. de companie să meargă prin zăpadă, dar este un compromis bun în comparație cu gheața."

Stați departe de bolurile de metal dacă puneți apă sau mâncare afară, deoarece limbile și lăbuțele se pot lipi de cristalele de gheață.

„Câinii cărora le place să se uite pe fereastră sau pe ușă pot fi înghețați de cristalele de gheață care se formează în jurul marginilor ferestrelor și ușilor", a spus ea. „Este rar, dar provoacă leziuni ale pielii".

Citește și: O femeie a găsit un pui de pisică abandonat. L-a luat acasă și l-a ținut câteva luni, dar și-a dat seama că este altceva

Cum știi că a răcit animalul de companie. Care sunt simptomele

Simptomele răcelii unui câine sunt, de obicei, strănutul, secrețiile nazale, lingerea frecventă a nasului și lăcrimarea ochilor, precum și oboseala vizibilă, lipsa motilității ca altădată, potrivit four.

De îndată ce apar primele simptome de boală, faceți doar plimbări scurte. Pe vreme ploioasă, câinele trebuie să fie complet uscat cu prosoape după ce a fost afară și are nevoie de multă odihnă.

Dacă, pe lângă răceală, câinele dvs. începe să tușească, să aibă accese de vomă, să aibă respirație zornăitoare sau scurgeri oculare, sau dacă suferă de o temperatură ridicată (peste 39°C), este timpul să consultați un veterinar.

Atunci când un câine dă semne de îmbolnăvire, căldura este vitală. Asigurați-vă că animalul dumneavoastră este foarte confortabil acasă.

Citește și: De ce nu se înțeleg câinii și pisicile și cum îi putem educa să conviețuiască pașnic

Semnele care arată că animalul de companie suferă din cauza gerului

Cum știi dacă animalul tău de companie este în pericol din cauza frigului? Potrivit Asociației Americane de Medicină Veterinară, dacă animalul dvs. de companie „scâncește, tremură, pare anxios, încetinește sau încetează să se mai miște, pare slăbit sau începe să caute locuri calde pentru a se adăposti, duceți-l repede înapoi în casă, deoarece prezintă semne de hipotermie".

Faptul că nu acționați suficient de repede poate duce la un comportament mai extrem.

„Când vedeți un animal sau o persoană care a stat în frig atât de mult timp încât nu mai tremură, este de fapt un semn rău", a spus Varble. „Atunci veți începe să vedeți comportamente cu adevărat bizare. Le vom vedea alergând pe afară, comportându-se bizar - creierul lor se răcește și el și nu se mai comportă în moduri logice."

Un alt pericol la care trebuie să fiți atenți este antigelul vărsat, care este foarte toxic, dar și ademenitor pentru animale, a spus Sizemore.

Citește și: O tânără a găsit o pisică pe stradă și a decis s-o ia acasă, dar în scurt timp a avut o surpriză uriașă. Ce a descoperit la animal