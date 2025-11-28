(P) Schuster Boarding House: O bijuterie arhitecturală, pusă în valoare de ferestrele și balcoanele de mansardă VELUX

Antena Căutare
Te-ai întrebat vreodată cum lumina naturală poate transforma complet o clădire?

Publicat: Vineri, 28 Noiembrie 2025, 15:13
Cu un angajament ferm pentru sustenabilitate și calitate, VELUX continuă să inspire proprietarii de clădiri istorice.

Prin ferestrele și balcoanele sale de mansardă inovatoare, VELUX redefinește modul în care spațiile sunt percepute și trăite. Un exemplu remarcabil este Schuster Boarding House, aflat la poalele Tâmpei, cu o panoramă asupra centrului vechi al Brașovului. Aici, soluțiile VELUX aduc armonie între trecut și prezent, păstrând farmecul istoric al clădirii, dar oferind în același timp confortul modern al unui spațiu luminat, aerisit și primitor.

Lumină naturală cu ferestrele de mansardă VELUX

Unul dintre elementele cheie care contribuie la atmosfera unică a hotelului este lumina naturală abundentă. Ferestrele de mansardă VELUX au fost integrate armonios în structura existentă, fără a compromite autenticitatea clădirii. Cu un design elegant și funcționalitate superioară, acestea asigură o izolație fonică și termică excelentă, creând un mediu relaxant pentru turiștii care aleg să se cazeze aici.

Pe lângă faptul că permit luminii naturale să pătrundă generos în camere, ferestrele VELUX sunt echipate cu rulouri opace care oferă intimitate și posibilitatea de a regla intensitatea luminii în funcție de preferințele fiecărui oaspete. Astfel, spațiul devine un sanctuar al confortului, perfect pentru relaxare indiferent de momentul zilei.

O surpriză inedită: balcoanele VELUX

Un detaliu care îi cucerește pe turiști este reprezentat de balcoanele VELUX, o inovație care combină funcționalitatea unei ferestre de mansardă cu beneficiile unui spațiu exterior. Când sunt deschise, aceste balcoane creează o conexiune directă cu peisajul urban al Brașovului, oferind oaspeților o priveliște impresionantă asupra orașului vechi. „Mulți dintre oaspeții noștri preferă să-și savureze cafeaua de dimineață pe balconul VELUX, bucurându-se de aerul proaspăt și de liniștea zonei”, spune Andreea Mereș, Sales Manager Schuster Boarding House.

Respect pentru trecut, viziune pentru viitor

Renovarea Schuster Boarding House arată că modernizarea unei clădiri istorice nu trebuie să vină în detrimentul autenticității sale. Datorită soluțiilor VELUX, arhitecții au reușit să creeze un echilibru perfect între elementele de patrimoniu și confortul contemporan. Astfel, hotelul nu doar că înviorează farmecul Art Nouveau al construcției originale, dar oferă și o experiență premium, bazată pe lumină naturală, aerisire eficientă și soluții inovatoare de design.

Cu un angajament ferm pentru sustenabilitate și calitate, VELUX continuă să inspire proprietarii de clădiri istorice și arhitecții să aleagă soluții care nu doar respectă trecutul, ci împing limitele designului modern spre un viitor mai luminos.








