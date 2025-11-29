Sfaturi pentru creșterea rapidă a unghiilor. Trucuri pentru unghii lungi și sănătoase

Vrei să ai niște unghii lungi, frumoase și rezistente? Totul pornește din interior. Creșterea unghiilor poate fi un proces lent, mai ales când sunt fragile sau se exfoliază ușor. Secretul stă într-o strategie completă de îngrijire, care acționează atât din interior, cât și din exterior: nutriție corectă, suplimente, dar și tratamente locale care stimulează regenerarea.

Totul începe cu matricea unghială, centrul activ al creșterii. Odată ce o îngrijești corect, unghiile tale vor deveni mai rezistente, sănătoase și vizibil mai lungi.

Cât de repede cresc unghiile și ce influențează ritmul?

În medie, unghia de la mână crește cu aproximativ 3 mm pe lună, în timp ce unghia de la picior doar cu 1 mm în același interval. Însă, creșterea unghiilor este influențată de mai mulți factori. De exemplu, vara, circulația sanguină este stimulată de căldură, ceea ce accelerează procesul de regenerare la nivelul matricei unghiale. În schimb, odată cu înaintarea în vârstă, ritmul de creștere tinde să încetinească.

Alimentația joacă un rol important

O dietă bogată în vitamine, minerale și proteine contribuie la unghii mai sănătoase și mai rezistente. La fel de importantă este și alegerea produselor potrivite pentru îngrijirea unghiilor, evitând formulele agresive care le pot slăbi sau deteriora. Iar dacă ai nevoie de un plus de ajutor, există numeroase remedii naturale pentru unghii fragile, ușor de aplicat chiar și acasă. În continuare îți dezvăluim 10 trucuri eficiente pentru a obține unghii de invidiat – naturale, frumoase și puternice.

Iată 10 sfaturi pentru a stimula creșterea unghiilor:

1. Consumă biotină, vitamina care susține creșterea unghiilor

Unghiile sunt formate din cheratină, o proteină esențială pentru rezistență și elasticitate. Cum cheratina nu poate fi consumată direct, este important să stimulezi producția ei prin nutrienți specifici – iar biotina (vitamina B8) este unul dintre cei mai eficienți. O găsești în suplimente alimentare, dar și în alimente precum ouă, lactate, cereale integrale, nuci, avocado și banane. Integrată zilnic în dietă, biotina poate accelera vizibil creșterea și fortificarea unghiilor.

2. Suplimentele alimentare, un boost pentru unghii puternice

Pentru unghii care cresc mai repede și devin mai rezistente, combină biotina cu suplimente special formulate pentru păr și unghii. Acestea conțin vitamine antioxidante (C și E) și minerale esențiale precum fier, zinc, magneziu și seleniu, care susțin regenerarea și fortificarea unghiei din interior. Administrate constant, pot face diferența mai ales în perioadele în care unghiile sunt fragile sau se exfoliază ușor.

3. Masează cuticulele pentru a stimula creșterea unghiilor

„Creșterea unghiei pornește din matricea unghială, aflată sub cuticulă, acolo unde se formează celulele de cheratină. Pentru a susține acest proces, aplică uleiuri nutritive bogate în proteine și vitamine – precum uleiul de ricin sau uleiul de măsline – și masează ușor zona cuticulelor. Masajul ajută la absorbția ingredientelor active, stimulează circulația sanguină și accelerează regenerarea celulară. Repetat de 2–3 ori pe săptămână, acest gest simplu poate face minuni pentru unghii mai lungi și mai puternice.”, explică Mari Luca, Nail Specialist OPI.

4. Fă-ți manichiura cu delicatețe

Pentru ca unghiile să crească sănătos, este esențial să protejezi matricea unghială – zona aflată sub piele, responsabilă de formarea noii unghii. Tocmai de aceea, când îți faci manichiura, acordă o atenție specială cuticulelor: nu le smulge și nu le tăia complet cu forfecuța. Cel mai bine este să le remodelezi cu blândețe, folosind bețișoare din lemn de portocal pentru a le împinge ușor spre interior. Astfel, eviți traumatismele locale și susții o creștere naturală și armonioasă a unghiei.

5. Folosește o bază specială pentru stimularea creșterii

„Nu toate bazele de tratament pentru unghii sunt la fel. Alege produsul potrivit în funcție de nevoile specifice ale unghiilor tale. Dacă sunt fragile, optează pentru o bază întăritoare. Dacă sunt striate, alege una cu efect de netezire. Iar dacă nu ai probleme majore, ci doar vrei să le stimulezi creșterea, alege o bază nutritivă și hidratantă, care conține adesea vitamine și minerale. Aceste baze se aplică înainte de lacul de unghii, protejând suprafața unghiei de îngălbenire și favorizând o creștere sănătoasă și rapidă.”, atenționează specialistul.

6. Pilește corect unghiile

Atunci când folosești pila, orienteaz-o întotdeauna într-o singură direcție, nu înainte și înapoi, pentru a evita exfolierea și ruperea unghiei. Mișcările agresive pot slăbi structura unghiei în mod inutil. Și, evident, evită să-ți rozi unghiile – un obicei dăunător care împiedică creșterea sănătoasă.

7. Oferă unghiilor o pauză de la ojă

Folosirea constantă a ojei, mai ales a celei semipermanente, poate slăbi unghia în timp. Pilirea și solvenții agresivi afectează structura naturală a plăcii unghiale și încetinesc regenerarea. De aceea, este esențial să faci pauze regulate, lăsând unghiile libere cel puțin o săptămână. Profită de acest timp pentru a aplica tratamente hrănitoare – uleiuri vegetale și creme hidratante – care ajută unghia să se refacă și să-și recapete rezistența.

8. Remedii naturale care întăresc unghiile fragile

Pentru unghii subțiri sau exfoliate, poți apela la soluții naturale eficiente: un amestec de bicarbonat, ulei de măsline și lămâie întărește placa unghială, gelul de aloe vera susține regenerarea, iar uleiul de ricin, aplicat zilnic, hrănește matricea și stimulează o creștere sănătoasă.

9. Protejează-ți mâinile

Protejarea mâinilor este esențială dacă îți dorești unghii lungi și puternice. Activitățile zilnice precum spălatul vaselor, grădinăritul sau utilizarea detergenților agresivi pot slăbi placa unghială și o pot face mai fragilă. Este mult mai bine să porți mănuși atunci când faci treburi casnice sau activități manuale și să aplici o cremă hidratantă după fiecare spălare a mâinilor.

10. Răsfață-ți unghiile cu măști tratament

„Da, și unghiile merită o mască! Dacă sunt fragile și ai nevoie de un boost intensiv, optează pentru măști cu ingrediente active precum pantenolul, vitaminele sau acidul hialuronic. Acestea creează un film hidratant care pătrunde în profunzime și ajută la regenerarea unghiei. Unele măști se aplică peste noapte și se îndepărtează dimineața cu apă și săpun, în timp ce altele sunt peel-off, adică se desprind ușor ca o peliculă. Indiferent de tip, oferă un plus de îngrijire și vitalitate unghiilor tale.”, concluzionează Mari Luca, Nail Specialist OPI.

Combină-le aceste sfaturi cu o rutină echilibrată și vei observa cum unghiile tale devin mai frumoase și mai rezistente.

