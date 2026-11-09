(P) Masa în aer liber - cum alegi mobilierul de grădină potrivit pentru întreaga familie?

Mobilierul de dining pentru grădină transformă terasa sau curtea într-un spațiu în care familia poate lua masa, se poate relaxa și poate petrece timp împreună.

Descoperă cum alegi mobilierul de grădină potrivit pentru întreaga familie | gardenway.ro

O masă încăpătoare și câteva scaune confortabile sunt suficiente pentru a amenaja o zonă de luat masa în aer liber. Alegerea mobilierului potrivit depinde însă de spațiul disponibil, de materialele folosite și de numărul persoanelor care îl vor utiliza.

De ce merită amenajată o zonă de dining în grădină?

În sezonul cald, terasa poate deveni locul preferat pentru micul dejun, prânzul de weekend sau cinele petrecute alături de prieteni. O zonă de dining bine organizată oferă confort și permite folosirea mai eficientă a spațiului exterior.

În România, unde verile pot aduce temperaturi ridicate, este important ca mobilierul să fie amplasat într-un loc protejat de soarele puternic. O pergolă, o umbrelă sau umbra naturală a copacilor pot face mesele în aer liber mult mai plăcute.

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Cum alegi dimensiunea mesei și numărul de scaune?

Primul pas este evaluarea suprafeței disponibile. Pentru o terasă mică poate fi suficientă o masă pătrată cu patru scaune. În schimb, familiile numeroase sau persoanele care primesc frecvent musafiri pot avea nevoie de un set pentru șase sau opt persoane.

Trebuie luat în calcul și spațiul necesar pentru deplasarea în jurul mesei. Scaunele trebuie să poată fi trase înapoi fără să lovească pereții, ghivecele sau alte elemente decorative.

Pentru a compara diferite configurații, modele și materiale, pot fi consultate colecțiile de mobilier de grădină disponibile pe gardenway.ro.

Modena Garden Point – un exemplu de mobilier pentru dining

Printre soluțiile potrivite pentru amenajarea unei zone de luat masa se numără și colecția Modena Garden Point. Aceasta include mese și seturi de mobilier metalic, disponibile în diferite dimensiuni și configurații.

Unul dintre seturi cuprinde o masă pătrată cu blat din sticlă și patru scaune cu structură metalică și șezut din material textil. Scaunele pot fi stivuite, ceea ce facilitează depozitarea lor atunci când nu sunt utilizate.

Aspectul simplu și culorile neutre permit integrarea mobilierului atât pe terase moderne, cât și în grădini amenajate într-un stil clasic. Înainte de cumpărare, este recomandată verificarea dimensiunilor exacte și a caracteristicilor variantei alese.

Ce materiale sunt potrivite pentru mobilierul de exterior?

Mobilierul metalic este apreciat pentru stabilitate și întreținere relativ simplă. Oțelul protejat prin vopsire poate rezista bine în exterior, dar eventualele deteriorări ale stratului protector trebuie remediate pentru a limita apariția coroziunii.

Mobilierul din lemn oferă un aspect natural, însă necesită întreținere periodică. Materialele sintetice, precum tehnoratanul, sunt de asemenea populare datorită curățării ușoare.

Indiferent de material, mobilierul trebuie ales în funcție de expunerea la soare, ploaie și umiditate.

Cum întreții corect mobilierul de dining?

Curățarea regulată ajută la păstrarea aspectului mobilierului. Suprafețele metalice și blaturile din sticlă pot fi șterse cu o lavetă moale și soluții de curățare delicate.

Pernele și accesoriile textile trebuie ferite de umezeala prelungită, iar în sezonul rece mobilierul poate fi protejat cu huse sau depozitat într-un spațiu uscat, conform recomandărilor producătorului.

Greșeli frecvente și cum pot fi evitate

O greșeală obișnuită este alegerea unei mese prea mari pentru terasă. La fel de importantă este verificarea confortului scaunelor și a înălțimii mesei.

Nu trebuie ignorate nici condițiile de întreținere. Chiar și mobilierul destinat exteriorului are nevoie de îngrijire pentru a-și păstra aspectul.

O zonă de dining bine planificată poate transforma grădina într-un loc primitor, unde mesele obișnuite devin momente plăcute petrecute alături de familie.