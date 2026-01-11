Cum arată tatăl Ramonei Olaru. Matinala de la Neatza îl serbează astăzi

Ramona Olaru își serbează astăzi tatăl. Iată cum arată părintele matinalei de la Neatza.

Ramona Olaru a fost întotdeauna deschisă cu urmăritorii ei, împărătășindu-le multe situații din viața personală. Matinala de la Neatza a vorbit despre familia sa, greutățile pe care le-a întâmpinat în copilărie, dar și despre ceea ce își dorește în viitor.

În ciuda copilăriei grele, Ramona este mândră de tot ceea ce a realizat și, bineînțeles, de familia sa.

Cum arată tatăl Ramonei Olaru

Astăzi Ramona Olaru își sărbătorește tatăl. Aceasta i-a făcut o vizită, luând masa cu părinții. Ea a postat o serie de fotografii și filmulețe din locul natal.

Matinala de la Neatza a postat o fotografie cu tatăl ei, subliniind asemănarea dintre ei: „Dacă nu îmi dau mustața jos, suntem 1 la 1”, râde Ramona. Aceasta apare alături de părintele său, încercând să î tragă căciula mai pe urechi.

Este sărbătoare în toată puterea cuvântului în sânul familiei sale, iar pe masă sunt bucate tradiționale pe care toți le savurează cu poftă.

De-a lungul timpului, Ramona a vorbit despre relația cu părinții săi și, deși dorește să procedeze diferit de aceștia în ceea ce privește deschiderea față de oameni, tânăra este recunoscătoare că îi are alături.

„La noi nu a existat «Te iubesc» sau «Hai să te iau în brațe». Și, crescând așa, rece, n-am considerat că trebuie să știu părerea lor sau cum se simt sau. Vorbim ce facem, cum suntem… Așa au funcționat la noi lucrurile tot timpul. N-am fost învățată așa. Eu în viața mea vreau să mă duc la polul opus și de aia lucrez și cu psihologia și cu tot felul, de căutat de energie, să te descoperi mult”, a mărturisit ea în cadrul unui podcast.

Părinții Ramonei Olaru au muncit toată viața la o fermă de animale, acolo a crescut și ea. Chiar dacă acum locuisc într-un sat din apropierea fermei, aceștia continuă să crească animale, iar matinala de la Neatza a și postat câteva dintre ele pe rețelele de socializare. Pe lângă rațe și capre, părinții ei au și porci, dar și pisici și căței.

Ramona s-a bucurat de momentele petrecute în familia și și-a îngăduit să devină din nou copil, făcând îngeri în zăpadă.