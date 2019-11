Aspirator profesional sau casnic? Iata care sunt diferențele!

Aspirator profesional cu abur - eficienta si performanta

Indiferent de tipul de suprafata si de nivelul de murdarie, un astfel de aspirator dispune de o mare putere de degresare si curatare, lasand spatiul curat. In plus, gratie aburului folosit, un aspirator profesional va elimina alergenii si bacteriile, eliminand cu succes pana la 99% dintre microorganisme.

Accesoriile dedicate

Nu in ultimul rand, un aspirator profesional de mare putere vine echipat si cu accesoriile necesare pentru a termina orice tip de sarcina. Indiferent ca vorbim de mochete, covoare, podele din marmura sau gresie, acest aspirator duce la bun sfarsit treaba pentru tine! In plus, datorita noilor tehnologii si anilor de testare, noile accesorii te vor uimi de-a dreptul!

De exemplu, un aspirator profesional de la marca italiana Polti dispune de perii speciale, care pot curata chiar si in spatele caloriferelor sau in alte locuri greu de atins. In plus, cu ajutorul aburului, dar si a tuburilor extensibile, se pot curata cu usurinta oglinzi, geamuri sau obloane, oricat de inalte ar fi!

Alege si tu curatenia impecabila data de un aspirator profesional si comanda unul pentru hotelul sau pentru spatiul tau comercial! Descopera avantajele date de aburul sub presiune si bucura-te de cea mai usoara metoda pentru a face murdaria sa dispara!