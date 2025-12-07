Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Daniela Gyorfi a ajuns la 45 de kilograme la vârsta de 57 ani. Cum se menține în formă și la ce tratamente apelează

Daniela Gyorfi a ajuns la 45 de kilograme la vârsta de 57 ani. Cum se menține în formă și la ce tratamente apelează

Daniela Gyofi, în vârstă de 57 ani, a dezvăluit că a ajuns acum să cântărească 45 de kilograme.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 07 Decembrie 2025, 10:00 | Actualizat Vineri, 05 Decembrie 2025, 15:38
Galerie
Daniela Gyorfi se mândrește cu silueta ei suplă la vârsta de 57 ani. | Instagram & Antena 1

Cântăreața e dispusă să facă aproape orice, apelează la mai multe tipuri de tratamente, pentru a arăta atât de suplă. Când virne vorba de siluete de invidiat, celebra artistă a avut mereu un corp sculptat, care a atras toate privirile. Prin prisma meseriei sale, Daniela Gyorfi a avut mereu grijă de felul în care arată și nu și-a neglijat niciodată aparițiile publice.

Cum arată Daniela Gyorfi la 45 kilograme

Cântăreața cu o carieră de zeci de ani în spate a fost toată viața ei atentă la dietă, la alegerile ei alimentare, stilul vestimentar, dar și la cât sport face pentru a se menține în formă.

Citește și: Cum arată Daniela Gyorfi la 56 de ani. Vedeta a dezvăluit secretele unei siluete de vis: „Marele meu truc este...”

Articolul continuă după reclamă

Chiar dacă nu i-a fost ușor, artista a pus mereu pe primul plan înfățișarea, apelând mereu la tratamente inovatoare pentru a se reîntineri.

Deși are acum doar 45 de kilograme, vedeta a dezvăluit că îi place în continuare să poarte un body modelator pentru că simte că pielea ei arată mai fermă și i se așează hainele mult mai bine.

Se pare că nu doar artista este mulțumită de felul în care arată, ci și partenerul ei de viață, George Tal, care o laudă adesea pentru cât este de frumoasă și cât de bine își întreține silueta.

“Silueta asta o și am dar mi-o face și acest body și mă bucur foarte mult că s-a gândit prietena mea, Cristina Oae, că după ce face rochiile alea așa de frumoase să ne mai și ajute puțin pentru că mai avem una-alta, un colacel. George a observat că sunt slabă. Este un body care te strânge și îți pune în evidență silueta. Îl port de o săptămână, mă remodelează atât cât se poate”, ne-a mărturisit Daniela Gyorfi.

Citește și: Motivul pentru care Daniela Gyorfi a ajuns de urgență pe mâinile medicilor. Ce se întâmplă cu artista: „Am fost aproape de leșin!”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pentru a arăta mereu atât de bine, Daniela Gyorfi e dispusă să facă eforturi mari și chiar diminuează porțiile de mâncare pentru a se asigura că nu se îngrașă absolut de loc. De asemenea, pentru a se tonifia, artista a dezvăluit că apelează la mai multe tipuri de tratamente.

“Am slăbit dar pielea mea nu mă ascultă. Am lipsă de colagen și am venit la un salon de beauty. Fac radiofrecvență, întreținere corporală, tratamente, vreau să o aduc și pe Măriuca la ședințe de epilare definitiv. Mămica ei se ocupă de ea! Acum am 45 de kilograme dar mi-am dorit foarte tare să ajung la kilogramele acestea. Am avut grijă de mine, în vară nu mă simțeam bine și mă îngrășasem puțin, îmi fac și niște tratamente anti-aging, cu perfuzii, trebuie acum să fac tratament și pentru piele. Avem nevoie de orice să arătăm bine și să fim bine!”, a mai dezvăluit Daniela Gyorfi, potrivit Click.

colaj daniela gyorfi
+1
Mai multe fotografii

Citește și: Daniela Gyorfi a fost operată de urgență. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat artista: „Riscam să se spargă”

Gabi Tamaș și Serghei Mizil se întrec în șprițuri de iarnă cu fanii lor. Când are loc evenimentul atât de cerut de susți...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Alegeri Bucureşti 2025. Peste 113.000 de alegători au votat până la ora 11:00. Prezenţă scăzută faţă de 2024 Alegeri Bucureşti 2025. Peste 113.000 de alegători au votat până la ora 11:00. Prezenţă scăzută faţă de 2024
Antena 3 Cel mai înalt hotel din lume, abia deschis, a atins accidental recordul. Acum, Ciel Tower arată ca un „ac de cusut” cu 82 de etaje Cel mai înalt hotel din lume, abia deschis, a atins accidental recordul. Acum, Ciel Tower arată ca un „ac de cusut” cu 82 de etaje
SpyNews Cum s-a filmat Adrian Corduneanu, la câteva zile după ce s-a predat poliției: "Frățiorul meu..." Cum s-a filmat Adrian Corduneanu, la câteva zile după ce s-a predat poliției: "Frățiorul meu..."

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil.
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Gabi Tamaș și Serghei Mizil se întrec în șprițuri de iarnă cu fanii lor. Când are loc evenimentul atât de cerut de susținători
Gabi Tamaș și Serghei Mizil se întrec în șprițuri de iarnă cu fanii lor. Când are loc evenimentul atât de...
Cum arată casa în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Imagini spectaculoase din vila de lux în care s-au mutat
Cum arată casa în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Imagini spectaculoase din vila de lux în care s-au mutat
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x