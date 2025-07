Noutățile lunii iulie 2025 în AntenaPLAY

În luna iulie așteptarea va lua sfârșit. Show-ul fenomen Insula Iubirii | Sezonul 9 are marea premiera pe 21 iulie în AntenaPLAY. Printre noutățile lunii se numără și finala Mireasa | Sezonul 11, dar și o serie de documentare, filme și seriale captivante.

Din 21 iulie, timp de 21 de zile, se scrie povestea unui nou sezon al reality show-ului de succes prezentat de Radu Vâlcan. Cinci noi cupluri riscă totul pentru a afla adevărul despre relația lor cu ajutorul ispitelor. Cel mai dur test al fidelității revine în AntenaPLAY!

Noutățile lunii iulie în AntenaPLAY

Insula EXTRA și Insula PLUS aduc imagini exclusive și nedifuzate la televizor în AntenaPLAY. Pe 14 iulie, finalul zilei vine cu imagini în exclusivitate din episodul special de casting al acestui sezon. Nu rata șansa de a intra în culisele show-ului fenomen și de a avea parte de primele dezvăluiri.

Mireasa: Confesiuni revine tot din iulie cu un nou sezon exclusiv în AntenaPLAY. Concurenții sezonului 11 Mireasa vor face dezvăluiri după Finala de pe 11 iulie.

Ai filme, seriale și documentare noi în AntenaPLAY

În AntenaPLAY te așteaptă filme captivante despre identitate, iubire și confruntări interioare. Urmărește un biolog care luptă să salveze un sat în Wetland și o tânără acuzată de crimă în The Accused.

Din 15 iulie, în AntenaPLAY, te poți bucura de documentare de excepție. De la destinul regal al lui Charles în Born to Be King, până la latura intimă a prințesei Diana în Diana: A Mother’s Love și The Diana Interview: Revenge of a Princess, aceste documentare oferă o perspectivă emoționantă asupra familiei regale britanice. Descoperă și evoluția actualului cuplul regal britanic în Charles and Camilla: King and Queen in Waiting, iar în He Said, She Said: Blake Lively vs Justin Baldoni, pătrunde în universul starurilor de la Hollywood și al controverselor dintre ei.

Premiere de seriale în luna iulie în AntenaPLAY

Din 8 iulie, pregătește-te să descoperi povestea captivantă din producția turcească Curajul de a renaște, care suprinde forța unei mame de a-și reclădi viața, chiar și când descoperă secrete dureroase în propria familie.

Tărâmul iubirii aduce în prim-plan o dragoste aparent imposibilă, pusă la încercare de tradiții și alianțe periculoase. Premiera serialului turcesc are loc pe 19 iulie pe Happy Channel, iar următoarele episoade vor fi disponibile doar în AntenaPLAY.

Serialul spaniol Traffic Jam revine în AntenaPLAY cu sezonul al doilea, din 15 iulie. Primul sezon a captivat abonații prin tensiunea permanentă și poveștile interconectate ale personajelor. Noul capitol plasează din nou publicul în mijlocul unui blocaj rutier de proporții, provocat de un camion care își pierde încărcătura pe autostradă. Incidentul perturbă viețile a mii de oameni.

Ai sport în AntenaPLAY

Luna iulie propune în AntenaPLAY două Mari Premii din Campionatul Mondial de Formula 1™, partide spectaculoase de fotbal și cel mai tare turneu de tenis de masă.

În Formula 1™ lupta pentru supremaţie continuă în Marele Premiu al Marii Britanii (4-6 iulie) şi în Marele Premiu al Belgiei (25-27 iulie).

United States Smash 2025 se vede LIVE, exclusiv în AntenaPLAY, în perioada 3-13 iulie. La cel mai important turneu de tenis de masă al lunii vor participa cei mai buni jucători, iar România va fi reprezentată de Bernadette Szocs, Eliza Samara, Adina Diaconu, Andreea Dragoman, Ioana Sîngeorzan, Eduard Ionescu, Ovidiu Ionescu şi Iulian Chiriţă.

FC Barcelona, Ajax, Arsenal, Liverpool, Tottenham și AC Milan se pregătesc pentru noul sezon, în AntenaPLAY. Urmărește partidele spectaculoase din luna iulie. Pregătește-te pentru fotbal de calitate.

Episoade noi din producțiile tale preferate

În Adevărul ascuns continuă povestea lui Firat Bulut care încearcă să supraviețuiască în închisoare și să-și demonstreze nevinovăția. De luni până vineri, fiecare episod promite să te țină în suspans.

Nea Marin continuă provocările pentru vedete în Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. Ai episoade noi în fiecare luni, marți și miercuri, în AntenaPLAY.

