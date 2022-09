(P) Este pielea ta pregătită pentru toamnă? 3 sfaturi pentru a avea un ten luminos în sezonul rece

Schimbarea anotimpului are numeroase efecte asupra pielii, întrucât aceasta trebuie să facă față unor factori externi dăunători (frig, vânt, ploaie). Astfel, pot apărea diferite probleme cutanate: de la afecțiuni ale pielii, precum acneea, eczema și rozaceea, până la schimbarea texturii acesteia, devenind, prin urmare, uscată, descuamată sau iritată.

Există însă numeroase moduri prin care îți poți pregăti pielea pentru sezonul rece. De la folosirea unor produse adecvate nevoilor tenului, precum crema acnee, gel de curățare pentru pielea sensibilă sau serum hidratant, până la stabilirea unei diete echilibrate și evitarea factorilor dăunători.

Folosește produse exfoliante

Exfolierea este un pas important al rutinei de îngrijire a pielii, indiferent de perioada din an. Cu toate acestea, la schimbarea anotimpului, este necesară acordarea unei atenții sporite acestei etape.

Este foarte probabil ca soarele puternic din timpul verii să-și fi lăsat amprenta pe piele, iar un regim de exfoliere blând poate ajuta. Lumina ultravioletă scade procesul natural de exfoliere, drept urmare la schimbarea sezonului e posibil să ai mai multe celule moarte. Totodată, vremea caldă și umedă, din timpul verii, contribuie la creșterea producției de sebum, de aceea porii dilatați nu sunt de ignorat în timpul toamnei.

Pentru ca produsele de îngrijire să pătrundă în profunzime în piele și să o ajute să facă față factorilor dăunători, un proces de exfoliere este necesar. Folosește un body scrub delicat, pentru a exfolia pielea, astfel încât să își recapete strălucirea naturală și să își poată îndeplini în continuare rolul, acela de protecție a organismului.

Adoptă o dietă bogată în vitamine

Vitaminele pot contribui la reducerea ridurilor, uscăciunii și a iritației, asigurând, în același timp, o textură uniformă a pielii. Există cinci vitamine cheie pe care ar fi bine să le incluzi în dieta zilnică din această toamnă: vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina E și vitamina K.

Vitamina A este printre cele mai eficiente ingrediente pentru îngrijirea pielii. Printre beneficiile vitaminei A asupra pielii se numără reducerea inflamației, protecția împotriva arsurilor solare și susținerea procesului de vindecare a leziunilor. De asemenea, vitamina A este unul dintre ingredientele folosite în tratarea acneei. Lipsa vitaminei A poate duce la uscarea și descuamarea pielii.

Vitamina C este unul dintre cei eficienți antioxidanți pentru îngrijirea pielii, având un rol esențial pentru menținerea sănătății cutanate: stimulează producția de colagen. În plus, vitamina C protejează celulele sănătoase și neutralizează radicalii liberi formați ca urmare a expunerii la soare.

Vitamina D este produsă de organism, în mod natural, ca urmare a expunerii la soare. Din acest motiv este cunoscută și sub denumirea „vitamina soarelui“. Printre beneficiile pe care le are asupra pielii se numără reducerea inflamației și a iritației, precum și ameliorarea simptomelor psoriazisului și a dermatitei atopice. Pentru că, în sezonul rece, expunerea la soare este redusă, vitamina D poate fi obținută din dietă, prin consumul unor alimente care o conțin: pește gras, gălbenușuri de ou și ciuperci.

Având proprietăți antioxidante, vitamina E protejează celulele pielii de radicalii liberi, promovează activitatea celulară și calmează pielea sensibilă. Totodată, vitamina E susține vindecarea rănilor și are rol hidratant.

Vitamina K susține formarea fibrelor de colagen, fiind eficientă în tratarea vergeturilor, a varicelor, a cicatricelor și a cercurilor întunecate de sub ochi.

Stabilește o rutină de odihnă

Somnul este necesar pentru buna funcționare a tuturor celulelor și organelor din corp, drept urmare respectarea unei rutine de odihnă este esențială. În timpul somnului, pielea se reface după o zi obositoare. În cazul odihnei insuficiente, procesul de regenerare celulară poate avea de suferit, drept urmare apar problemele cutanate.

Specialiștii recomandă între 7 și 9 ore de odihnă în fiecare noapte. Mai mult decât atât, este important să își stabilești o rutină a somnului, pentru a obține cele mai bune rezultate. Astfel, ora de culcare și cea de trezire trebuie să fie aceleași în fiecare zi, inclusiv în weekend.

În concluzie, toamna poate fi necesar să faci mici ajustări ale rutinei de îngrijire și ale stilului de viață. Însă, este important de reținut că, pentru a avea o piele luminoasă, indiferent de anotimp, este esențial să ai o rutină de îngrijire adecvată nevoilor tenului. În plus, hidratarea joacă un rol vital pentru sănătatea pielii, indiferent de tipul acesteia, fiind un pas care nu ar trebui ignorat în nicio zi.

Sursă foto: Freepik

