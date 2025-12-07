Daniela Gyorfi a ajuns la 45 de kilograme la vârsta de 57 ani. Cum se menține în formă și la ce tratamente apelează

Daniela Gyofi, în vârstă de 57 ani, a dezvăluit că a ajuns acum să cântărească 45 de kilograme.

Cântăreața e dispusă să facă aproape orice, apelează la mai multe tipuri de tratamente, pentru a arăta atât de suplă. Când virne vorba de siluete de invidiat, celebra artistă a avut mereu un corp sculptat, care a atras toate privirile. Prin prisma meseriei sale, Daniela Gyorfi a avut mereu grijă de felul în care arată și nu și-a neglijat niciodată aparițiile publice.

Cum arată Daniela Gyorfi la 45 kilograme

Cântăreața cu o carieră de zeci de ani în spate a fost toată viața ei atentă la dietă, la alegerile ei alimentare, stilul vestimentar, dar și la cât sport face pentru a se menține în formă.

Citește și: Cum arată Daniela Gyorfi la 56 de ani. Vedeta a dezvăluit secretele unei siluete de vis: „Marele meu truc este...”

Articolul continuă după reclamă

Chiar dacă nu i-a fost ușor, artista a pus mereu pe primul plan înfățișarea, apelând mereu la tratamente inovatoare pentru a se reîntineri.

Deși are acum doar 45 de kilograme, vedeta a dezvăluit că îi place în continuare să poarte un body modelator pentru că simte că pielea ei arată mai fermă și i se așează hainele mult mai bine.

Se pare că nu doar artista este mulțumită de felul în care arată, ci și partenerul ei de viață, George Tal, care o laudă adesea pentru cât este de frumoasă și cât de bine își întreține silueta.

“Silueta asta o și am dar mi-o face și acest body și mă bucur foarte mult că s-a gândit prietena mea, Cristina Oae, că după ce face rochiile alea așa de frumoase să ne mai și ajute puțin pentru că mai avem una-alta, un colacel. George a observat că sunt slabă. Este un body care te strânge și îți pune în evidență silueta. Îl port de o săptămână, mă remodelează atât cât se poate”, ne-a mărturisit Daniela Gyorfi.

Citește și: Motivul pentru care Daniela Gyorfi a ajuns de urgență pe mâinile medicilor. Ce se întâmplă cu artista: „Am fost aproape de leșin!”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pentru a arăta mereu atât de bine, Daniela Gyorfi e dispusă să facă eforturi mari și chiar diminuează porțiile de mâncare pentru a se asigura că nu se îngrașă absolut de loc. De asemenea, pentru a se tonifia, artista a dezvăluit că apelează la mai multe tipuri de tratamente.

“Am slăbit dar pielea mea nu mă ascultă. Am lipsă de colagen și am venit la un salon de beauty. Fac radiofrecvență, întreținere corporală, tratamente, vreau să o aduc și pe Măriuca la ședințe de epilare definitiv. Mămica ei se ocupă de ea! Acum am 45 de kilograme dar mi-am dorit foarte tare să ajung la kilogramele acestea. Am avut grijă de mine, în vară nu mă simțeam bine și mă îngrășasem puțin, îmi fac și niște tratamente anti-aging, cu perfuzii, trebuie acum să fac tratament și pentru piele. Avem nevoie de orice să arătăm bine și să fim bine!”, a mai dezvăluit Daniela Gyorfi, potrivit Click.

Citește și: Daniela Gyorfi a fost operată de urgență. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat artista: „Riscam să se spargă”