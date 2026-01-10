Transformarea incredibilă a lui Hugh Jackman în cel mai recent rol. Nici fanii nu l-au recunoscut

Hugh Jackman, originar din Australia, e unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood. Dar chiar și cei mai înfocați fani ai săi nu l-au putut recunoaște în cel mai recent rol.
Pentru a se transforma în celebrul Robin Hood, Jackman a avut o barbă albă și păr lung, scrie Daily Mail.
Deși s-a schimbat semnificativ la nivelul feței, actorul și-a etalat corpul de invidiat în film.
În vârstă de 57 de ani, Jackman a trecut prin numeroase transformări de-a lungul carierei sale.
Transformarea incredibilă a lui Hugh Jackman în cel mai recent rol
Hugh Jackman apare de obicei pe covorul roșu proaspăt bărbierit, cu părul închis la culoare, un look pe care l-a păstrat timp de aproape 20 de ani la Hollywood.
Dar atunci când vine vorba de rolurile sale, Jackman nu se sfiește să folosească uneori metode extreme pentru a nimeri aspectul dorit pentru personaj. Pentru Les Miserables, de exemplu, actorul a recunoscut că s-a deshidratat, în ciuda faptului că avea scene foarte solicitante.
Acum, actorul a trecut printr-o altă transformare pentru cel mai recent rol din The Death of Robin Hood.
Jackman a apărut în rol cu o barbă lungă, căruntă, și păr gri, aspru. Într-o reinterpretare nouă a legendei lui Robin Hood, starul din Wolverine joacă o versiune mai în vârstă, cu un aspect complet diferit.
Robin Hood-ul lui Jackman nu mai fură de la bogați pentru a da săracilor în The Death of Robin Hood, ci caută răscumpărarea pentru un trecut plin de crime și omoruri, după ce suferă o rană gravă.
Hugh Jackman și-a schimbat adesea aspectul pentru un rol
Deși cea mai recentă transformare a lui Jackman e poate una dintre cele mai semnificative de până acum, actorul australian a mai trecut prin schimbări radicale pentru roluri.
În 2025, el a apărut cu perciuni lungi și păr lung, închis și ondulat, în povestea reală a unei trupe Neil Diamond în Song Sung Blue, film în care a jucat alături de Kate Hudson.
În viața reală însă, Jackman preferă tunsoarea sa scurtă pe care o știu fanii de decenii. Recent, el a fost surprins la plajă alături de iubita sa, Sutton Foster.
Cuplul și-a făcut debutul pe covorul roșu în octombrie. Cei 2 au întâmpinat noul an într-o vacanță însorită în Costa Rica. Actrița laureată cu premiul Tony purta părul prins într-un coc lejer și a atras toate privirile într-un top de bikini albastru cobalt, asortat cu o fustă de plajă, în timp ce se plimba cu Jackman prin apă.
Relația celor 2 e controversată. Jackman era cunoscut și pentru relația cu fosta soție, Deborra-Lee, de care a divorțat la scurt timp înainte să apară știri despre noua sa relație cu Foster. Despărțirea lor a fost surprinzătoare pentru fanii actorului, după 27 de ani de căsnicie.