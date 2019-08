Cum să alegi parchetul potrivit casei tale? Ghid complet pentru amenajări interioare

În timpul procesului de amenajare al locuinței, alegerea parchetului pentru casa ta este o decizie dificilă. Trebuie să ții cont de mai mulți factori cum ar fi gradul de umezeală din casă, durabilitatea și costul. Toate acestea îți vor influența decizia.

Pardoseala este unul dintre elementele principale care dau atmosfera întregii case. Ca și pereții, aceasta acoperă o mare parte din suprafața casei, așa că atunci când o alegi trebuie să te gândești mai mult și să iei în calcul toate variantele existente pe piață. Iată ce lucruri trebuie să iei în considerare atunci când alegi parchetul pentru locuința ta.

Cum să alegi parchetul potrivit casei tale?

1. Umiditatea Dacă instalezi parchetul într-o cameră de la subsol, o baie sau altă zonă cu umiditate ridicată, trebuie să iei în considerare nivelul de umiditate. Parchetul este o opțiune bună, în orice tip de finisaj. 2. Instalarea Atunci când vrei să instalezi singur parchetul, vei reuși să reduci costul total la jumătate. Acest criteriu determină din start tipul pe parchet pe care îl cauți: parchetul laminat este cel mai ușor de instalat. Dacă ai posibilitatea, exersează într-o cameră mai puțin folosită. Este recomandat ca parchetul stratificat și cel masiv să fie instalat de profesioniști. Se pune mai degrabă problema de a-l instala bine, corect și fără mari bătăi de cap, decât de a reduce costul total. 3. Durabilitatea Dacă ai animale de companie, copii mici sau ești în orice altă situație ce necesită o pardoseală rezistentă la uzură, atunci ai nevoie de varietatea de parchet cea mai rezistentă la trafic intens. Majoritatea tipurilor de parchet se zgârie ușor, însă vestea bună este că aceste zgârieturi pot fi reparate cu puțină îndemânare și produsul potrivit. Parchetul laminat este cea mai bună alegere pentru familiile cu copii mici și/ sau animale de casă active. 4. Curățenia La acest capitol ai de ales între parchetul frumos și cel ușor de întreținut. Lemnul solid necesită îngrijire specială, însă merită. Dacă parchetul va fi acoperit în mare parte de covoare și carpete, alege un parchet ușor de curățat. Zonele cu trafic intens, cum sunt cele din jurul mesei sau al canapelei, pot fi acoperite cu mochete croite pe măsură, pentru a evita eventualele accidente ce vor afecta integritatea parchetului. 5. Prețul Înainte de toate, măsoară suprafața încăperii și stabilește prețul pe metru pătrat pe care ești dispus să îl plătești. În general, parchetul laminat este cel mai ieftin și are aspectul dorit de lemn, deși nu are nicio caracteristică deosebită. După ce treci de cele mai mici prețuri din ofertă, ajungi la parchetul stratificat cu multe opțiuni de finisare. Aici nu se regăsește parchetul din lemn exotic, însă poți obține aspectul luxos pe care îl au casele calde și primitoare.Cel mai scump parchet va fi cel din lemn exotic, dur, cu finisaj deosebit. Tipuri de parchet Parchetul laminat

Este tot mai popular în ultimul timp datorită prețului mic. Are un preț mic pentru că nu este realizat din lemn natural, precum cel de mai sus, ci din conglomerate lemnoase acoperite cu o peliculă subțire din plastic. Din păcate, acesta nu rezistă mult timp în camerele cu trafic și nici nu izolează termic, dar se poate monta ușor (fără cuie sau adeziv). Acesta nu se poate rașcheta, prin urmare atunci când se degradează, trebuie schimbat cu totul.

Parchetul stratificat

Numele îi vine de la faptul că este alcătuit din straturi succesive de lemn (esențele celor trei straturi pot fi diferite). Este ideal în cazurile în care ai optat pentru încălzire termică prin pardoseală și îl găsești într-o gamă variată de esențe, deci îl poți adapta ușor în orice decor.

Parchetul din lemn masiv

Este cel mai scump, dar și cel care are aspectul cel mai plăcut. În plus, are o serie de calități pe care nu le întâlnim la alte tipuri de parchet. Izolează termic foarte bine, rezistă foarte mult în timp, se poate recondiționa (la o distanță de aproximativ zece ani, în funcție de traficul la care este supus, acesta poate fi rașchetat și lăcuit, operațiuni în urma cărora arată ca nou).

În funcție de stilul amenajării, poți aranja lamelele de parchet masiv în diferite forme, care pot aduce la interior mai mult dinamism sau pot chiar crea senzația vizuală de spațiu alungit.

Sursă foto: pinterest.com