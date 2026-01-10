Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Transformarea incredibilă a lui Hugh Jackman în cel mai recent rol. Nici fanii nu l-au recunoscut

Transformarea incredibilă a lui Hugh Jackman în cel mai recent rol. Nici fanii nu l-au recunoscut

Hugh Jackman a trecut printr-o transformare incredibilă pentru cel mai recent rol, din filmul The Death of Robin Hood.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 10 Ianuarie 2026, 09:00 | Actualizat Miercuri, 07 Ianuarie 2026, 14:39
Hugh Jackman a trecut printr-o transformare notabilă pentru cel mai recent rol | Getty Images

Hugh Jackman, originar din Australia, e unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood. Dar chiar și cei mai înfocați fani ai săi nu l-au putut recunoaște în cel mai recent rol.

Pentru a se transforma în celebrul Robin Hood, Jackman a avut o barbă albă și păr lung, scrie Daily Mail.

Deși s-a schimbat semnificativ la nivelul feței, actorul și-a etalat corpul de invidiat în film.

În vârstă de 57 de ani, Jackman a trecut prin numeroase transformări de-a lungul carierei sale.

Articolul continuă după reclamă

Transformarea incredibilă a lui Hugh Jackman în cel mai recent rol

Hugh Jackman apare de obicei pe covorul roșu proaspăt bărbierit, cu părul închis la culoare, un look pe care l-a păstrat timp de aproape 20 de ani la Hollywood.

Dar atunci când vine vorba de rolurile sale, Jackman nu se sfiește să folosească uneori metode extreme pentru a nimeri aspectul dorit pentru personaj. Pentru Les Miserables, de exemplu, actorul a recunoscut că s-a deshidratat, în ciuda faptului că avea scene foarte solicitante.

Citește și: Sophie Grégoire, fosta soție a lui Justin Trudeau, reacționează la imaginile cu el și Katy Perry: „Ascult muzică în loc de zgomot”

Acum, actorul a trecut printr-o altă transformare pentru cel mai recent rol din The Death of Robin Hood.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Jackman a apărut în rol cu o barbă lungă, căruntă, și păr gri, aspru. Într-o reinterpretare nouă a legendei lui Robin Hood, starul din Wolverine joacă o versiune mai în vârstă, cu un aspect complet diferit.

Robin Hood-ul lui Jackman nu mai fură de la bogați pentru a da săracilor în The Death of Robin Hood, ci caută răscumpărarea pentru un trecut plin de crime și omoruri, după ce suferă o rană gravă.

Hugh Jackman și-a schimbat adesea aspectul pentru un rol

Deși cea mai recentă transformare a lui Jackman e poate una dintre cele mai semnificative de până acum, actorul australian a mai trecut prin schimbări radicale pentru roluri.

În 2025, el a apărut cu perciuni lungi și păr lung, închis și ondulat, în povestea reală a unei trupe Neil Diamond în Song Sung Blue, film în care a jucat alături de Kate Hudson.

În viața reală însă, Jackman preferă tunsoarea sa scurtă pe care o știu fanii de decenii. Recent, el a fost surprins la plajă alături de iubita sa, Sutton Foster.

Cuplul și-a făcut debutul pe covorul roșu în octombrie. Cei 2 au întâmpinat noul an într-o vacanță însorită în Costa Rica. Actrița laureată cu premiul Tony purta părul prins într-un coc lejer și a atras toate privirile într-un top de bikini albastru cobalt, asortat cu o fustă de plajă, în timp ce se plimba cu Jackman prin apă.

Citește și: Hugh Jackman, mesaj misterios pe Instagram după despărțirea de Deborra-Lee Furness. Actrița a cerut oficial divorțul

Relația celor 2 e controversată. Jackman era cunoscut și pentru relația cu fosta soție, Deborra-Lee, de care a divorțat la scurt timp înainte să apară știri despre noua sa relație cu Foster. Despărțirea lor a fost surprinzătoare pentru fanii actorului, după 27 de ani de căsnicie.

Din ce fac acum bani fetele de la Cheeky Girls. Cum arată acum gemenele Monica și Gabriela la 43 de ani... Channing Tatum surprins în ipostaze provocatoare cu iubita mai tânără cu 19 de ani. Cum au fost fotografiați la plajă...
Înapoi la Homepage
AS.ro Din ce afaceri face bani Nadia Comăneci în SUA. Averea fabuloasă pe care a strâns-o “Zeiţa de la Montreal” Din ce afaceri face bani Nadia Comăneci în SUA. Averea fabuloasă pe care a strâns-o &#8220;Zeiţa de la Montreal&#8221;
Observatornews.ro Prima lună de iarnă a adus facturi la gaze cu 50% mai mari: "Mai greuţ, dar le scoatem la capăt" Prima lună de iarnă a adus facturi la gaze cu 50% mai mari: "Mai greuţ, dar le scoatem la capăt"
Antena 3 Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
SpyNews Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Brigitte și Emmanuel Macron nu au avut voie să participe la înmormânatrea lui Brigitte Bardot. Care e motivul și cum au omagiat-o
Brigitte și Emmanuel Macron nu au avut voie să participe la înmormânatrea lui Brigitte Bardot. Care e motivul și...
Viața devine mai ușoară pentru aceste 3 zodii din 8 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Viața devine mai ușoară pentru aceste 3 zodii din 8 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
Filmuleț emoționant publicat de Kate Middleton în ziua în care a împlinit 44 de ani. Ce mesaj a transmis
Filmuleț emoționant publicat de Kate Middleton în ziua în care a împlinit 44 de ani. Ce mesaj a transmis
Tuba Büyüküstün a publicat mai multe fotografii cu ninsoarea din Paris. Vedeta a apărut fără machiaj pe chip, iar fanii au reacționat așa
Tuba Büyüküstün a publicat mai multe fotografii cu ninsoarea din Paris. Vedeta a apărut fără machiaj pe chip,... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un primar care a adunat 13,5 tone de aur din mită a fost condamnat la moarte, în China. Ce avere avea
Un primar care a adunat 13,5 tone de aur din mită a fost condamnat la moarte, în China. Ce avere avea Libertatea.ro
Din ce afaceri face bani Nadia Comăneci în SUA. Averea fabuloasă pe care a strâns-o “Zeiţa de la Montreal”
Din ce afaceri face bani Nadia Comăneci în SUA. Averea fabuloasă pe care a strâns-o “Zeiţa de la... AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ciorbă de pui cu cartofi și smântână. Rețetă tradițională românească
Ciorbă de pui cu cartofi și smântână. Rețetă tradițională românească HelloTaste.ro
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă Antena3.ro
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
Inteligența artificială se face doctor: „consultă” 40 de milioane de oameni pe zi
Inteligența artificială se face doctor: „consultă” 40 de milioane de oameni pe zi Jurnalul
Jennifer Garner, confesiune rară despre divorțul de Ben Affleck: Destrămarea unei familii a fost cel mai greu lucru...
Jennifer Garner, confesiune rară despre divorțul de Ben Affleck: Destrămarea unei familii a fost cel mai greu... Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Constructorul care reabilita Biblioteca Judeţeană din Galaţi a
Constructorul care reabilita Biblioteca Judeţeană din Galaţi a "dispărut". Şi-a lăsat şi sculele pe şantier Observator
De ce n-ar trebui să stai pe telefon când ești la toaletă. Medicii spun să renunți la acest obicei
De ce n-ar trebui să stai pe telefon când ești la toaletă. Medicii spun să renunți la acest obicei MediCOOL
Carnitas, cel mai savuros preparat din carne din bucătăria mexicană
Carnitas, cel mai savuros preparat din carne din bucătăria mexicană HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Criză de sănătate mintală la adolescenți – cum pot ajuta părinții
Criză de sănătate mintală la adolescenți – cum pot ajuta părinții DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google a confirmat că 30% din telefoanele Android sunt în pericol. Ce se poate întâmpla cu ele
Google a confirmat că 30% din telefoanele Android sunt în pericol. Ce se poate întâmpla cu ele UseIT
Salată de cartofi germană, cu dressing cremos și pătrunjel
Salată de cartofi germană, cu dressing cremos și pătrunjel Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x