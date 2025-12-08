Cum arată acum Mario, fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu, la 23 ani. Antrenorul se mândrește cu fiul său

Fiul cel mare al lui Adrian Mutu, Mario, a fost prezent de curând la un eveniment monden alături de mama lui.

Mario Mutu, fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu, în vârstă de 23 ani, a fost de curând prezent la un eveniment monden acolo unde a atras toate privirile.

Imaginile cu Mario Mutu au făcut înconjurul internetului, dat fiind faptul că aceasta a fost o apariție rară, alături de mama sa, Alexandra Dinu. Tânărul este de nerecunoscut după ce a trecut de la adolescență la bărbat în toată firea.

Cum arată acum Mario Mutu la 23 ani

Mario este discret și nu este foarte activ nici pe rețelele de socializare. Tocmai de aceea, apariția lui la eveniment i-a suprins pe fanii familiei Mutu.

La începutul anilor 2000, Adrian Mutu și Alexandra Dinu formau unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz. Din nefericire, după doar 3 ani de căsnicie și după ce Alexandra a dat naștere unui băiețel, ei au decis să pună punct poveștii lor de dragoste.

În prima parte a copilăriei sale, Mario a locuit în Italia alături de mama lui, dar ulterior a revenit în România acolo unde și-a croit propriul drum în lumea fotbalului, având acum o carieră de succes.

Alexandra Dinu s-a ocupat singură de creșterea fiului ei și i-a oferit stabilitatea de care avea nevoie. Deși distanța i-a despărțit de cele mai multe ori, Adrian Mutu a încercat să fie totuși un tată prezent în viața lui Mario și să recupereze timpul pierdut atunci când aveau ocazia.

Mario a fost fotografiat de curând alături de mama lui când au participat la recepția organizată de Consulatul României la Milano cu ocazia Zilei Naționale. Alexandra Dinu apare îmbrățișată într-o imagine cu fiul său Mario, iar în altă poză apare și Cristina Spătar, care a fost și ea prezentă la eveniment.

Mario a ales să poarte o ținută elegantă și de curând a apelat și la o schimbare de look, alegând să se tundă scurt. Apariția lui a inspirat un aer sobru, iar tânărul în vârstă de 23 ani pare mai matur decât este, fiind greu de recunoscut în imagini.

După evenimentul la care a participat alături de mama lui, Mario a plecat în Spania acolo unde s-a revăzut cu frații lui, dar și cu tatăl său.

Adrian Mutu a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini de la revederea cu Mario și întâlnirea lor la masă alături de Sandra, actuala lui soție.

În imagine apare și Tiago, fiul cel mic al lui Adrian Mutu, dar și Adriana, singura fiică a celebrului fotbalist.

