O familie din București a ales un design autentic pentru casa de 247 de metri pătrați în care locuiește. Un măslin gigantic, adus direct din munți, crește în mijlocul locuinței.

O locuință din București a atras atenția cu desing-ul inedit pe care îl are, dar și cu un detaliu pe care îl întâlnim foarte rar în interiorul unei case: un măslin impresionant, adus din munți și plantat în interiorul locuinței.

Un măslin crește chiar în mijlocul casei din București

În timp ce majoritatea oamenilor aleg să își decoreze locuințele cu plante de interior sau diferite obiecte decorative, o familie din București și-a plantat în mijlocul locuinței de lux un măslin adus dintr-o zonă de munte.

Conform imaginilor făcute publice de lovedeco.ro, măslinul a fost amplasat într-o zonă a casei unde are parte de spațiul necesar, dar și de lumină naturală, venită chiar din tavanul de sticlă. În locul în care a fost plantat au fost puse și câteva pietre decorative, dar și un felinar.

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Lângă măslin a fost amenajată o zonă de luat masa și bucătăria, iar în cealaltă parte se află livingul. Așadar, măslinul se află în centrul casei, între două dintre cele mai frecventate zone din casă.

În ansamblu, locuința are un design modern, elegant și minimalist, fiind amenajată în tonuri calde și naturale. Casa a impresionat și cei mai pretențioși designeri prin obiectele de decor și de mobilier pe care le are, care oferă confortul de care familia are nevoie. Printre acestea se numără canapeaua generoasă, culorile bej și nude, dar și multă lumină naturală, care vine din mai multe surse.

Cât costă un măslin și cât de greu este de întreținut

Măslinii fac parte dintre cei mai scumpi pomi, pentru că se dezvoltă destul de lent și sunt destul de dificil de găsit. De exemplu, un măslin care a ajuns deja la maturitate și are o coroană ramificată costă între 5.000 și 15.000 lei, în funcție de soi și de vârsta acestuia.

Condițiile de întreținere ale măslinului sunt destul de pretențioase. Acesta are nevoie de mediul mediteraneean în care a crescut, astfel că proprietarii trebuie să îi ofere multă lumină naturală și o temperatură de aproximativ 5-10 grade Celsius.

De asemenea, este important de precizat că măslinul se udă mai des pe timpul verii și mai rar pe timpul iernii. Specialiștii recomandă ca solul să fie complet uscat între udări, iar apa să nu băltească.