(P) 4 factori care influențează nivelul de siguranță al unui apartament

Când alegi un apartament în care vei locui pentru o perioadă îndelungată de timp, unde îți vei face planuri de viitor și unde ai de gând să îți mărești familia, siguranța este un aspect esențial de care trebuie să ții cont. Un cămin sigur te ajută să ai o viață echilibrată, să te bucuri de liniște și să îți îndeplinești fără grijă activitățile de zi cu zi.

Citește în continuare pentru a afla care sunt principalii factori care influențează nivelul de siguranță într-un apartament.

Calitatea construcției

Pornește întotdeauna de la factorul de bază. Soliditatea unei clădiri este primul aspect care contribuie la siguranța ta. Dacă ai posibilitatea, verifică ce materiale de construcție au fost folosite, care este vechimea clădirii și dacă instalațiile sunt verificate și întreținute în mod regulat.

Un sfat util este să te orientezi spre un dezvoltator imobiliar de încredere, care are deja în portofoliu o serie de ansambluri rezidențiale construite cu materiale durabile și o serie de certificări care atestă calitatea proiectelor imobiliare. De asemenea, foarte important este să verifici legalitatea construcției și dacă proiectul deține toate avizele necesare. Certificatul de urbanism este, de exemplu, un document esențial în demararea unei construcții.

Locația

Zona în care se află apartamentul influențează în mod direct nivelul de siguranță. Așadar, este important să verifici și cartierul în care urmează să locuiești. Ideal ar fi să te orientezi către cele mai sigure cartiere din București, unde nivelul de criminalitate este redus, străzile sunt bine iluminate pe timp de noapte și poliția patrulează în mod regulat.

Dacă știi că ai ales de la bun început un cartier sigur, atunci ai siguranța că vei avea parte de un trai liniștit. În plus, în astfel de cartiere există și numeroase parcuri sau spații verzi care beneficiază de supraveghere permanentă și care contribuie la crearea unui mediu de trai plăcut.

Accesul securizat

În cele mai noi ansambluri rezidențiale din București există o serie de servicii de pază și protecție menite să crească nivelul de siguranță. În aceste ansambluri sunt montate camere de supraveghere, interfoane video și alarme, în timp ce accesul se face în mod securizat. Nimeni nu poate pătrunde în interiorul complexului fără să fie verificat înainte.

Alte aspecte care cresc nivelul de siguranță sunt ușile solide de la intrare, dotate cu yale de siguranță, sau ferestrele dotate cu sisteme suplimentare de blocare. Iluminatul adecvat al holurilor și al spațiilor comune reprezintă un alt factor care contribuie la siguranța generală a unui complex rezidențial.

Nivelul de poluare

Siguranța nu se referă doar la calitatea construcției și la montarea unor sisteme de supraveghere. Siguranța este strâns legată și de calitatea mediului în care trăiești. Aerul pe care îl respiri, apa pe care o bei și nivelul de zgomot reprezintă factori esențiali care contribuie la siguranța și confortul tău zilnic.

Sistemele avansate de aerisire și ventilație, care reduc poluarea aerului din interior, prezența spațiilor verzi, a pistelor pentru biciclete și proximitatea față de diverse servicii sunt doar câteva dintre criteriile care fac diferența. De altfel, conceptul orașului de 15 minute pune accent pe integrarea unui număr mare de servicii în proximitatea spațiilor de locuit. Folosești mai puțin mașină personală, mergi mai des pe jos sau cu bicicletă, ceea ce contribuie la reducerea amprentei de carbon.

În concluzie, ca să ai parte de siguranță, trebuie să verifici calitatea materialelor de construcție și reputația dezvoltatorului, să alegi o locație cu un nivel scăzut de criminalitate și un complex rezidențial supravegheat permanent. Nu în ultimul rând, alege o locație cu un nivel scăzut de poluare și cu accesibilitate crescută.