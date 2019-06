Calendar Pentru Plantarea Bulbilor de Flori in Gradini

De ce este important sa stii momentul plantarii bulbilor in gradina?

Gradinaritul este o modalitate excelenta de a-ti stimula creativitatea si-ti ofera satisfactie cand incep sa infloreasca florile. Una din cele mai populare metode de inmultire a plantelor o reprezinta plantarea de bulbi.

Acestia vin in diverse forme si dimensiuni, incat puteti crea o varietate de rezultate peisagistice, fiind usor de plantat si transportat, indiferent daca alegeti sa ii puneti in gradina sau intr-un ghiveci.

Unul din principalele lucruri pe care trebuie sa le aveti in vedere atunci cand plantati bulbii este sezonul. Bulbii, in general, cresc in primavara, vara si toamna. In timp ce pentru majoritatea bulbilor dureaza 6-8 saptamani pentru a inflori, la unii perioada se poate prelungi mai mult, in functie de zona, solul si temperatura din regiunea in care ne aflam.

Regula generala este ca bulbii care infloresc primavara trebuie plantati in toamna, dupa caldura de vara, dar asta nu inseamna ca pot fi plantati oricand in lunile de toamna. Astfel, trebuie sa consultam un calendar care ne ofera informatii de plantare pentru fiecare tip de floare si este ideal sa le plantam in cel mai scurt timp dupa ce le-am achizitionat.

Un alt lucru important de remarcat este ca odata ce bulbul de flori a crescut, intretinerea lui este necesara pentru a pastra planta in viata.

1. Plantarea bubilor in sezonul de primavara

- Dalii

Daliile se dezvolta cel mai bine in zone insorite si intr-un sol fertil, cu umiditate si drenaj bun. Radacinile tuberizate ale daliilor se planteaza astfel incat circa 2/3 din radacina sa fie in sol iar coletul sa ramana la suprafata, cu o distanta de 50-75 cm una fata de alta.

- Crini

Crinii cresc in zone luminoase, unde planta sa aiba acces la soare cateva ore pe zi.

Bulbii crinilor se planteaza la o adancime de 15-20 cm, cu o distanta de plantare intre bulbi de 20-25 cm.

- Begonii

Begoniile se dezvolta in zonele cu semiumbra si cu o ventilatie buna a aerului. Tuberculii begoniilor se planteaza la o adancime mica, astfel incat deasupra lor sa fie cel mult 1-2 cm de pamant, la o distanta de 15-30 intre tuberculi.

- Gladiole

Gladiolele se planteaza in locatii unde soarele poate ajunge cu usurinta la plante. Tuberobulbii de gladiole se planteaza la o adancime de 10-12 cm pentru bulbii de dimensiuni mari, si, la o adancime de 5-6 cm pentru cei de dimensiuni mici, care nu vor inflorii.

2. Plantarea bulbilor in sezonul de vara

- Iris

Irisul necesita o zona in care lumina soarelui poate ajunge la plante intre 6-8 ore pe zi. Bulbii de iris se planteaza la o adancime de 7-8 cm, cu o distanta de 5-10 cm intre acestia.

- Crinul alb

Crinul alb se dezvolta cel mai bine fiind amplasati in zone semiumbrite. Bulbii de crin alb se planteaza la o adancime de 15-20 cm, cu o distanta de 30-35 cm intre bulbi.

- Floarea Pastelui

Floarea Pastelui poate tolera sarele doar pentru cateva ore pe zi, deci trebuie plantata intr-o zona cu semiumbra. Bulbii florii pastelui trebuie plantati la o adancime de 35-40 cm, cu o distanta de 30-40 cm intre acestia.

3. Plantarea bulbilor in sezonul de toamna

- Lalele

Lalelele se dezvolta cel mai bine in zone luminoase si cu un teren nisipos pentru a drena apa din perioada rece. Bulbii de lalele se planteaza la o adancime de 5-6 cm, cu o distanta de 5 cm intre ei.

- Branduse

Brandusele necesita sa fie ingropate pentru o perioada indelungata, de 12-14 saptamani, la temperaturi joase, in zone partial insorite, ideal sub copaci si care sa dreneze bine apa.

- Narcise

Narcisele sunt plante care iubesc locurile insorite si calduroase.

Bulbii narciselor se planteaza la o adancime egala cu de trei ori inaltimea bulbului, cu o distanta intre bulbi de 10-15 cm.

- Zambile

Zambilele prefera spatiile de cultura luminoase, unde soarele poate ajunge cu usurinta la ele. Bulbii de zambile se planteaza la o adancime de 8-10 cm, cu o distanta de plantare intre plante de 15-20 cm.

- Ghiocei

Ghioceii prefera solurile bine drenate, bogate in materie organica si zonele insorite sau partial umbrite. Bulbii de ghiocel se planteaza la o adancime de 7-8 cm, cu o distanta de 10 cm intre bulbi.