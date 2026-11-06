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Home Lifestyle Beauty (P) Transformare de look realizată de Adrian Perjovschi și echipa lui. Un bob italian completat de un blond luminos

(P) Transformare de look realizată de Adrian Perjovschi și echipa lui. Un bob italian completat de un blond luminos

Descoperă detalii complete despre transformarea de look realizată de Adrian Perjovschi și echipa lui.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Vineri, 06 Noiembrie 2026, 08:01 | Actualizat Joi, 05 Noiembrie 2026, 19:49
Descoperă detalii din culisele acestei transformări semnată de Adrian Perjovschi și echipa lui
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Timp estimat de citire: 3 minute

O nouă culoare, o tunsoare în tendințe și un machiaj care pune în valoare trăsăturile naturale. Alina Trifu a trecut printr-o transformare completă, realizată de Adrian Perjovschi și echipa Jovsky Studio, în care fiecare alegere a contribuit la construirea unui look modern și armonios.

Conceptul transformării: mai multă lumină și o imagine complet diferită

Punctul de plecare a fost un păr șaten mediu, cu reflexe calde, care oferea un aspect mai închis. Echipa și-a propus să schimbe această imagine printr-un blond deschis, o tunsoare care să încadreze frumos fața și detalii de machiaj și vestimentație alese în aceeași direcție. Obiectivul nu a fost doar o schimbare spectaculoasă, ci o armonie între culoare, formă și fizionomie.

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George Păceana a realizat schimbarea de culoare

Pentru a aduce mai multă luminozitate în zona feței, hairstylistul George Păceana a ales trecerea de la șaten la blond deschis. Transformarea a presupus o decolorare totală, cu atenție la uniformitatea bazei și la integritatea firului de păr. Noua nuanță pune în valoare ochii și pomeții și creează un contrast vizibil față de culoarea inițială.

Adrian Perjovschi a completat look-ul cu un Italian Bob

Adrian Perjovschi a optat pentru un Italian Bob texturizat, o interpretare actuală a bobului clasic și o tunsoare în tendințe în acest sezon. Forma bine definită încadrează fața, iar texturizarea aduce mișcare, volum și lejeritate. Lungimea mai scurtă și blondul luminos funcționează împreună: tunsoarea oferă structură, iar culoarea îi evidențiază conturul.

Machiajul și ținuta au întregit transformarea

Make-up artistul Bety Dumitrescu a urmărit un aspect luminos al tenului și o privire mai expresivă. Genele aplicate în colțurile externe alungesc optic ochii, în timp ce buzele au fost accentuate cu o nuanță intensă, între roz și roșu. Pentru stylingul vestimentar, Alberto Cristian a ales suprapuneri de tul, dantelă și paiete, într-o ținută elegantă, potrivită pentru o ieșire în oraș sau o ocazie specială.

colaj foto cu alina trifu transformată de Adrian Perjovschi

Rezultatul este un look vizibil schimbat, dar construit în jurul trăsăturilor naturale ale modelului. De la culoare și tunsoare până la machiaj și vestimentație, fiecare etapă a fost gândită ca parte a aceleiași transformări.

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