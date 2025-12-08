Care este în prezent starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Motivul pentru care familia lui a venit de urgență în țară

Antena Căutare
Fiicele lui Dan Petrescu au venit în România pentru a-i oferi tatălui lor tot sprijinul pentru a se însănătoși.

Publicat: Luni, 08 Decembrie 2025, 12:43 | Actualizat Luni, 08 Decembrie 2025, 14:06
Dan Petrescu se confruntă în continuare cu probleme de sănătate.

Antrenorul și-a dat demisia de la CFR Cluj în luna octombrie și a decis să ia o pauză de la antrenorat din cauza problemelor de sănătate cu care confruntă. Tocmai de aceea, sportivul a ales să evite aparițiile publice și s-a focusat mai mult pe sănătatea lui.

Care e în prezent starea de sănătate a lui Dan Petrescu

Apropiații care l-au văzut recent au declarat că Dan Petrescu ar fi ajuns de nerecunoscut după ce a slăbit 30 de kilograme.

Potrivit Cancan, fostul președinte CFR Cluj, Cristian Balaj, a declarat că fiicele lui Dan Petrescu ar fi revenit în țară pentru a fi alături de tatăl lor.

”Este spre bine…Dan face pași spre însănătoșire, starea lui evoluează în bine. Își dorește să revină la antrenamente, este la curent cu tot ce se întâmplă pe teren. Fetele lui au venit în țară și i-au fost alături”, a declarat Cristian Balaj fără a spune ce diagnostic a primit Dan Petrescu de la medici.

Celebrul antrenor are trei fete din nouă căsnicii diferite și toate trei sunt stabilite în străinătate. Ele s-au întors de curând în România pentru a-și vizita tatăl și pentru a-i arăta susținerea lor.

Chiar dacă nu se știe încă despre ce afecțiune este vorba, se pare că antrenorul are nevoie de mulți bani pentru tratamentul său care e foarte costisitor, potrivit surselor apropiaților.

Recent, Dan Petrescu și CFR Cluj au dat în judecată clubul Rapid din cauza unor neînțelegeri legate de transferul lui Kader Keita. Datoria clubului din Giulești este de 120.000 euro, bani pe care Dan Petrescu vrea să îi folosească pentru a-și plăti tratamentul și recuperarea.

Clubul Rapid nu a făcut plata la timp pentru transferul lui Kader Keita și Dan Petrescu a decis să dea clubul giuleștean în judecată.

În prezent, starea de sănătatea a antrenorului se îmbunătățește, iar familia sa speră să îl vadă rapid recuperat complet. Cele trei fiice ale lui Dan Petrescu îi sunt acum alături tatălui lor, oferindu-i sprijinul de care are nevoie pentru a se însănătoși.

