Antena Căutare
Home Survivor Stiri Survivor 2026 liveblog, saptamana 1. Iustin de la trupa Hands pierde primul duel din competiție

Survivor 2026 liveblog, saptamana 1. Iustin de la trupa Hands pierde primul duel din competiție

Din Republica Dominicană, de sub soarele torid, Adi Vasile, prezentatorul SURVIVOR ROMÂNIA, dă start unei competiții de neratat între Faimoși și Războinici.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 11 Ianuarie 2026, 23:05 | Actualizat Duminica, 11 Ianuarie 2026, 23:06
Galerie
Săptămâna 1 de la Survivor România 2026. Lupta pentru supraviețuire începe în jungla dominicană | Antena 1

​Survivor 2026 liveblog, 11 ianuarie

  • 23:00

Iustin de la trupa Hands este primul concurent de la Survivor 2026 care părăsește competiția. Iată fazele-cheie ale episodului din 11 ianurie.

Articolul continuă după reclamă
  • 20:00

Cine va fi primul eliminat? Vezi cele mai importante momente pe canalul oficial al emisiunii.

  • 18:35

Nu a mai rămas mult și lupta preferată a românilor revine la Antena 1 cu o ediție incendiară! Cele două triburi se vor afla, încă o dată, față în față pentru un joc cu o miză importantă, iar apoi vor ajunge, în premieră, la Consiliu. Spectacolul începe la ora 20:00!

  • 16:30

La Jocul pentru Imunitatea Individuală, cei 12 Faimoși au lăsat deoparte prieteniile create și au dat totul pentru a obține acel colan care le oferă cheia de salvare în această etapă. Cea care a rămas în picioare și a obținut atât siguranța rămânerii în show, cât și șansa de a vot în această seară, este Marina Dina.

Survivor 2026 se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!

  • 14:40

După prima zi de competiție, păreau pregătiți pentru orice provocare, însă aseară, pe terenul de joc pentru Imunitate, Faimoșii nu au reușit să mai găsească drumul spre victorie. Într-o serie spectaculoasă de puncte, tribul albastru a mers până la capăt, adunând cele 10 puncte și bifând primul câștig din acest an. Unul extrem de important, care le asigură liniștea la Consiliul în care se vor face nominalizările!

  • 10:15

Aseară, Survivor a fost lider de audiență! În câteva ore, un concurent din tribul Faimoșilor va părăsi competiția, la finalul primului Duel din sezon, la Antena 1!

​Survivor 2026 liveblog, 10 ianuarie

  • 23:00

Un nou episod în care tensiunea a tronat până în ultimul moment. Vezi cele mai importante momente!

Ce au vorbit Faimoșii după primele jocuri

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ce s-a discutat în tabăra Războinicilor după primele probe în jungla dominicană

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Faimoșii și Războinicii, reacții după primele confruntări și a doua noapte petrecută în junglă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Primul duel pentru imunitate! La ce strategii au apelat Faimoșii și Războinicii

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Puncte decisive și tensiuni neașteptate! Ce s-a întâmplat în primul joc pentru imunitate

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Strategii surprinzătoare la finalul jocului pentru imunitate! Cine a adus punctul decisiv

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Reacții dure în tabăra Faimoșilor după pierderea imunității în fața Războinicilor

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Jocul individual pentru imunitate în tabăra Faimoșilor! Cine câștigă colanul

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

  • 21:30

Fanii emisiunii Survivor pot să se alăture comunității pe rețelele de socializare! În plus, episoadele integrale ale show-ului lor favorit se văd în AntenaPLAY.

Pagina oficială de Instagram a show-ului e aici.

Pagina oficială de TikTok a show-ului e aici.

Pagina oficială de Facebook a show-ului e aici.

  • 20:00

Începe un nou episod plin de adrenalină la Survivor 2026! Se dă lupta pentru prima Imunitate, iar miza e uriașă! Toate momentele-cheie din Survivor sunt pe canalul oficial al emisiunii.

  • 15:15

Adi Vasile, prezentatorul Survivor, are numai cuvinte de mulțumire pentru publicul care a ales emisiunea încă de la primul episod.

"Ce seară, ce premieră! Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, că ne-ați trimis atâtea comentarii și că ați trăit alături de cele două triburi emoția primelor zile pe insulă. Povestea lor în jungla dominicană abia a început, așa că vă aștept, de la ora 20:00, la jocul pentru Imunitate, unde totul se poate schimba. Vă garantez că veți avea parte de o nouă seară în care răsturnările de scor și adrenalina jocului vă vor ține conectați până la final!"

  • 10:30

Primul episod a fost lider de audiență! Pasiunea românilor pentru lupta dintre Faimoși și Războinici a fost clară, emisiunea Survivor fiind lider de audiență! De la ora 20:00, cele două triburi revin pe traseu pentru a demonstra că au ceea ce le trebuie pentru a rămâne pe mai departe.

  • 23:30

A fost o primă zi grea pentru concurenți. Nu au lipsit conflictele din cele două tabere, însă orice tensiune a fost uitată în momentul jocului. Faimoșii au câștigat unelte și banane, dar e doar un prim pas în lupta pentru supraviețuire. Urmează Imunitatea!

Iată câteva din momentele-cheie ale primului episod:

Primul joc de la Survivor 2026:

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Prima noaptea a Războinicilor în tabăra lor:

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Conflict puternic între Călin Donca și Cristian Boureanu pe insula Faimoșilor:

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Victorie pentru Faimoși la jocul pentru recompensă:

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Survivor 2026 liveblog, 9 ianuarie

  • 21:00

Vezi cine a câștigat primul joc al noului sezon și ce mare avantaj a primit! Toate momentele-cheie din Survivor sunt pe canalul oficial al emisiunii.

  • 20:30

Începe Survivor România 2026! Adi Vasile le urează concurenților bun venit în Republica Dominicană, iar cele două triburi primesc bandanele și totemurile.

  • 18:00

Alex Delea le descoase pe Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu la "Survivor - Povești din junglă". Vezi cele mai noi imagini din show AICI.

  • 16:00

Cu doar câteva ore înainte de marea premieră Survivor România 2026, Adi Vasile, gazda emisiunii, a transmis un mesaj tuturor fanilor emisiunii: "Dragilor, au mai rămas doar câteva ore până la întâlnirea cu premiera noului sezon. Acest moment mă va găsi pe set, filmând pentru a vă aduce lupta pe care o așteptați cu nerăbdare - cea dintre Faimoși și Războinici. Cu toate acestea, vă invit la 20:30 în fața televizoarelor și apoi, pe rețelele sociale, pentru a ne spune cum vi s-a părut prima ediție."

Pagina oficială de Instagram a show-ului e aici.

Pagina oficială de TikTok a show-ului e aici.

Pagina oficială de Facebook a show-ului e aici.

  • 15:30

De luni până vineri, Survivor – Povești din junglă este emisia care le va aduce tuturor curioșilor cele mai aprige comentarii despre ceea ce se întâmplă în fiecare vineri, sâmbătă și duminică la TV! În plus, toate lucrurile nevăzute, toate discuțiile neauzite și toate părerile despre ceea ce trăiesc concurenții, ies la iveală!

Raluca Bădulescu și Anamaria Prodan sunt în Dominicană și sunt gata să descopere cum vor trăi curajoșii acestui sezon, să inspecteze zona și să cunoască oamenii, aflând prin poveștile lor cât mai multe informații care se vor conecta cu show-ul în sine!

  • 14:00

În câteva ore, telespectatorii vor vedea cele două triburi înfruntându-se pentru prima dată. Listele complete ale Faimoșilor și Războinicilor sunt disponibile pe site-ul Antena 1.

  • 12:30

Faimoșii și Războinicii vor avea parte de un moment încărcat de emoție, primirea bandanelor. Pe a1.ro, fanii formatului au avut ocazia să vadă în exclusivitate cum arată simbolurile celor două triburi și bandanele ediției din 2026. Imagini aici.

Lupta va începe cu trasee spectaculoase, pe apă și pe uscat, cu momente care le vor arăta că ideea de confort a rămas în urma lor. Și că de acum, totul se obține prin câștigarea probelor!

  • 9:30
survivor antena 1

9 ianuarie 2026, de la 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY, prima ediție din lupta preferată a românilor – Faimoși vs Războinici. 24 de concurenți. Două triburi. O singură motivație – ajungerea până la final. Dintre aceștia, doar unul va scrie istorie și va deveni campion. Însă, drumul până acolo este presărat cu obstacole, provocări și trasee care îi vor testa toate capacitățile.

Survivor, lider de audiență aseară! În câteva ore, un concurent de la Faimoși părăsește competiția, la finalul primului ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce afaceri şi ce avere are Călin Donca. Câţi bani cheltuie zilnic concurentul Survivor România 2026 Ce afaceri şi ce avere are Călin Donca. Câţi bani cheltuie zilnic concurentul Survivor România 2026
Observatornews.ro Doi români din Spania, de 13 şi 20 de ani, au sărit în gol de la etajul 9 după ce familiile s-au opus relației Doi români din Spania, de 13 şi 20 de ani, au sărit în gol de la etajul 9 după ce familiile s-au opus relației
Antena 3 Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Survivor, lider de audiență aseară! În câteva ore, un concurent de la Faimoși părăsește competiția, la finalul primului Duel
Survivor, lider de audiență aseară! În câteva ore, un concurent de la Faimoși părăsește competiția, la...
Schimbare neașteptată de look pentru un model celebru. Transformarea sa a stârnit valuri de reacții
Schimbare neașteptată de look pentru un model celebru. Transformarea sa a stârnit valuri de reacții Catine.ro
Călin Donca și Cristi Boureanu, la un pas să sară la bătaie, la Survivor 2026. De la ce a pornit conflictul dintre cei doi Faimoși
Călin Donca și Cristi Boureanu, la un pas să sară la bătaie, la Survivor 2026. De la ce a pornit conflictul...
Tuba Büyüküstün a publicat mai multe fotografii cu ninsoarea din Paris. Vedeta a apărut fără machiaj pe chip, iar fanii au reacționat așa
Tuba Büyüküstün a publicat mai multe fotografii cu ninsoarea din Paris. Vedeta a apărut fără machiaj pe chip,... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de muncă
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de... Libertatea.ro
Decizia care i-a schimbat viaţa lui Ion Ţiriac. Cum a ajuns să deţină o avere fabuloasă
Decizia care i-a schimbat viaţa lui Ion Ţiriac. Cum a ajuns să deţină o avere fabuloasă AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețetă de cheesecake fără coacere, cu fructe de pădure. Pașii simpli pentru un desert de vis
Rețetă de cheesecake fără coacere, cu fructe de pădure. Pașii simpli pentru un desert de vis HelloTaste.ro
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă Antena3.ro
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
Inteligența artificială se face doctor: „consultă” 40 de milioane de oameni pe zi
Inteligența artificială se face doctor: „consultă” 40 de milioane de oameni pe zi Jurnalul
Jennifer Garner, confesiune rară despre divorțul de Ben Affleck: Destrămarea unei familii a fost cel mai greu lucru...
Jennifer Garner, confesiune rară despre divorțul de Ben Affleck: Destrămarea unei familii a fost cel mai greu... Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Balul Însuraților, tradiţie păstrată încă vie în Mureş:
Balul Însuraților, tradiţie păstrată încă vie în Mureş: "Se joacă până dimineața la cinci, la şase" Observator
De ce n-ar trebui să stai pe telefon când ești la toaletă. Medicii spun să renunți la acest obicei
De ce n-ar trebui să stai pe telefon când ești la toaletă. Medicii spun să renunți la acest obicei MediCOOL
Madeleine cu ciocolată, prăjituri franțuzești delicate, pufoase și cu gust bogat
Madeleine cu ciocolată, prăjituri franțuzești delicate, pufoase și cu gust bogat HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Criză de sănătate mintală la adolescenți – cum pot ajuta părinții
Criză de sănătate mintală la adolescenți – cum pot ajuta părinții DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google a confirmat că 30% din telefoanele Android sunt în pericol. Ce se poate întâmpla cu ele
Google a confirmat că 30% din telefoanele Android sunt în pericol. Ce se poate întâmpla cu ele UseIT
Faci paste de la zero acasă? Cum este cel mai bine să le păstrezi și să le depozitezi
Faci paste de la zero acasă? Cum este cel mai bine să le păstrezi și să le depozitezi Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x