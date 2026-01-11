Survivor România, 11 ianuarie 2026. Primul consiliu tribal! Unul dintre Faimoși va părăsi competiția
Episodul 3 din data de 11 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor România. A venit momentul primului consiliu tribal pentru Faimoși și Războinici. Pericolul eliminării planează deasupra multor concurenți, iar Marina Dina este singura protejată datorită colanului de imunitate câștigat anterior. Prezentatorul Adi Vasile explică regulile, iar ambele tabere poartă ultimele discuții și negocieri înainte de duelurile eliminatorii.
Duminica, 11.01.2026, 22:25