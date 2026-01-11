Survivor 2026 liveblog, saptamana 1. Iustin de la trupa Hands pierde primul duel din competiție

Din Republica Dominicană, de sub soarele torid, Adi Vasile, prezentatorul SURVIVOR ROMÂNIA, dă start unei competiții de neratat între Faimoși și Războinici.

Săptămâna 1 de la Survivor România 2026. Lupta pentru supraviețuire începe în jungla dominicană | Antena 1

​Survivor 2026 liveblog, 11 ianuarie

23:00

Iustin de la trupa Hands este primul concurent de la Survivor 2026 care părăsește competiția. Iată fazele-cheie ale episodului din 11 ianurie.

20:00

Cine va fi primul eliminat? Vezi cele mai importante momente pe canalul oficial al emisiunii.

18:35

Nu a mai rămas mult și lupta preferată a românilor revine la Antena 1 cu o ediție incendiară! Cele două triburi se vor afla, încă o dată, față în față pentru un joc cu o miză importantă, iar apoi vor ajunge, în premieră, la Consiliu. Spectacolul începe la ora 20:00!

16:30

La Jocul pentru Imunitatea Individuală, cei 12 Faimoși au lăsat deoparte prieteniile create și au dat totul pentru a obține acel colan care le oferă cheia de salvare în această etapă. Cea care a rămas în picioare și a obținut atât siguranța rămânerii în show, cât și șansa de a vot în această seară, este Marina Dina.

14:40

După prima zi de competiție, păreau pregătiți pentru orice provocare, însă aseară, pe terenul de joc pentru Imunitate, Faimoșii nu au reușit să mai găsească drumul spre victorie. Într-o serie spectaculoasă de puncte, tribul albastru a mers până la capăt, adunând cele 10 puncte și bifând primul câștig din acest an. Unul extrem de important, care le asigură liniștea la Consiliul în care se vor face nominalizările!

10:15

Aseară, Survivor a fost lider de audiență! În câteva ore, un concurent din tribul Faimoșilor va părăsi competiția, la finalul primului Duel din sezon, la Antena 1!

​Survivor 2026 liveblog, 10 ianuarie

23:00

Un nou episod în care tensiunea a tronat până în ultimul moment. Vezi cele mai importante momente!

Ce au vorbit Faimoșii după primele jocuri

Ce s-a discutat în tabăra Războinicilor după primele probe în jungla dominicană

Faimoșii și Războinicii, reacții după primele confruntări și a doua noapte petrecută în junglă

Primul duel pentru imunitate! La ce strategii au apelat Faimoșii și Războinicii

Puncte decisive și tensiuni neașteptate! Ce s-a întâmplat în primul joc pentru imunitate

Strategii surprinzătoare la finalul jocului pentru imunitate! Cine a adus punctul decisiv

Reacții dure în tabăra Faimoșilor după pierderea imunității în fața Războinicilor

Jocul individual pentru imunitate în tabăra Faimoșilor! Cine câștigă colanul

21:30

Fanii emisiunii Survivor pot să se alăture comunității pe rețelele de socializare! În plus, episoadele integrale ale show-ului lor favorit se văd în AntenaPLAY.

Pagina oficială de Instagram a show-ului e aici.

Pagina oficială de TikTok a show-ului e aici.

Pagina oficială de Facebook a show-ului e aici.

20:00

Începe un nou episod plin de adrenalină la Survivor 2026! Se dă lupta pentru prima Imunitate, iar miza e uriașă! Toate momentele-cheie din Survivor sunt pe canalul oficial al emisiunii.

15:15

Adi Vasile, prezentatorul Survivor, are numai cuvinte de mulțumire pentru publicul care a ales emisiunea încă de la primul episod.

"Ce seară, ce premieră! Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, că ne-ați trimis atâtea comentarii și că ați trăit alături de cele două triburi emoția primelor zile pe insulă. Povestea lor în jungla dominicană abia a început, așa că vă aștept, de la ora 20:00, la jocul pentru Imunitate, unde totul se poate schimba. Vă garantez că veți avea parte de o nouă seară în care răsturnările de scor și adrenalina jocului vă vor ține conectați până la final!"

10:30

Primul episod a fost lider de audiență! Pasiunea românilor pentru lupta dintre Faimoși și Războinici a fost clară, emisiunea Survivor fiind lider de audiență! De la ora 20:00, cele două triburi revin pe traseu pentru a demonstra că au ceea ce le trebuie pentru a rămâne pe mai departe.

23:30​

A fost o primă zi grea pentru concurenți. Nu au lipsit conflictele din cele două tabere, însă orice tensiune a fost uitată în momentul jocului. Faimoșii au câștigat unelte și banane, dar e doar un prim pas în lupta pentru supraviețuire. Urmează Imunitatea!

Iată câteva din momentele-cheie ale primului episod:

Primul joc de la Survivor 2026:

Prima noaptea a Războinicilor în tabăra lor:

Conflict puternic între Călin Donca și Cristian Boureanu pe insula Faimoșilor:

Victorie pentru Faimoși la jocul pentru recompensă:

Survivor 2026 liveblog, 9 ianuarie

21:00

Vezi cine a câștigat primul joc al noului sezon și ce mare avantaj a primit! Toate momentele-cheie din Survivor sunt pe canalul oficial al emisiunii.

20:30

Începe Survivor România 2026! Adi Vasile le urează concurenților bun venit în Republica Dominicană, iar cele două triburi primesc bandanele și totemurile.

18:00

Alex Delea le descoase pe Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu la "Survivor - Povești din junglă". Vezi cele mai noi imagini din show AICI.

16:00

Cu doar câteva ore înainte de marea premieră Survivor România 2026, Adi Vasile, gazda emisiunii, a transmis un mesaj tuturor fanilor emisiunii: "Dragilor, au mai rămas doar câteva ore până la întâlnirea cu premiera noului sezon. Acest moment mă va găsi pe set, filmând pentru a vă aduce lupta pe care o așteptați cu nerăbdare - cea dintre Faimoși și Războinici. Cu toate acestea, vă invit la 20:30 în fața televizoarelor și apoi, pe rețelele sociale, pentru a ne spune cum vi s-a părut prima ediție."

15:30

De luni până vineri, Survivor – Povești din junglă este emisia care le va aduce tuturor curioșilor cele mai aprige comentarii despre ceea ce se întâmplă în fiecare vineri, sâmbătă și duminică la TV! În plus, toate lucrurile nevăzute, toate discuțiile neauzite și toate părerile despre ceea ce trăiesc concurenții, ies la iveală!

Raluca Bădulescu și Anamaria Prodan sunt în Dominicană și sunt gata să descopere cum vor trăi curajoșii acestui sezon, să inspecteze zona și să cunoască oamenii, aflând prin poveștile lor cât mai multe informații care se vor conecta cu show-ul în sine!

14:00

În câteva ore, telespectatorii vor vedea cele două triburi înfruntându-se pentru prima dată. Listele complete ale Faimoșilor și Războinicilor sunt disponibile pe site-ul Antena 1.

12:30

Faimoșii și Războinicii vor avea parte de un moment încărcat de emoție, primirea bandanelor. Pe a1.ro, fanii formatului au avut ocazia să vadă în exclusivitate cum arată simbolurile celor două triburi și bandanele ediției din 2026. Imagini aici.

Lupta va începe cu trasee spectaculoase, pe apă și pe uscat, cu momente care le vor arăta că ideea de confort a rămas în urma lor. Și că de acum, totul se obține prin câștigarea probelor!

9:30

9 ianuarie 2026, de la 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY, prima ediție din lupta preferată a românilor – Faimoși vs Războinici. 24 de concurenți. Două triburi. O singură motivație – ajungerea până la final. Dintre aceștia, doar unul va scrie istorie și va deveni campion. Însă, drumul până acolo este presărat cu obstacole, provocări și trasee care îi vor testa toate capacitățile.